Si intitola Prendetevi la luna il primo dei tre appuntamenti della Stagione 2023|24 sull’interiorità umana legata alla contemporaneità, che vede lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet al suo debutto al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 11 novembre alle ore 21.00.

Conosciuto dal pubblico per la divulgazione della sua professione per mezzo dei suoi testi e anche grazie alle numerose partecipazioni in trasmissioni televisive, Crepet porta in scena uno spettacolo – che ha già registrato a Bologna il tutto esaurito – tratto dal suo ultimo libro Prendetevi la luna. Un dialogo tra generazioni, pubblicato da Mondadori.

«Incontro tanta gente, mi chiedo – dice Crepet. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accenda i cuori di giovani e meno giovani. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “Prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri».

Il ciclo di conferenze-spettacolo a cura di Paolo Crepet proseguirà al Celebrazioni il 26 gennaio 2024 con Lezioni di sogni e il 10 aprile 2024 con Impara ad essere felice.

