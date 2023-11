Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Cara Daniela, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Nella vita professionale lei è “Una manager di successo e Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia”, con un master in economia sanitaria ed una vita dedicata alla Salute delle Donne, Ci parli del suo lavoro?

Se dovessi esprimere in poche parole il mio credo sarebbe: “Sono una donna che vuole impegnarsi per le donne, per la loro salute e benessere”. Avere una società con donne ben informate è un volano positivo che si ripercuote sulla famiglia e sulla società intera. L’informazione e la cultura sono “valori” che creano consapevolezza, indipendenza, e benessere. La scelta di dedicarmi alla ginecologia e lavorare nel settore della salute della donna inizia fin dalla mia adolescenza. A causa di alcuni miei disturbi del comportamento alimentare, che a quell’età possono facilmente indurre complessi e malesseri, incontrai un noto luminare della ginecologia italiana, ricordo ancora il momento delicato. Senza chiedermi nulla e impedendomi quasi di parlare sentenziò una diagnosi (peraltro errata): Tenia ovvero Verme solitario! Non sapete quanto sorrisi dentro di me, sarebbero bastate poche domande, sarebbe bastato guardarmi ed osservare i miei atteggiamenti. Il momento fu illuminante e feci a me stessa una promessa: “Quando sarò grande diventerò medico ed aiuterò altre donne a non doversi confrontare con chi non ti ascolta e non entra in empatia con te”.

Nel riuscire in questo mio impegno ha contato molto la mia famiglia, con i valori forti e sani che mi hanno guidato nel lavoro e nella vita, e che a mia volta provo a trasferire nella mia famiglia e nel lavoro. Dopo gli Studi all’Università Cattolica di Roma e la Specializzazione in ginecologia ed ostetricia (indirizzata dal Professor Giovanni Scambia), mi sono avvicinata al mondo del management nelle aziende del farmaco. Ho iniziato lavorando in Procter & Gamble, una delle più grandi aziende esistenti. Un’azienda visionaria dove le persone fanno realmente la differenza. E poi altre grandi aziende come Wyeth, Pfizer fino a MSD. Ho ricoperto diversi ruoli nella direzione medica che mi hanno consentito di conoscere tante persone e pianificare molti progetti. Nel 2020 dopo una profonda analisi ho deciso di orientarmi verso il “Management e Comunicazione della Salute della Donna” tramite canali e strumenti digitali. Ho colto l’opportunità che mi è stata offerta e ho iniziato la mia attuale avventura lavorativa in iCrossing Italia. Sono stati anni impegnativi nei quali ho imparato “ciò che non sapevo (ricordando il motto di Socrate)” di un mondo affascinante e molto complesso.

L’esperienza, quasi trentennale, in campo clinico e manageriale le ha dato l’ispirazione per creare un “Portale Web” (gratuito) dedicato alla Salute delle Donne, il nome è 4womanhealth.com. Ci racconti di più?

“Woman” è al singolare perché ogni Donna è unica e preziosa. Negli anni in cui ho lavorato nel mondo del Pharma, ho capito che una delle cose andava colmata era l’immediatezza dell’informazione che veniva veicolata ai pazienti, in questo caso alle donne. Informazione che doveva essere semplice, rapida e soprattutto non condizionata. Un’informazione che potesse raggiungere il maggior numero di persone possibili, l’educare e l’informare rende la donna di ogni età più consapevole del valore della propria salute e benessere. Faccio un esempio, in Italia l’utilizzo della contraccezione ormonale o la terapia sostitutiva ormonale sono visti come molta diffidenza, quando parlo con le giovani donne la prima cosa che mi dicono è: “la pillola fa ingrassare!”. La contraccezione ha più di 50 anni ed è stata una grande conquista, parlo non solo da Ginecologa ed esperta del settore, ma anche da madre di figlie femmine. La contraccezione permette di poter pianificare una gravidanza con consapevolezza e protegge anche dal tumore dell’ovaio, oltre che nel caso di donne/ragazze affette da Endometriosi permette loro di poter gestire la malattia. 4womanhealth.com ha un linguaggio semplice e basato sulle più recenti evidenze scientifiche, ed è un portale costantemente aggiornato. Poter dare agli utenti una informazione comprensibile e trasparente è una missione che speriamo possa fare la differenza giorno dopo giorno. Il portale è un sogno realizzato, uno spazio in cui figlie, mamme e nonne si possono riconoscere.

Un sogno realizzato grazie al gruppo di iCrossing Italia, agenzia di digital marketing, parte del più grande gruppo internazionale indipendente media e digitale. 4Woman Health nasce dal lavoro di un team di oltre 15 persone, tra management ed esperti nelle varie aree, di iCrossing Italia, che si è concretizzato con la creazione del portale “4Woman Health”, ci racconti di più?

iCrossing Italia ha concretizzato un sogno e dato una risposta alla necessità di realizzare un hub digitale dove le donne possono trovare informazioni per la loro salute e il loro benessere e avere la possibilità di documentarsi, senza rischiare di dover incorrere in una moltitudine di informazioni o siti web a volte in contraddizione tra loro, accorciando e facilitando l’accesso a percorsi decisionali più consapevoli e gratificanti per se stesse 4Woman Health nasce come portale indipendente, ciò a sottolineare l’interesse concreto, reale e sincero che ha motivato iCrossing Italia verso la realizzazione del portale che ha richiesto anni di lavoro ed impegno continuo. Dietro alla piattaforma 4 Woman Health c’è un dinamico lavoro di squadra, con la passione per una (in)formazione attenta ed equilibrata. I contenuti vengono regolarmente elaborati e verificati per poter offrire le informazioni più aggiornate, scientificamente affidabili ed utili su ogni argomento trattato. Allo stesso tempo iCrossing Italia si è impegnata a creare un ambiente piacevole e accogliente per tutte le donne che accedono al sito, ponendo una particolare attenzione alla parte grafica del portale, che si presenta con un gradevole e rilassante color rosa, in cui sono state sviluppate diverse aree tematiche, dal Benessere all’Amore, dal Tempo libero alla Maternità, ciascuna con ulteriori consigli, curiosità e servizi. A proposito di servizi, tra i più utili ed apprezzati c’è quello della consulenza online gratuita da parte di un’esperta. Ovviamente le informazioni contenute nel sito sono presentate al solo scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica.

Un portale con Argomenti dedicati alle Donne di ogni età. La menopausa, il body shaming, la shopping terapia, il tempo libero e poi si parla di Sesso e Amore anche in età adulta. I suoi consigli aiutano le donne a sentirsi bene e vincere i tabù, ci faccia qualche esempio?

Oggi l’età media in Italia è di 47 anni ma la menopausa viene ancora vissuta dalle donne come un tabù e una privazione di femminilità. Se ne parla poco ci si vergogna si pensa che si perda la propria essenza di donna. Bisognerebbe ribaltare il concetto che per troppo tempo ha accompagnato questo percorso della vita femminile. Non si diventa un albero senza foglie ma un albero ricco che protegge chi si ripara dal sole ancora più di prima. Vivere la menopausa in serenità, in armonia e libertà senza doversi vergognare perché non è una Lettera Scarlatta che ci marchia la pelle.

Il sesso è un altro tabù, un argomento di cui non parlare apertamente. Invece è un grande toccasana, aumenta il testosterone, libera endorfine e ci fa vivere la relazione di coppia in maniera gratificante. Ritengo che molte coppie si sgretolino o abbiano seri problemi di comunicazione perché non parlano e perché non fanno sesso in maniera disinibita. Fa parte della vita e allunga la vita come molti studi hanno dimostrato.

Per diventare una manager di successo a chi si è ispirata, qual è il suo modello professionale

Mia mamma Doris, che a 17 anni (era il 1957) è partita dal suo paese nel sud della Germania per trasferirsi prima a Londra, poi a Parigi e arrivò a Roma nel 1965 con mio padre. Una rivoluzionaria per quel tempo, una donna che ha sempre lavorato tanto ma che ha fatto del lavoro un volano per la sua crescita ed indipendenza. Mi ha trasferito ed infuso il senso del dovere che da sempre mi accompagna. Mio Nonno, un grande sostenitore delle donne. A 85 anni portava il caffè a letto a mia nonna e le diceva che l’avrebbe risposata in eterno. Mio padre, un uomo di una intelligenza superiore, molto duro ma che mi ha insegnato ad affrontare gli ostacoli nel mondo del lavoro.

Il mio modello è anche Madre Teresa di Calcutta, una donna minuta ma di una tale forza senza paragoni. Di questa Santa porto nel cuore la Sua poesia, cercando di metterla in pratica: “Il valore di un sorriso”.

Se dovesse consigliare ai nostri lettori 3 libri da leggere “di salute e benessere”, quali consiglierebbe e perché?

1. Le madri non sbagliano mai di Giovanni Bollea, contiene una serie di consigli e chiarimenti sulla famiglia, sulle diverse fasi di sviluppo del bambino, sulla sua evoluzione fisica e psichica che dimostra come l’arte di essere genitori non sia così difficile. Basta avere poche informazioni di base e utilizzare gli strumenti antichi e semplici dell’amore, dell’ascolto, dell’esempio.

2. Malamore: esercizi di resistenza al dolore di Concita De Gregorio, perché le donne non siano in grado di respingere la violenza, quando la riconoscono? Il libro inizia con una antica favola della topolina che si innamora del gatto. È convinta che lo renderà vegetariano perché è innamorato…Il finale? Purtroppo, lo leggiamo tutti i giorni.

Sulla cresta dell’onda di Rossella Nappi. “Cavalca la tempesta della menopausa per vivere bene, in forma, a lungo”. Rossella Nappi professore ordinario a Pavia, è tra le più importanti esperte mondiali in materia e ci parla di questo passaggio cruciale nella vita di ciascuna di noi: la menopausa.

Dottoressa de Feo un consiglio alle giovani donne che vogliono diventare imprenditrici di successo e lavorare “con e per le donne”?

Posso dire quello che dico alle mie figlie: Ricordate sempre che qualsiasi cosa accada il sapere e la conoscenza non potranno mai portarveli via. Studiate, approfondite, siate curiose e non abbiate paura di chiedere. Mantenete il focus e l’obiettivo senza mai essere rigide. Non arrendetevi mai anche quando pensate che tutto sia inutile e perduto. Non usate le scappatoie. Non bruciate le tappe, prendetevi il tempo per far tesoro di ciò che imparate. Siate voi stesse, siate oneste ed etiche.

“Sorridete anche quando è buio perché un sorriso non costa niente e da molto!”

