Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Perché la sincerità è complicata? | di Franca Spagnolo

Ho pensato e ripensato a come introdurre nella mia rubrica argomenti che riguardassero il vivere quotidiano fatto di rapporti umani e di emozioni che ogni giorno investono le esistenze di ognuno: riflettendo ho immaginato di rappresentare le suggestioni che pur nascendo dal sentire profondo un’opera d’arte potessero suggerire al lettore una sorta di dialogo tra la mia e la loro anima, e lo scambio silenzioso di pensieri generasse a sua volta altri pensieri e perché no, desiderio di conoscenza interiore.

…desiderio di conoscenza interiore.

Se domandassimo a uno scrittore perché scrive, la risposta più scontata sarebbe certamente: “perché amo scrivere”, ma al di là del piacere personale, probabilmente chi scrive e lo fa con passione ed emozione, ciò che sta facendo non è raccontare qualcosa ma rivelare se stesso al mondo, lasciando traccia del suo sapere durante il passaggio terreno.

…lasciando traccia del suo sapere durante il passaggio terreno.

Se considerate un libro di formule chimiche una semplice trascrizione di simboli lettere e numeri, pensate ad H₂O, la sigla che rappresenta la formula molecolare dell’acqua: apparentemente è solo una sigla ma L’ACQUA per eccellenza è il simbolo della vita, della rinascita, della purificazione. Il mare, i fiumi, i torrenti, la pioggia, sono tutte forme in cui esiste il divino… la vita. Cosa sarebbe la terra senza pioggia? Noi cesseremmo di esistere senza l’acqua. Il valore di ogni cosa dipende dalla curiosità di ognuno di scoprire ogni cosa.

…noi cesseremmo di esistere senza l’acqua.

Ogni frase costruita da lettere è ben più di una frase, è stata un pensiero e ancora prima un’emozione. Chi scrive non è uno scrittore ma l’individuo capace di sentirsi “nessuno e tutto, niente e qualsiasi cosa”. La genialità non si manifesta attraverso una visione circoscritta dell’io ma esplode nella scoperta del sé in cui esiste la connessione con il divino e l’universo.

Voglio proporre a chi mi segue su Mobmagazine, riflessioni personali che partiranno citando frasi di libri e di scrittori conosciuti ma anche sconosciuti al grande pubblico. Il nome che ho scelto per questa nuova sezione della mia rubrica è: Suggestioni d’Arte tra parole e vita.

La prima citazione è tratta dalla raccolta – Novelle per un anno di Luigi Pirandello – “Nulla è più complicato della sincerità “.

… nulla è più complicato della sincerità : Luigi Pirandello

Il concetto di sincerità in sé non è complicato, essere sinceri non è difficile, basta far coincidere pensiero e azione in cui l’azione diventa coerenza rispetto ciò che da osservatori nei confronti del prossimo critichiamo o apprezziamo. Dov’è allora che la sincerità si complica? Probabilmente nel punto in cui incontra la realtà fatta di convenzioni, luoghi comuni, di pensieri assolutisti che circoscrivono la vita dell’uomo in tappe obbligate conducendolo a vivere un’esistenza lontana dal proprio sé.

Porrei l’attenzione sul significato che comunemente si attribuisce alla persona “sincera” cioè: “buona” e alla persona falsa: “cattiva” … l’inganno sta proprio lì, poiché spesso chi è sincero e dice la verità viene additato come cattivo. Essere sinceri è difficile perché dire o fare ciò che si pensa andando contro le ideologie comuni, diventa sovversivo ed espressione di debolezza rispetto gli anelli di una catena sociale realizzata sigillando i punti di ancoraggio affinché nessun anello spezzi il disegno tracciato. Esiste una dimensione che è quella umana e quella divina che si incontrano diventando “sé”, dove ogni essere umano sperimenta le proprie capacità, immagina la propria realtà che poi realizza attraverso le azioni, quella dimensione è: SINCERITÀ, sincerità verso la propria individualità e soprattutto diversità.

Nella fase in cui l’autenticità diventa inscindibile dalla nostra vita affiora il coraggio, condizione unica affinché il nostro mondo interiore viva le sue mille sfaccettature al di là dei sogni.

Ma quando tutto il mondo stabilisce che “uniformarsi” non è follia, allora i folli siamo noi che l’universo lo scopriamo dentro. Visitiamo i posti più oscuri dove nessun uomo vuole andare perché se conosci quei luoghi indietro non torni. Dal libro : Mi vengo incontro – di Franca Spagnolo –

Sat Chit Ananda

Franca Spagnolo

https://www.facebook.com/franca.spagnolo.9?locale=it_IT

https://www.instagram.com/francaspagnolo17/

Suggestioni d’Arte