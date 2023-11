By

È l’attore pluripremiato e tra i più apprezzati da pubblico e critica nel panorama nazionale Silvio Orlando ad aprire la Stagione di prosa del Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo La vita davanti a sé, in programma venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023 alle ore 21.00.

Vincitore del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano” 2022 come miglior monologo, la messa in scena è una trasposizione teatrale dell’omonimo romanzo dello scrittore lituano naturalizzato francese Romain Gary, pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema due anni dopo.

La storia si aggira attorno al personaggio di Momò, un bimbo arabo orfano e segnato da un’infanzia difficile, che vive nel quartiere multietnico di Belleville a Parigi, nella pensione di un’anziana ex prostituta ebrea, Madame Rosa, che lo accudisce come una madre. A interpretare il protagonista Silvio Orlando, che, con la spensieratezza propria di Momò, porterà lo spettatore dentro il suo dramma, affrontando con la giusta ironia la spinosa questione della convivenza tra culture, religioni e stili di vita differenti – anche attraverso il rapporto d’amore tra madre e figlio – tematica ancora oggi molto attuale e in cui il romanzo di Gary appare antesignano del presente.

Accanto a Orlando, che ha curato inoltre la regia dell’adattamento teatrale, sul palco si esibirà l’ensemble formato da Daniele Mutino (fisarmonica), Roberto Napoletano (percussioni), Luca Sbardella (clarinetto/sax) e Kaw Sissoko (kora/djembe), per ricreare la romantica, retrò e variopinta ambientazione parigina, con melodie e ritmi ispirati a popoli lontani, ma anche tipici della capitale francese quali valzer e chansonnes. Le scene dello spettacolo sono di Roberto Crea, il disegno luci di Valerio Peroni e i costumi di Piera Mura.

PREZZI: Intero 31,00 € – Ridotto 28,00 € – Abbonati 26,00 € – Under 29 25,00 €

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/SilvioOrlando23WEB).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: i nfo@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it

Tel: 051.6154808 | E-mail: stampa@teatrocelebrazioni.it

LA VITA DAVANTI A SÉ

Venerdì 17 e sabato 18 novembre, ore 21.00

Teatro Celebrazioni di Bologna

Una Produzione Cardellino

Traduzione Giovanni Bogliolo – edizione Biblioteca Neri Pozza

Tratto dal romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary (Emile Ajar)

© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Romain Gary” come autore dell’opera originale

Con Silvio Orlando e con Daniele Mutino (fisarmonica), Roberto Napoletano (percussioni), Luca Sbardella (clarinetto/sax), Kaw Sissoko (kora/djembe)

Scene Roberto Crea

Disegno luci Valerio Peroni

Costumi Piera Mura

Organizzazione Maria Laura Rondanini

Riduzione e regia di Silvio Orlando