Gravissima la frase letta questa mattina contro il Premier Meloni. PER MISSION DI QUESTA PAGINA PRECISIAMO CHE L’ARTICOLO NON INTENDE PARLARE DI POLITICA E NON PRENDE ALCUNA POSIZIONE IN AMBITO ALLO SCHIERAMENTO COSI’ COME E’ PRESENTE IN PARLAMENTO.

A NOI OGGI INTERESSA ALTRO: L’ODIO IN RETE, SPECIE QUANDO AL POTERE SALE UNA DONNA.

Oggetto di pesanti invettive, è stato il Premier alle prese con il bilancio del Suo primo anno da Premier, un anno fatto di scelte che taluni approvano (a noi non interessa), taluni meno (a noi non interessa), taluni bocciano (a noi non interessa), ma un anno fatto di scelte che, se bocciate, non devono COMUNQUE scadere sul personale.

Specie se il personale, proprio nelle ore precedenti, Le è stato letteralmente sconvolto da un giornalismo che non è stato, nei Suoi confronti, per niente “gentiluomo”, sbattendoLe in faccia, veri o finti che siano, dei fuori onda che accuserebbero di sessismo il suo (pare) ex compagno, che resta, comunque, padre di Sua figlia.

Quindi, proprio in un momento come questo, il personale non si dovrebbe toccare, a prescindere dal fatto che il personale non andrebbe attaccato (e deriso) in alcun altro modo e in alcun’altra situazione.

Personale che invece è stato deriso da un certo Samuele Tamburri, su un gruppo che apparentemente parla di Karaoke, al fine precipuo di offendere e dileggiare il Premier con una parola orrenda.

Il tutto, lo ricordo, su un gruppo che dell’allegria e della spensieratezza priva di hate speech dovrebbe fare il suo cavallo di battaglia.

Il gruppo infatti si intitola “KARAOKE. DANCE 70 80 90. LATINO. BALLI DI GRUPPO E TANTO ALTRO !! ”

Dentro questo gruppo, nella giornata di ieri, tale Samuele Tamburri, identificato senza ombra di dubbio con un video che ne ritrae

si è lasciato andare a questa orrenda frase: “DONNE..FATEVI AVANTI CHE IL MR ANDREA GIAMBRUNO E’ SINGLE…DA QUELLA LATRINA DELLA MELONI”.

Noi abbiamo salvato tutto e riteniamo debba arrivare a Palazzo Chigi. Perché il “signor Tamburri”, non ha capito che la pena per la diffamazione di una carica dello Stato è aumentata di un terzo.

Le auguriamo che possa vedere preso il Premier e magari chiarire con Lei quelle parole orrende. Intanto noi mettiamo i dati che identificano il suo post:

Come vedete, oltre ad aver filmato tutto, abbiamo salvato gli identificativi da consegnare alla postale.