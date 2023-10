Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Un autunno antimafia è già in corso per i lettori di Edizioni Mesogea con il tour di incontri sul libro Cesare Terranova. Giudice Onorevole di Luca Gulisano. Il tour è partito da Roma lo scorso 15 ottobre alla Libreria Eli e proseguirà questo fine settimana in Sicilia, il 27 a Catania e il 28 a Palermo.

«Chi come me è costretto ad andare spesso per le carceri, finisce per trovare insopportabile la vista dell’uomo in catene. A parità di giustizia, è infinitamente maggiore la soddisfazione umana che si prova nello scarcerare un innocente di quella del mandare in prigione un colpevole. Anche quando si è perfettamente convinti della sua colpa».

Sono parole di Cesare Terranova, il magistrato assassinato il 25 settembre 1979 insieme al maresciallo Lenin Mancuso che gli faceva da scorta. Benché emblematica della lotta contro la mafia e delle indagini sul suo rapporto con la politica siciliana, la sua oggi è una storia quasi dimenticata, ma Luca Gulisano la riporta alla memoria attraverso una solida ricerca documentaria e le testimonianze di alcuni parenti del magistrato. Oltre che resoconto molto ricco e attento ai fatti e alle analisi dei documenti, il libro mette in luce il profilo umano del giudice che fronteggiò Luciano Liggio, portò in tribunale il Gotha mafioso degli anni Sessanta e Settanta, e fu il primo a far emergere i rapporti dei boss con personaggi di spicco della politica come Lima e Ciancimino.

Luca Gulisano (Catania, 1993), insegna Lettere alla scuola secondaria. Dopo la laurea in Filologia classica a Bologna e il diploma di archivista, è entrato nell’associazione Memoria e Futuro, con cui da anni si occupa di dibattiti pubblici e di laboratori antimafia nelle scuole. Cesare Terranova. Giudice onorevole è la sua prima pubblicazione.

Sul sito www.mesogea.it è possibile scaricare un estratto del libro gratuitamente.

Le date siciliane del tour

Catania – venerdì 27 ottobre, ore 19.30

Biblioteca Navarria Crifò, via Naumachia 18/a

Intervengono Luca Gulisano e Adriana Laudani; modera Antonio Ortoleva

Palermo – sabato 28 ottobre, ore 19.30

Villa Pottino, via Notarbartolo 28/a

Intervengono Luca Gulisano, Giuseppe Lo Bianco, Geraldina Piazza, Carmine Mancuso, Pasquale Scimeca: modera Giorgio Mannino.

I prossimi appuntamenti con Cesare Terranova, Giudice onorevole:

Bologna – domenica 12 novembre

Casa di Quartiere Fondo Comini

Torino – 23 novembre

Libreria Binaria Gruppo Abele

Segui il tour sul sito www.mesogea.it e sui nostri social Facebook e Instagram

Luca Gulisano

Cesare Terranova. Giudice onorevole

Prefazione di Adriana Laudani

Edizioni Mesogea, 2023

Le fotografie allegate sono di © Gina De Bellis