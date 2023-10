Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’amico e collega autore Cao Shui è venuto a trovarci oggi. Cao è un famoso poeta, romanziere, sceneggiatore, traduttore cinese, figura rappresentativa della letteratura contemporanea cinese e fondatore del movimento letterario del Grande Poemismo.

Con lui tratteremo tanti argomenti ma, come di consueto, lascerò la parola al mio graditissimo ospite.

Buona lettura!

MTDD: Ciao, Cao, e benvenuto nel mio Blog e Salotto Culturale Virtuale. È una grande gioia e un onore averti con noi oggi.

CS: Ciao Maria Teresa, anch’io sono molto felice di poter parlare con te e i tuoi amici! Vengo dalla Cina, in Oriente, e ora tu sei negli Stati Uniti in Occidente. Spero che il nostro dialogo possa rendere l’Oriente e l’Occidente più familiari, anche se, da una prospettiva globale, le persone hanno una migliore comprensione dell’Occidente. Sono molto lieto che tu abbia posto la tua attenzione principale sul Movimento del Grande Poemismo, poiché è stato lanciato per colmare il divario nella civiltà umana. La civiltà umana originariamente proveniva dallo stesso luogo e anche in futuro si sposterà verso lo stesso luogo. Questo tema è stato esplorato da me anche attraverso la copertina di “Literary Freedom Talk” di quest’anno, la rivista critica più famosa in Cina.

MTDD: Cao, la tua biografia è davvero eccezionale. Gli aspetti da considerare sono tanti, ma avremo modo di farlo nel corso di diverse interviste.

Ti piacerebbe iniziare raccontandoci qualcosa di te, dei tuoi studi, della tua infanzia e della tua adolescenza?





CS: Sono nato in una famiglia di coltivatori di frutta nella contea di Yushe, nella provincia dello Shanxi, in Cina. Fin dall’infanzia ho visto varie piante nei frutteti, quindi ho un naturale senso di vicinanza alla natura. La mia più grande caratteristica quando ero bambino era la paura dell’oscurità. Ogni notte qualcuno doveva tenermi in braccio, altrimenti piangevo forte perché avevo paura delle ombre. Successivamente ho scelto la letteratura; penso sia stato per la ricerca della luminosità.

Ho trascorso la scuola elementare alla Beishanyun Experimental Primary School. Allora tenevamo lezioni di storia e raccontavo ai miei compagni di classe le storie che avevo sentito dai miei nonni. Spesso lasciavo l’aula silenziosa e questo lo ricordavano ancora anni dopo. Ho trascorso gli anni del liceo alla Yushe No.1 Middle School. Ho iniziato a tenere i diari intorno al terzo anno delle medie nel 1997, cosa che è diventata un’abitudine della mia vita. Fino ad ora ho registrato circa 100 diari con circa 10 milioni di parole. Il mio diario è diverso dagli altri. È come il grembo materno della letteratura, dove si possono rintracciare poesie, romanzi, saggi, drammi e molti altri temi di scrittura. I miei anni accademici li ho trascorsi presso il Dipartimento Cinese per le Nazionalità dell’Università del Qinghai. La mia vera scrittura letteraria è iniziata qui. Nel 2005, mentre ero al terzo anno, ho creato la prima bozza del “Manifesto del Grande Poemismo” e ho iniziato a sostenere il tema della Grande Poesia con diversi poeti del campus. Nello stesso anno ho scritto anche il mio primo romanzo, “La cima della torre di Babele”. Ho conseguito un Master in Lettere presso l’Università Normale di Pechino dal 2017 al 2020; a quel punto avevo già pubblicato 20 libri. Nel 2017 ho iniziato ad aderire al Movimento Mondiale della Poesia e opere come “Il canto della Torre di Babele” sono state tradotte in più di 20 paesi. Sento di essere entrato veramente da allora nel mondo letterario.

Infine, vorrei condividere un’esperienza speciale. Mentre ero alle scuole medie, il mio secondo fratello, Cao Chunbo, prese una versione dipinta della Bibbia da una chiesa e me la diede. Quando ho letto per la prima volta la storia della Torre di Babele, sono rimasto sorpreso nello scoprire che inizialmente gli esseri umani parlavano la stessa lingua, ma la costruzione incompleta della Torre di Babele mi ha fatto sentire deluso. Pertanto, ho deciso di ricostruire la Torre di Babele in letteratura, che è anche uno dei temi più importanti della mia scrittura.

MTDD: Come è nata la tua passione per la letteratura, la poesia e la cultura in generale?

CS: La prima poesia che ho scritto nel mio diario del 1999 è stata “Io”: indossavo un cappello di paglia sbrindellato e sbirciavo il mondo. A quel tempo pensavo di “conquistare il mondo”. Ho trascorso tutte le vacanze estive nel Northern Expedition Orchard nella mia città natale. Indossavo spesso un vecchio cappello di paglia e leggevo su un grande albicocco, così ho scritto questa poesia. Questa poesia è stata ampiamente elogiata nel campus per un po’, e i miei compagni di classe mi chiamano ora il “Poeta dal Cappello di Paglia”. Il titolo della mia prefazione a “La cima della torre di Babele” è “Quando un uomo non potrà conquistare il mondo con la spada, sceglierà una penna”. La realtà è che non posso conquistare il mondo con la spada e che, idealmente, potrei conquistare il mondo con una penna. Penso che questo significhi “dare al mondo un nuovo ordine”, che è la fonte della mia passione per la letteratura. Ho iniziato a scrivere nel 1999, ho proposto il Grande Movimento del Poemismo nel 2005, ho iniziato a scrivere professionalmente nel 2008, sceneggiature nel 2013 e ad integrarlo nel mondo letterario mondiale nel 2017. Durante questo processo, ho sperimentato innumerevoli difficoltà, e ogni ” momento più buio” della mia vita è guidato da questa convinzione.

MTDD: La tua natura eclettica emerge dalla tua Biografia con una visione a 360° della realtà e del mondo. Per te è sempre stato così, racchiuso nel tuo DNA, oppure sei arrivato a questa visione negli anni attraverso studi, ricerche, attività e, quindi, anche grazie ad una maggiore consapevolezza che potresti aver acquisito?

CS: “In questo mondo ci sono due cose a cui vale la pena guardare per tutta la vita: lo scintillante cielo stellato sopra le nostre teste e le nobili leggi morali nei cuori delle persone.” Queste sono le parole del grande filosofo tedesco Immanuel Kant. Sappiamo tutti che è un filosofo dualista, e i nostri cuori e il nostro mondo sembrano paralleli, ma in realtà corrispondono. Proprio come l’obiettivo principale del Movimento del Grande Poemismo è integrare culture sacre e secolari, sento che la mia natura di integrare varie culture è sempre esistita nel mio cuore, nel frattempo l’ho risvegliata attraverso la lettura e i viaggi. Sono intrecciati.

Sono stato dipendente dai libri fin da quando ero giovane. Durante le vacanze i miei genitori non mi lasciavano mai lavorare per farmi leggere. Mi lasciavano leggere solo nel frutteto. Leggo quasi tutti i giorni tranne che per mangiare. Al liceo, quando spegnevano le luci nel dormitorio, andavo in bagno a leggere. Sono tornato alla mia alma mater non molto tempo fa per tenere un discorso e molti insegnanti ne stavano ancora discutendo. Nel corso degli anni ho scritto molti libri e sento che si muovono tutti verso lo stesso obiettivo: il sogno comune dell’umanità.

Viaggiare è importante quanto leggere. Avevo un lavoro ben pagato come redattore di un giornale, ma mi sono dimesso nel 2008 perché sentivo che la mia vita avrebbe dovuto essere dedicata alla ricerca di un sogno più grande. Dopo le dimissioni, ho viaggiato nella parte occidentale della Cina per più di sei mesi e al ritorno ho iniziato a scrivere professionalmente. Questa intuizione fu successivamente scritta nella trilogia “La storia segreta di Kunlun”, che fu anche il libro più venduto dell’anno e ha avuto molte copie piratate. Attraverso questo sono entrato nel mondo letterario cinese.

MTDD: Non solo in Cina ma anche nel resto del mondo, sei diventato famoso per aver ideato il Manifesto del Grande Poemismo e, successivamente, per aver dato vita al Movimento del Grande Poetismo.

Come e quando è successo tutto ciò e perché hai sentito il bisogno di attivarti in questo senso?



CS: Nel 2005, poeti universitari come Xiyuan e Yiming e io abbiamo proposto la scuola del “Grande Poemismo”, considerando che il mondo della poesia cinese era caotico e che oltre 200 paesi nel mondo avevano le proprie civiltà che dovevano essere integrate in una sola. La nostra ispirazione diretta viene dal grande poeta cinese Hai Zi, che propose la creazione di “una grande poesia che integri nazione e umanità, poesia e ideali”. La sua idea deriva dal concetto indiano di “Grande Poesia” (Mahakavya), che è epico. Ho scritto il “Manifesto del Grande Poemismo” nel 2007, proponendo il tema centrale di “integrazione delle culture sacra e secolare, integrazione delle culture antiche e moderne, integrazione delle culture dell’Oriente e dell’Occidente”. Può essere fatto risalire all’era epica dell’umanità, tra cui Gilgamesh, l’epica indiana, l’epica greca, ecc. I nostri scritti attuali sono frammentati e richiedono una nuova integrazione. Allora eravamo ancora studenti universitari e il manifesto veniva pubblicato in piccole pubblicazioni, diffuse soprattutto tra i giovani poeti. Poiché si tratta di un concetto completamente nuovo e abbiamo il potere dei giovani di scrivere, la nostra influenza è diventata sempre più significativa. Nel 2023, il Comitato del Movimento del Grande Poemismo ha deciso di assegnarmi la Medaglia del Movimento del Grande Poemismo, con il mio ritratto sul davanti e un’antica mappa dell’Asia, dell’Europa e dell’Africa sul retro.

MTDD: Come sono state accolte le vostre iniziative in Cina e nel resto del mondo? Hai esperienze particolari che desideri condividere con i nostri lettori?

CS: Dopo la proposta del Grande Poemismo, questo ha attraversato circa tre fasi di diffusione. La prima fase fu quella di avere un gran numero di seguaci tra i giovani poeti, tra cui Zhuang Ling, Han Bing, Lei Xun, Shen Jia, Shen Xue, Ye Mo, Shu Xian, Ying Zi, Su Ming, Yue Jian, Peng Shujin, Zhang Housheng, Yin Zixu, Xu Yanmu, Guo Liangzhong, Shan Yuyang, Nobu Langjie e molti altri poeti post-anni ’80 e ’90. A quel tempo ero elencato tra i 20 poeti d’avanguardia in Cina. “Dancing on the Pen Tip: A Witness to the Literature of the 80s” (= Ballando sulla punta della penna: un testimone della letteratura degli anni Ottanta) (precedentemente noto come “Storia della letteratura degli anni Ottanta”), a cura di Xu Duoyu, è stato introdotto in un capitolo speciale nel volume “Teoria letteraria”, e insieme allo statalismo e alla scrittura erotica, sono stati riconosciuti come le tre principali tendenze letterarie avviate dagli scrittori cinesi dopo gli anni Ottanta.

Nella seconda fase, il Grande Poemismo è diventato un tema caldo nel mondo letterario cinese. Nel 2018-2020, ho rappresentato il “Grande Poemismo” e mi sono impegnato in un dibattito triennale con la “Scuola di Poesia Post Orale” di Yi Sha, che nel circolo della poesia cinese veniva chiamata “Disputa Cao-Yi”. Sono diventato uno scrittore di copertina nel primo numero della rivista critica più famosa della Cina, “Literary Freedom Talk”, nel 2023. La rivista ha pubblicato il mio lavoro “The Cao-Yi Dispute and the Ten Major Illnesses of the Chinese Literary World” (= La disputa Cao-Yi e le dieci principali malattie del mondo letterario cinese), che riassumeva che la “Disputa Cao-Yi” scoppiò 100 anni dopo che Hu Shi, il pioniere della letteratura cinese moderna, scrisse “La raccolta dei tentativi”, che fu in gran parte guidata da una serie di fattori. A quel tempo, molte persone la interpretarono come la “Disputa della strada secolare della Nuova Poesia Cinese”. Si ritiene che sia “la più grande controversia nel mondo della poesia cinese dai tempi della Disputa di Panfeng” (il famoso dibattito sulla poesia intellettuale e popolare nella storia della poesia cinese nel 1998) e la “disputa più moderna del 21° secolo”. Il nocciolo di questa disputa è la questione della direzione della poesia moderna cinese, sia che si tratti della “poesia post-orale” sostenuta da Yi Sha, o del “Grande Poemismo” sostenuto da Cao Shui. In questo processo, ho visto chiaramente le varie malattie nel mondo letterario e che la letteratura richiedeva un profondo “movimento di riforma letteraria”.

Nella terza fase, il Movimento del Grande Poemismo si è diffuso in varie parti del mondo. Ho partecipato al primo e al secondo Programma Internazionale di Scrittura organizzato dall’Associazione degli Scrittori Cinesi nel 2017, dove ho incontrato venti poeti provenienti da vari paesi del mondo e ho aderito al Movimento Mondiale della Poesia. Man mano che le mie opere venivano tradotte in più di venti lingue, il Movimento del Grande Poemismo si è diffuso gradualmente in vari paesi del mondo. Quest’anno ho partecipato al 22° Festival Internazionale di Poesia Omero a Türkiye. Allo stesso tempo, a nome del Comitato del Movimento del Grande Poemismo, ho anche consegnato la “Medaglia del Movimento del Grande Poemismo” ai poeti internazionali che hanno contribuito per la prima volta all’epica o alla grande poesia. La prima medaglia è stata assegnata alla famosa poetessa turca Nurduran Duman. È difficile dire se accettino il concetto di Grande Poemismo mentre si sta ancora diffondendo, ma almeno se ne parla sempre più.

MTDD: Tra gli obiettivi che ti proponi di raggiungere attraverso molteplici attività, quello che predomina è l’integrazione tra sacro e profano, orientale e occidentale, antico e moderno.

È un obiettivo davvero ambizioso che a molti potrebbe sembrare utopico. Ma sono proprio le utopie in cui crediamo e riusciamo – con determinazione, convinzione e perseveranza – a cambiare il mondo. Considerando la situazione geopolitica instabile e imprevedibile in cui si trova attualmente il nostro Pianeta, forse è proprio ciò di cui potremmo aver bisogno: un approccio alla cultura che promuova la conoscenza reciproca, la solidarietà e una maggiore comprensione tra i popoli e la conseguente accettazione delle reciproche differenze.

Tutto ciò potrebbe rappresentare un punto di svolta nella creazione di un Mondo di Pace.

Qual è il tuo pensiero al riguardo?



CS: Il Grande Poemismo mira a integrare culture sacre e secolari, culture orientali e occidentali, culture antiche e moderne. A molti sembra un’utopia perché è estremamente difficile. Ma proprio per questo è ciò di cui il nostro mondo ha bisogno e, dal punto di vista geopolitico, è anche un modo per risolvere le controversie. Gli esseri umani hanno la stessa origine e il mondo è una grande unità, il che potrebbe essere un mito per molte persone. Tuttavia, se leggeranno “The Journal of Man: A Genetic Odyssey” del genetista americano Spencer Wells, scopriranno che, dalla memoria genetica, l’antenato comune degli esseri umani proveniva dall’Africa circa 100.000 anni fa. I geni umani sono uguali al 99,9%. Eravamo tutti fratelli e sorelle e il colore della nostra pelle è solo il risultato dell’influenza dell’ambiente. Allora perché vogliamo la guerra? Le guerre sono spesso il rapimento di persone da parte di pochi gruppi di interesse. Recentemente c’è stata un’altra guerra tra Israele e Palestina, che dovrebbe far comprendere meglio il significato della pace per i nostri fratelli durante l’era di Abramo. Questo è il punto di svolta della pace.

Dal punto di vista della letteratura e della poesia, neanche la ricerca del Grande Poemismo è un’utopia. Qui dobbiamo prendere in prestito il termine “elemento”. Nella mia poesia dobbiamo estrarre elementi sia dalla cultura tradizionale cinese sia dagli elementi corrispondenti della cultura occidentale che troviamo. Proprio come l’antica filosofia greca credeva che il mondo fosse composto da quattro elementi: “terra, aria, acqua e fuoco”, anche la filosofia tradizionale cinese credeva che il mondo fosse composto da cinque elementi: “oro, legno, acqua, fuoco e terra.”

Ad esempio, nella mia poesia “Pamirsburg: La Camera dei Nove Draghi e delle Nove Muse”, cerco la relazione corrispondente tra il rappresentante della civiltà orientale, i “Nove Draghi”, e le “Nove Muse” della civiltà occidentale; Nella poesia “Il leone che perde la bocca nella prateria eurasiatica”, cerco il rapporto corrispondente tra l’antica capitale della Cina, Chang’an, e l’antica capitale dell’Europa, Roma; Nella poesia “Un sogno è meglio di 100.000 vite” cerchiamo le relazioni corrispondenti tra i vari elementi culturali nelle civiltà orientale e occidentale, nonché le relazioni corrispondenti tra i sette antichi centri della civiltà umana del passato: Babilonia, Canaan, Egitto, Grecia, Persia, India e Cina. La civiltà umana inizialmente aveva lo stesso corpo materno, ma successivamente le civiltà orientale e occidentale svilupparono forme di civiltà diverse, ma corrispondenti. Sono d’accordo con la “correlazione oggettiva” di T. S. Eliot; sebbene originariamente intendesse parlare della corrispondenza tra immagini e mondo, qui può essere utilizzato anche per discutere della corrispondenza tra civiltà orientale e occidentale. Il mio poema epico moderno ‘Epic of Eurasia’ (= Epica dell’Eurasia) è stato creato con questo concetto ed è stato tradotto in inglese dal famoso poeta americano George Wallace. È pronto per essere pubblicato negli Stati Uniti.

Nel mondo globalizzato di oggi non esiste un’epica comune per l’umanità. In passato, l’evoluzione della civiltà umana si è concentrata attorno al continente eurasiatico, da Babilonia, nei due bacini fluviali, alla Giudea, all’Egitto, alla Grecia e alla Persia, all’India e alla Cina a est. Voglio provare a creare un’epopea umana integrando la storia umana delle sette principali civiltà. Come la filosofia antica, estraiamo elementi dal mondo e alla fine formiamo un nuovo mondo dell’arte, cioè un nuovo mondo civilizzato.

Sarà difficile, ma è anche la speranza dell’umanità. Tutte le riforme ideologiche sono iniziate da poche persone. All’inizio Gesù aveva solo dodici discepoli, ma in seguito il cristianesimo si diffuse in tutto il mondo. All’inizio Confucio in Cina aveva solo settantadue discepoli, ma in seguito controllò il pensiero cinese per duemila anni. Le democrazie moderne furono fondate dagli americani nel 1776. Nel mondo antico, immaginare un paese senza re era impossibile, ma ora la maggior parte dei paesi è diventata democratica. Credo fermamente che in futuro l’umanità abbraccerà l’obiettivo del Grande Poemismo. Veniamo dallo stesso luogo e ci muoveremo anche verso lo stesso luogo, integrando elementi di varie civiltà e creando una nuova civiltà comune.

MTDD: La tua produzione letteraria è molto vasta, così come i numerosi premi che hai ottenuto, su cui potremo soffermarci in una prossima intervista.

Sei anche il Segretario Generale del Festival internazionale di poesia di Boao e Vicepresidente del Festival internazionale di poesia della Via della Seta.

Vuoi parlarci di questi due Festival, di come e quando vengono organizzati e dei loro obiettivi?

CS: Il Festival Internazionale di Poesia di Boao e il Festival Internazionale di Poesia della Via della Seta sono stati istituiti per lo scambio di letteratura tra la Cina e il mondo. Per coincidenza, entrambi sono stati fondati nel 2018, data in cui anch’io mi sono unito al Movimento Mondiale della Poesia.

Il Festival Internazionale della Poesia di Boao si tiene ogni inverno nella città tropicale di Boao, che è la sede permanente del Forum per l’Asia e sembra primavera in inverno. Il nostro scopo nel fondarlo è promuovere l’ingresso dei poeti cinesi nel mondo e promuovere l’ingresso dei poeti mondiali in Cina. Ogni anno invitiamo decine di poeti cinesi e stranieri a presentare il Premio Internazionale di Poesia Boao e a pubblicare la rivista “World Poetry” sia in cinese che in inglese. Attualmente si è svolto per cinque sessioni, con la partecipazione online o in persona di oltre un centinaio di poeti internazionali.

Il Festival Internazionale della Poesia della Via della Seta si è tenuto nell’antica capitale della Cina, Xi’an, che fu la capitale delle potenti dinastie cinesi Han e Tang. Ha le grandi mura cittadine meglio conservate e numerosi punti panoramici. Questo è anche il punto di partenza della Via della Seta, che attraversa il continente eurasiatico fino all’Impero Romano. Ogni festival di poesia invita dozzine di poeti cinesi e stranieri a premiare il Silk Road International Poetry Award e a pubblicare la rivista World Poetry. Questo mese si terrà il quarto festival della poesia, che è anche un’eco della Belt and Road Initiative cinese.

Questi due festival di poesia sono attualmente i più grandi festival internazionali di poesia che si tengono in Cina e includono il Festival internazionale di poesia ufficiale del lago Qinghai. Questi festival di poesia sono di grande importanza nel promuovere il dialogo tra la Cina e il mondo.

MTDD: C’è qualcos’altro che desideri aggiungere che non abbiamo ancora menzionato e/o di cui potremmo discutere ulteriormente la prossima volta?



CS: Voglio esplorare come lo spirito letterario si è sviluppato dall’epica, proprio come il processo di Incarnazione. Penso che la letteratura umana si divida costantemente dalla letteratura lirica, rappresentata dalla poesia nell’era agricola, alla letteratura narrativa, rappresentata dai romanzi nell’era industriale, e poi alla letteratura drammatica, rappresentata dalle sceneggiature cinematografiche nell’era dell’informazione. La poesia epica, o epica, un tempo uno stile di scrittura enciclopedico, si è ora diffusa in vari generi letterari, quindi l’epica riguarda il trovare la nostra fonte nei tempi contemporanei. La mia trilogia, “La storia segreta di Kunlun”, mira a esplorare la comune cultura madre dell’umanità, la prima culla della civiltà umana, e le civiltà dell’Asia, dell’Europa e dell’Africa.

Abbiamo ancora molte questioni da esplorare. Recentemente ho prestato attenzione alla questione del cosiddetto “Decoupling tra Cina e Stati Uniti”. Credo che il rapporto tra questi due paesi più importanti oggi influenzerà lo sviluppo del mondo intero. Partendo dall’idea del Grande Poemismo, ho sempre creduto che l’umanità abbia la stessa origine e che il mondo sia unito. Il “disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti” non favorisce lo sviluppo della civiltà umana e, naturalmente, anche le connessioni umane sono inarrestabili. Oggi siamo divisi in più di 200 paesi con più di 200 muri. Il futuro dell’umanità dovrebbe abbattere questi muri e stabilire un mondo completamente comune.

MTDD: Grazie, Cao, per aver partecipato alla nostra intervista. Spero di averti nuovamente mio ospite per approfondire i tanti altri argomenti da te trattati nella tua vasta produzione letteraria e non solo.

Come possono i lettori contattarti o seguirti nelle tue attività?



CS: Abbiamo ancora molti argomenti da esplorare. Penso che lo stesso tema possa essere trasformato nella poesia, nella prosa, nei romanzi e nelle sceneggiature cinematografiche, ma sono solo diversi nella forma.

Qui vorrei presentare ai lettori le mie sei serie di lavori:

“Serie di storia segreta di Kunlun”: romanzi come “La storia segreta di Kunlun I: Timing Channel”, “La storia segreta di Kunlun II: sigilli di giada della Cina e corona imperiale di Roma”, “La storia segreta di Kunlun III” : Torre del Paradiso, “Prequel della storia segreta di Kunlun: Torre di Babele”, raccolta di poesie “L’epica del continente eurasiatico”, raccolta di prosa “Viaggio a Kunlun”, ecc. “Serie di storia locale”: romanzi come “La stella solitaria nel caos: la leggenda del principe ereditario Hutai”, “Il vento e le nuvole dell’impero Wei: la leggenda di Yuanhe”, “L’imperatore schiavo: la leggenda di Shile” (per iscritto), raccolta di poesie come “Cold Lyrics”, “The Bride of Pamir Castle”, ecc. “Serie Kekexili”: romanzo “Il principe leopardo delle nevi”, raccolta di prosa “Kekexili Animal Kingdom”, fiaba “Sanjiangyuan National Park” 10 volumi, fiaba “Kekexili Animal Kingdom” 6 volumi, fiaba “Tre sorelle di Wild Yaks” ” (italiano), ecc. “Serie La Torre di Babele”: il romanzo “Torre di Babele”, raccolta di prosa “Appunti della Torre di Babele”, raccolta di poesie “Canzone della Torre del Cielo” (inglese, spagnolo); “King Peacock Series”: 40 episodi della serie TV “King Peacock” e la trilogia del romanzo “Peacock King” (in scrittura); “World Series”: la trilogia del romanzo “Golden Empire” (per iscritto), l’antologia di poesie “Fiore dell’Impero” (inglese e italiano), la raccolta di poesie “Ascolta il battito del cuore del mondo a Istanbul” (turco), ecc.

Sebbene la mia poesia sia stata tradotta in più di venti lingue diverse, la traduzione dell’intero libro è ancora in corso. Attualmente potete prestare attenzione alla traduzione di “Flowers of Empire” (= Fiori dell’Impero) della famosa sinologa italiana Fiori Picco, che può essere acquistata su Amazon. Questo libro è pubblicato in inglese, italiano e cinese e riflette sul centrismo della civiltà cinese nel contesto della globalizzazione. Ho sentito da Fiori che hai scritto un’ottima recensione del libro; Anche io non vedo l’ora di leggerla. Fiori Picco sta ancora traducendo la mia raccolta di fiabe, tra cui “Le tre sorelle degli yak selvatici”.

Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube e altri software social non sono attualmente disponibili in Cina. Io contatto scrittori internazionali principalmente tramite e-mail e potete anche leggermi su Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cao_Shui).

Se i lettori capiscono il cinese, possono seguirmi e contattarmi tramite i social media cinesi Weibo (https://weibo.com/u/1257070965), TikTok (shawncao), WeChat (caoshui3), ecc.

Anche se ora ci sono muri linguistici che la bloccano, il grande poeta tedesco Goethe propose già nel 1727 il concetto di “letteratura mondiale”.

Credo che un’era della letteratura mondiale arriverà inarrestabile.



Cao Shui (Biografia)

Cao Shui(cinese: 曹谁; pinyin: Cáo Shuí), anche noto come Shawn Cao (nato il 5 giugno 1982), è un poeta, romanziere, sceneggiatore e traduttore cinese. È una figura rappresentativa della letteratura contemporanea cinese. Dirige il movimento del “Grande Poemismo”. Nel suo “Manifesto del Grande Poemismo” mira a integrare le culture sacre e secolari, le culture orientali e occidentali, e le culture antiche e moderne nella letteratura cinese. Nel 2008 si è dimesso da un giornale e ha viaggiato in Tibet e nello Xinjiang, che secondo lui è il centro dell’Eurasia o del mondo. La trilogia Secret of Heaven dei suoi romanzi racconta l’intera storia in via di sviluppo della civiltà umana. Le sue opere più importanti includono Epic of Eurasia, la già citata trilogia e King Peacock (serie TV). Nelle sue opere estrae elementi di varie antiche civiltà umane, da Babilonia, a ovest, alla Giudea, all’Egitto, alla Grecia, a est fino alla Persia, all’India e alla Cina, e utilizza questi elementi per ricostruire una nuova patria umana utopica, sempre descritta come Eurasia, la Cima della Torre di Babele o Monti Kunlun (Montagne del Paradiso). Finora sono stati pubblicati quaranta libri di Cao Shui, tra cui dieci raccolte di poesie, quattro raccolte di saggi, dieci romanzi, venti fiabe, quattro traduzioni e cento episodi di serie TV e film. Ha vinto più di 50 premi letterari in tutto il mondo, tra cui il 1° Premio Cinese per Giovani Poeti, il 4° Premio Cao Yu Cup Drama, il Premio Apollo Dionysus dell’8° Premio Accademia Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Italiana Roma, il 12° Premio Russo Cavaliere d’Oro. , e i dieci personaggi pubblici più importanti del 5° Gala del Festival di Primavera della Poesia Cinese, ecc. Le sue opere sono state tradotte in inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, svedese, portoghese, danese, polacco, russo, ungherese, croato, sloveno, turco, arabo, giapponese, coreano, hindi, nepalese, vietnamita, tibetano, mongolo, ecc. È stato invitato a partecipare al 30° Festival Internazionale di Poesia di Medellin, al 26° Festival Internazionale di Poesia dell’Avana, al 14° Festival Internazionale di Poesia di Kritya in India, e il 4° Festival Internazionale di Poesia del Lago Qinghai. È membro della China Writers Association, della China Film Association e della China Poetry Society. È anche caporedattore di Great Poetry, vicedirettore capo di World Poetry, segretario generale del Boao International Poetry Festival e vicepresidente del Silk Road International Poetry Festival. Attualmente vive a Pechino e lavora come scrittore e sceneggiatore professionista.

Maria Teresa De Donato (Biografia)

Dopo essersi diplomata presso l’Istituto Tecnico del Turismo “J. F. Kennedy”, e aver frequentato il biennio della Facoltà di Magistero – Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha studiato giornalismo presso la Scuola di Giornalismo “Accademia”.

Una volta negli Stati Uniti, Maria Teresa ha ripreso gli studi di giornalismo, diplomandosi all’”American College of Journalism” e, successivamente, conseguendo un Bachelor, un Master e un Dottorato in Salute Olistica presso il Global College of Natural Medicine, con specializzazioni in Naturopatia e Omeopatia. Da circa 40 anni, inoltre, esercita la sua attività di coaching con certificazioni in Gestione della Rabbia, Analisi dei Conflitti, Negoziazione e Gestione dei Conflitti e Comunicazione Strategica di Coppia.

Da molti anni collabora con blog, riviste e testate giornalistiche come giornalista freelance.

Ha pubblicato numerosi libri, come A Caccia dell’Albero della Vita – Un viaggio spirituale nelle tradizioni del giardino (De Donato & Sinkko, 2016); MENOPAUSA – Gli anni migliori della mia vita (2018); Oceano di Sensi – una storia fiction (2019); Anelli Mancanti – Romanzo autobiografico-storico-genealogico (2019); L’Autismo visto da una prospettiva diversa – La storia di successo di Cesare (De Donato & Tommasini) (2019); Racconti di vita e dintorni – Raccolta di racconti (2022); Tu e il tuo scolaro: tutta la verità sulla scuola (Koeltze & De Donato, 2023)