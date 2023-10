Non ho subito TSO, ma ho avuto bisogno dello psicologo e dello psichiatra per esperienze che mi hanno fatto capire quanto sia naturale vivere certe dinamiche, se sono premuti determinati interruttori. Non ho competenze da terapeuta o mediche, ma ho potuto rendermi conto di determinati processi per conoscenza diretta.

Nel 2001 ho iniziato ad andare dalla psicoterapeuta, perché ero convinta di essere schizofrenica o qualcosa del genere per via del modo in cui subivo la mia sensibilità, motivo per cui quando ero più piccola sono stata anche un po’ bullizzata. La psicologa mi ha rassicurata del contrario, e mi ha spiegato che tra la cosiddetta “normalità” e la cosiddetta “pazzia” ci sono molte sfumature, gradi di alterazioni che un po’ tutti abbiamo. Comunque c’era da lavorare, perché da diverso tempo soffrivo di depressione, attacchi di panico e fama nervosa fin da bambina. Passavo periodi in cui alternavo stati d’euforia a umore molto basso.

Finché nel 2003 sono entrata in anoressia, per fortuna presa sul nascere. Avevo cominciato a perdere quel peso in più che avevo accumulato e all’inizio sembrava tutto nella norma, ma in poco tempo non sono riuscita più a mangiare. Un giorno ho capito che qualcosa non andava quando, specchiandomi, ho visto che ero diventata un manico di scopa senza fianchi e con le costole che si contavano.

Impiegavo anche quaranta minuti per mangiare due cucchiai di minestra con il sudore che colava per l’enorme fatica. Mi sforzavo per far sì che lo stomaco non si disabituasse al cibo. Sono stata abbastanza metodica, ma non è bastato. Ricordo il giorno in cui ero in bagno e strisciando per terra mi sono aggrappata alle gambe di mia madre piangendo e ho detto: “Mamma, ti prego, aiutami. Non sto bene”.