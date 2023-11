Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Al Cineteatro Colosseum “la Valigia”, la nuova commedia di Orazio Bottiglieri. Uno strumento fondamentale per la vita di tutti i giorni. Solo che, a volte, non vi diamo la giusta importanza. Appuntamento sabato 11 novembre, alle 21:15, e domenica 12 novembre, alle 17:45, al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Uno strumento fondamentale per la vita di tutti i giorni. Solo che, a volte, non vi diamo la giusta importanza. Lei è “La Valigia”: si utilizza per partire, per andare in vacanza, per i viaggi d’affari o ancora per correre in ospedale quando è arrivato il momento del parto. Ed è proprio di questo che parla la nuova commedia di Orazio Bottiglieri, “La valigia”, che racconta di come questo strumento ci accompagni nei momenti spesso più importanti della nostra vita.

Sketch indimenticabili che lasceranno il pubblico senza fiato e con le lacrime agli occhi, per due ore di sano divertimento e spensieratezza.

Il tutto rappresentato dal quartetto comico d’eccezione formato da Giuseppe Giambrone, Massimo Eugenio, Giorgio Pitarresi ed Ettore Demma.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 091442265 e 3926393204.