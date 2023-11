Essere amati per ciò che si è | di Mari Onorato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Spesso ascoltiamo storie di persone profondamente segnate dal fatto di aver ricevuto l’ amore sotto forma di oggetti.

I genitori davano ciò che avevano, frequentemente con solerzia, mentre loro, i figli, desideravano ardentemente un semplice segno che indicasse il loro essere preziosi ed insostituibili.

Questi sono i casi dei “mal amati” , soggetti che vivono (viviamo ancora oggi) perennemente con un dubbio circa la nostra desiderabilità.

Non abbiamo subito gravi deprivazioni d’amore, ma non abbiamo però potuto beneficiare del dono gratuito della presenza dell’altro.

Per gli adulti il discorso non è molto diverso.

Il grado di salute di una relazione non lo si misura sulla base di quanti regali vengono fatti, o di quanto un partner si dia da fare per l’altro.

È possibile, infatti, prodigarsi in cure ma non donarsi davvero mai.

Ci sono uomini, ma anche donne, che sembrano dire ” faccio tutto quello che vuoi ma non mi chiedere niente” , ovvero ” ti accontento in tutto e per tutto attraverso il fare ma poi non chiedermi di più, lasciami stare”, -ho bisogno dei miei spazi-(quante volte urliamo queste parole… io per prima ) ciò denota la nostra indisponibilità altro tempo, presenza, ascolto. Soprattutto quando l’altro/a è in difficoltà, quando vive una condizione di fragilità e di vulnerabilità che lo espone maggiormente al confronto con la propria non autosufficienza.

La capacità di amare di una persona la vediamo dunque nel grado di generosità che ha nel mettersi a disposizione del “partner” nei termini di attenzione e condivisione.

Il che non implica nessuna sottomissione o schiavitù, quando entrambi sono esseri adulti ed indipendenti, in grado di affrontare la vita in modo autonomo.

Anche la persona più realizzata ed indipendente sente il bisogno di essere amata, proprio perché l’essere umano non può fare a meno del riconoscimento del simile per avere il senso di valere e che la vita stessa sia degna di essere vissuta…

Infatti oggi abbiamo i nostri spazi, ci sentiamo “realizzate” … noi Donne ,siamo Autonome indipendenti, Badiamo a noi stesse, abitiamo da sole, abbiamo raggiunto molto sia socialmente sia materialmente, ma ci sentiamo sempre più ‘sole’ dentro…

Armadi pieni di vestiti che non indossiamo; gioielli; abbondanti cure estetiche, case perfette auto, viaggi ecc…

Ricche esteriormente … ma povere nell’Animo… perché, secondo me, né il lusso, né la tecnologia, né il progresso ci può dare quell’Amore, quel sentirsi accettati per ciò che siamo non solo per come appariamo…

Mari Onorato