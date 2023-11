Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’artista siciliano Seby Mangiameli, si esibirà, assieme ai suoi Tedranura, in una serata all’insegna della buona musica e della napoletanità verace, grazie anche all’ospite speciale Giovanni Imparato, Venerdì 17 Novembre alle ore 20,30 al Teatro “Il Salotto di Pulcinella” di Roma.

Un’altra bellissima ed intensa avventura si prospetta per l’artista siciliano Seby Mangiameli assieme allo special guest Giovanni Imparato, percussionista e vocalist eccezionale dell’orchestra italiana di Renzo Arbore e di molti altri grandi artisti del panorama nostrano ed internazionale.

Artisti di strada, il concerto che potrete apprezzare Venerdì 17 Novembre presso il caratteristico Teatro Il salotto di Pulcinella sito a Roma in Via Urbana 10/11, sarà un’occasione imperdibile per ascoltare la musicalità poetica di Seby Mangiameli, coadiuvato da Giuseppe Roccella alla fisarmonica e da Stefania Cianfrocca, voce.

Musiche che trasportano in mondi lontani, che inducono a riflessioni profonde ma anche a sogni ad occhi aperti… E, dato il luogo in cui si svolgerà la serata, come dimenticare quella Napoli vivace, verace, popolare, chiassosa, accogliente, colma di colori, sapori e canzoni intramontabili!?!

“La napoletanità è uno stato dell’anima, un modo di intendere la vita, di ricordare, di amare, un’attitudine allo stare al mondo in modo diverso dagli altri”: così scriveva Valentino Di Giacomo.

Quindi un omaggio alla città partenopea con classici come Luna Rossa, A città ‘e Pulecenella, Maruzzella e Napule è, è la cornice perfetta per onorare il Salotto e tutti coloro che amano queste melodie… Quando poi è Giovanni Imparato a dare quel tocco in più, tutto diviene magia!

La serata sarà inoltre occasione per Seby Mangiameli, di presentare il suo nuovo CD.

I nostri, sfideranno perfino la sorte, in questo Venerdì 17 (ma a noi piace così…!), per donarci un paio di ore intense, belle, di qualità… il concerto sarà inoltre preceduto da una degustazione di sfiziosità napoletane… E come poteva essere altrimenti!!!

Biografia di Seby Mangiameli

Nel 1992, a Carlentini, in provincia di Siracusa, Seby Mangiameli, legato alla canzone d’autore e al folk mediterraneo, argentino e irlandese, insieme al cugino e fraterno amico Piergiorgio Monaco, pianista jazz, appassionato anch’egli alla canzone d’autore, dà vita alla formazione musicale Tedranura. A loro si aggiunge subito Filippo Di Pietro, bassista, contrabassista e compagno di banco di Seby Mangiameli e Milena Sanzà, legata alla musica popolare

L’influenza di autori come Astor Piazzola, Al Di Meola, Fossati, De Andrè e Battiato, offrono lo spunto per la composizione di brani in stile etno-pop e da canzone d’autore, con testi che spesso trattano tematiche politico-sociali, come “Nivi”, in cui viene affrontato il problema della droga; “Terra Santa” e ”Il sole della notte”, che raccontano la situazione bellica del Medioriente. ”Un Angelo all’inferno” è la canzone dedicata alla grande opera umanitaria del Dott. Gino Strada.

“Il vero come soggetto, il bello come mezzo. l’utile come fine” per i Tedranura la musica, così come tutte le altre forme d’arte, questo deve essere.

Gli anni ’90 sono gli anni in cui i Tedranura raccolgono i frutti delle loro conoscenze musicali e degli sforzi organizzativi : nel 1993, si classificano terzi all’ Enna Festival, per poi vincerlo nel 1995; nel 1994, al Festival di Caltanissetta, con il brano “La gente del Sud”, si classificano terzi e viene loro assegnato il Premio per il miglior testo. Ai concerti tenuti in qualsiasi parte dell’ Isola, si aggiungono riconoscimenti vari (Festival di Recanati-Parole e Musica), Emergenza rock (Cosenza).

Il gruppo raggiunge il massimo degli obiettivi quando, nell’Ottobre del 1995, senza produttori né case discografiche alle spalle, approda alla Finale Rai del Festival di Castrocaro. La delusione per un successo sfiorato e contratti sfumati, portarono allo scioglimento del gruppo. Per anni, la musica sembra avere definitivamente abbandonato Seby Mangiameli ma, nel Febbraio del 2013, l’incontro con il chitarrista Francesco Emanuele e il percussionista Peppe Di Mauro riaccendono la passione, a loro si aggiunge l’altra mezza anima dei Tedranura, Piergiorgio Monaco e Filippo Di Pietro, bassista storico del gruppo.

Inizia così un nuovo cammino musicale che porta all’incontro con due artisti sud-americani : la danzatrice e cantante Saurina Gomez e Ricki Guarango, suonatore di charango e flauti andini.

Dal mese di Marzo del 2013, i Tedranura iniziano ad esibirsi dal vivo; vengono arrangiati pezzi del passato ed eseguiti lavori di registrazione de “Il Sole della notte”, di cui è uscito anche il CD, che contiene, tra gli altri, il brano “Amami”, con il testo della scrittrice leccese Giovanna Politi, uscito anche come singolo.



Partecipazioni negli anni, Milena Sanzà, Michele Conti, Piero Vasile, Maurizio Russo,Tony Brundo, Giacomo Lentini, Enzo e Mirko Augello, Enzo Bosco, Claudio Iuticelli, Peppe Romano, Marco Monaco.

Piccolo Teatro Il Salotto di Pulcinella

Roma, Venerdì 17 Novembre ore 20.30

Via Urbana, 10/11 Roma

Info e prenotazioni: 06 4823339 – 347 7327033. 391 1230457