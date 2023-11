By

A.T. ANGHELOPOULOS a “ROMA ARTE IN NUVOLA”

con l’opera

“FRAMMENTI – XXI sec. d.C.”

dal 24 al 26 Novembre 2023

Centro Congressi “La Nuvola”

Viale Asia 40/44, (Roma – EUR)

A.T. Anghelopoulos, Frammenti – XXI sec. d.C., gesso su pannelli, 145×145 cm, 2022

Anghelopoulos l’artista italiano che vive e lavora a Roma (classe 1963) partecipa con l’opera Frammenti – XXI sec. d.C. alla terza edizione “Roma Arte in Nuvola” in corso dal 24 al 26 novembre 2023 nel Centro Congressi “La Nuvola” in Viale Asia 40/44, nel moderno quartiere Eur di Roma.

L’opera di Anghelopoulos Frammenti – XXI sec.d.C. gesso su pannelli, 145×145 cm, 2022 si presenta come un’ampia soglia, potale, addossata a parete. I volti feriti sfregiati dal dolore sembrano emergere dalle singole finestre-celle che li isolano l’uno dall’altro. L’opera sottolinea la persistente fragilità e la condizione di isolamento dell’uomo, vissute in questi ultimi anni tra pandemia e guerre, per nulla risolte dall’immenso progresso tecnologico.

La Fiera Internazionale di Arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola che giunta alla sua 3a edizione e’ considerata già tra le più importanti del settore nel panorama europeo. L’offerta artistico-culturale di alto profilo spazia andando a toccare tutti i linguaggi espressivi dell’arte: dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla videoarte alla digital art, alla street art. A partecipare oltre 150 importanti gallerie italiane e internazionali che presentano i più importanti artisti del passato e viventi e numerosi progetti speciali: mostre, installazioni e performance e numerosi talk per approfondire i temi di grande urgenza e attualità nel mondo dell’arte. Con la curatela della direttrice artistica della fiera Adriana Polveroni e sotto la direzione generale di Alessandro Nicosia, “Roma Arte in Nuvola” ha già colmato quel vuoto di proposta artistica di cui la città di Roma aveva bisogno. Dai grandi spazi espositivi dedicati alle gallerie nazionali e internazionali, alle nuove proposte artistiche, show e stand dedicati a singoli artisti, passando per i nuovi linguaggi espressivi dell’arte di domani, le nuove sperimentazioni artistiche e gli artisti emergenti tra cui a meritare una menzione c’è Anghelopoulos.

BREVE BIO

A partire dalla mostra personale d’esordio tenutasi presso il Museo del Vittoriano, curata dal

prof. Claudio Strinati (2015), l’artista ha preso parte a diverse mostre collettive nazionali ed internazionali. Le sue opere sono state esposte nel 2015 a Londra, Milano, Firenze e, sempre in Roma, presso la Grande Moschea. Tra le personali nel 2016 a Bruxelles e a Firenze, nel 2017 presso la Bugno Art Gallery di Venezia, nel 2019 presso la sede centrale di Banca Generali a Roma e in una doppia personale per l’Opening Rome Art Week nella Casina Valadier con la mostra site specific “Inner

Life”. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti della rassegna “#Autoritratto” al Macro-Asilo di Roma con moderatore il curatore internazionale Massimo Scaringella. La nota curatrice internazionale Dominique Stella, già direttrice di Palazzo Reale a Milano che da anni lo ha notato lo ha definìto “artista raffinato e di alto livello” ha recentemente curato l’introduzione al libro di Anghelopoulos ”Il mio calendario, o il fattore umano svelato” edito da DeLuca Editori d’Arte (2022).

A.T. Anghelopoulos: www.anghelopoulos.com; instagram: anghelopoulos.artist.