Cos’è il dovere? | di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“I bambini vengono educati da quello che gli adulti sono e non dai loro discorsi.”

CARL GUSTAV JUNG

Stiamo assistendo oggi al decadimento dei principi cardine di una società che possa definirsi “CIVILE e CIVILIZZATA”. Se pensiamo alla parola “educazione” e immaginiamo questo termine come rappresentazione assoluta del processo evolutivo di ogni singolo individuo, saremo costretti attraverso la socializzazione con i nostri simili a osservare quanto i sistemi educativi purtroppo non siano stati per tutti uguali. Senza dover tracciare quelle che per ognuno sono le regole del vivere “civile” in una società – dato che ogni adulto porta in sé ciò che i propri genitori gli hanno insegnato attraverso fatti e parole – è necessario tuttavia soffermarsi a distinguere la mentalità su cui si fonda l’educazione.

distinguere la mentalità su cui si fonda l’educazione.

In un momento storico in cui la libertà sembra connotare ogni ambito del nostro vivere, assistiamo paradossalmente a un aumento della violenza da parte degli uomini sulla libertà delle donne. Episodi quasi giornalieri di misoginia talvolta sfociati in femminicidi, ci fanno scontrare con un passato remoto ancora presente in cui la mentalità patriarca relega la donna a “essere inferiore”, nata per dare piacere all’uomo, madre e moglie senza diritto di parola e in tutti casi soggetta alla scelta del maschio che deve validarne o meno le capacità.

Avevo circa 16 anni quando un giorno indossando la minigonna per andare a scuola, ricevetti da parte di un uomo un insulto riguardo il mio abbigliamento. Volutamente non propongo il contenuto volgare e sessista che purtroppo ho ascoltato molte, troppe volte provenire dalla bocca degli uomini. Ricordo quelle parole come un proiettile al centro dello stomaco, un colpo improvviso che certamente una “ragazza” spera di non ricevere mai! La sensazione che si prova quando si è vittime di violenza verbale oserei dire erosiva verso la psicologia femminile, è completo annullamento dell’autostima, imbarazzo verso la propria natura e dolore… tanto dolore. Sono passati più di trenta anni sono cambiate le mode, sono caduti molti tabù ma la mentalità maschilista è rimasta la stessa, immutata ad affondare le sue radici nella mediocrità di cervelli annacquati dall’ignoranza. Una donna che viene molestata verbalmente o ancor peggio abusata fisicamente da un uomo, deve subire l’umiliazione di sentirsi giudicata e additata come artefice della violenza subita! Una donna che viene palpeggiata in un luogo pubblico o subisce avances, il più delle volte non denuncia perché ha timore sentendosi svantaggiata rispetto l’uomo da cui ha ricevuto atti violenti e irrispettosi nei confronti della propria dignità e libertà…perché di questo stiamo parlando: LIBERTÀ.

la mentalità maschilista è rimasta la stessa

Gli uomini che oltraggiano le donne con la violenza, oltraggiano la libertà, sono stati “educati” a considerare il genere femminile inferiore, un essere umano che non può e non deve alzare la testa e ribellarsi: al contrario è colpevole sempre! È necessario educare i propri figli al sentimento, l’educazione emotiva non può essere lasciata al caso ma deve passare attraverso la famiglia e la scuola con sistemi di insegnamento anche rigidi con cui figli-studenti si abituino al rifiuto, a gestire lo stress prendendo coscienza delle proprie azioni rispetto le emozioni…come l’accettazione dei “NO”. I divieti, le regole, la disciplina contribuiscono a tracciare quella linea di confine in cui l’istinto animale soccombe davanti l’autorità genitoriale e scolastica. Il diritto, manifesto delle facoltà individuali non deve essere espressione sovversiva e violenta della propria libertà a scapito del prossimo ma fondamento di un processo di crescita. L’educazione al dovere verso il raggiungimento dei propri sogni attraverso la manifestazione degli ideali rappresentano in primis il rispetto delle regole civili e sociali e soprattutto la considerazione della libertà altrui. LE PERSONE EDUCATE AL DOVERE PRIMA ANCORA CHE AL DIRITTO SONO QUELLE PERSONE CHE NON DESIDERANO POSSEDERE MA DONARE! Gli uomini educati al sentimento e al rispetto, non usano violenza, non stuprano usando il sesso per umiliare, non considerano la donna una cosa da possedere ma un bene assoluto da custodire.

LE PERSONE EDUCATE AL DOVERE PRIMA ANCORA CHE AL DIRITTO SONO QUELLE PERSONE CHE NON DESIDERANO POSSEDERE MA DONARE!

LE DONNE NON SONO OGGETTI, NON APPARTENGONO AGLI UOMINI MA A SE STESSE.

Desidero concludere questo articolo proponendo a chi mi segue un’intervista del Dott. Andrea Giostra psicologo e criminologo, non voglio anticipare nulla, vi consiglio di ascoltare attentamente le parole di Andrea seguendo l’intervista fino alla fine.

Franca Spagnolo

https://www.amazon.it/Mi-vengo-incontro-Franca-Spagnolo/dp/B09X3DMTCH

https://www.facebook.com/franca.spagnolo.9/?locale=it_IT

https://www.instagram.com/francaspagnolo17/