La ricerca del lavoro ideale può sembrare un intricato labirinto, ma Sara Trevisan, autrice ed esperta del mercato del lavoro, offre una soluzione che potrebbe rivoluzionare il tuo approccio: “Trova lavoro partendo da te stesso.” In un’epoca segnata dalla disoccupazione, dai dibattiti sul reddito di cittadinanza e dalle sfide delle partite IVA, il desiderio di trovare un lavoro che valorizzi le tue abilità è più forte che mai.

Sara Trevisan, esperta del mercato del lavoro, lifestyle e business coach, è un’autorità nel campo del mercato del lavoro, con una vasta esperienza nel coaching professionale. Oltre a essere l’autrice di “Trova lavoro partendo da te stesso,” porta con sé una visione fresca e innovativa su come affrontare le sfide dell’impiego.

All’evento del 30 ottobre, oltre all’autrice Sara Trevisan, il panel include:

L’Onorevole Fabrizio Santori

Il Consigliere Antonio Giammusso

Domenico Menini – Tenore lirico internazionale e vocal coach

Davide Moro – Consulente specializzato in marketing e comunicazione non profit

Con la moderazione di Sheyla Bobba, editore di SBS Edizioni, questo evento offre l’opportunità unica di ricevere consigli direttamente dagli esperti.

Affrontare le sfide della ricerca del lavoro

In un’epoca in cui la disoccupazione è in costante crescita e il mondo del lavoro è in costante evoluzione, SBS Comunicazione si è posta una domanda fondamentale: le persone in cerca di lavoro sono veramente “capaci” di affrontare le richieste del mercato? Sanno come adattarsi alle esigenze delle diverse “nicchie di mercato”? Sono consapevoli di cosa stanno cercando?

Sinossi del manuale

Questo manuale ti guiderà verso le opportunità lavorative che meglio si adattano alle tue competenze e al tuo vero valore. Se pensi che sia impossibile trovare un lavoro che ti permetta di esprimere il tuo potenziale, è ora di cambiare prospettiva. Il mondo è di chi ha il coraggio di conoscersi e capire la propria direzione. “Trova lavoro partendo da te stesso” ti aiuterà a scoprire e promuovere le tue capacità, avviando un viaggio verso una carriera appagante.

Una sessione online esclusiva

Per dimostrare apprezzamento verso coloro che intraprendono questo percorso, Sara Trevisan offre una sessione online di un’ora per esplorare le tematiche che ritieni cruciali per il tuo sviluppo professionale. È un’opportunità unica per ricevere consigli personalizzati da un esperto nel campo.

La ricerca del lavoro può essere un’esperienza complessa, ma “Trova lavoro partendo da te stesso” con Sara Trevisan promette di cambiare il tuo approccio a questa sfida.

Appuntamento il 30 ottobre nella Sala Di Liegro, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A, Roma, e inizia il tuo viaggio verso il successo professionale. Non perdere questa opportunità per scoprire il tuo vero valore e trovare il lavoro perfetto per te.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito, ma è necessario accreditarsi scrivendo a sbscomunicazione@gmail.com