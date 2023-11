Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Lungo viaggio verso il ritorno” di Monica Pasero

Ben ritrovati cari lettori di #fattiestrafatti su MOB MAGAZINE.

Oggi ho il piacere di intervistare l’autrice Monica Pasero.

Monica Pasero, nata il 24 febbraio 1973, vive a Dronero in provincia di Cuneo. Inizia il suo percorso letterario nel 2009, a oggi ha al suo attivo diciassette pubblicazioni tra narrativa e poetica; di cui ricordo quelle al momento disponibili: Caro diario, come diceva sempre mia nonna, (narrativa, Youcanprint Edizioni.) Scritto tra le pagine del fato. (narrativa Youcanprint Edizioni.) Le avventure di Lillo il coccodrillo (narrativa bambini, Youcanprint Edizioni.) Oltre Fiaba, (narrativa bambini, Youcanprint Edizioni). La Mia Venezia, (narrativa, in cartaceo Youcanprint Edizioni) Formato ebook disponibile su Amazon.it. La bambola magica, (libro scritto su commissione) narrativa bambini. Youcanprint Edizioni. Il varco fra i due mondi (Fantasy, Youcanprint Edizioni). Ironicamente Noi Equilibristi instabili, (in collaborazione con Leonardo Carrozzo) edito da Youcanprint Edizioni. Anime Erranti (in collaborazione con Franco Cavigliano) Poesia. Youcanprint Edizioni. Storia di un fiocco di neve che non voleva cadere, (Youcanprint Edizioni) favola illustrata a colori. Disponibile sia in edizione italiana che inglese (traduzione, Riccardo Mainetti). La Smentita disponibile in ebook su Amazon.it. In Cartaceo su Youcanprint Edizioni. Ad Agosto 2022 nasce la sua prima collana di Favole. Favole per ogni Emozione, 12 favolette illustrate a colori interamente curate dall’ autrice. Disponibili su Amazon.it Ad agosto 2023 ripropone in nuova veste un libro di narrativa storica per ragazzi, Lungo viaggio verso il ritorno 1, illustrato a colori e disponibile in 3 formati su Amazon.it

Si occupa da anni di recensioni, dove riporta alla luce la parte più emozionale della narrazione, analizzandone in primis il contenuto. Blogger per “Oltre Scrittura liberi pensatori crescono”, oltre alle recensioni, troverete interviste ad artisti di vario genere tra cui: Maestri di Classica, Tenori, Pianisti, Poeti, Scrittori, Filosofi, Editori, Attori teatrali e Musicisti. Molte sue interviste sono presenti anche sul sito Recensioni Librarie nella rubrica Scopriamo l’artista. Collabora con il sito Lo scrivo da me. Potete trovare le sue recensioni e interviste sul sito ScrepMagazine.

“Lungo viaggio verso il ritorno” è un libro per ragazzi che, grazie alle avventure del protagonista Leo, vengono accompagnati in un percorso lungo la storia, incontrando tanti grandi personaggi. Monica Pasero racconta così ai più giovani quanto sia importante conoscere e studiare.

Monica, benvenuta a #fattiestrafatti. Innanzitutto, dimmi, quanto sei #fattaestrafatta di voglia di comunicare belle storie?

La scrittura si può definire una dipendenza? Credo di sì. Una di quelle sane, però, che apre le porte a persone che, come me, hanno sempre avuto problemi nel rapportarsi con gli altri… Nel mio caso: un po’ per timidezza, per poca sicurezza e bassa autostima. Così con la scrittura ho trovato la via per scavalcare questo mio carattere molto chiuso, introverso, e lasciare fluire le mie emozioni che in fondo sono sempre state libere come mentalmente e spiritualmente lo sono io. Scrivere è stato il mio modo per rapportarmi con il prossimo, lasciare un mio personale contributo. Esistere! Racconto storie di speranza, di rinascita, di rivalsa perché credo che la scrittura sia magica e ogni pensiero espresso e scritto sia rimando all’ Universo per realtà a venire. Per questo è importante non sottovalutare la potenza del messaggio e restare nella Luce.

Sei una professionista molto preparata, da dove nasce la tua passione per la scrittura?

È nata per caso, a 16 anni lavoravo in fabbrica e non ho avuto la possibilità di studiare, la vita mi ha portato a seguire realtà ben diverse dai miei sogni. A 19 anni mi sono sposata, e sono diventata mamma qualche anno dopo. Da qui mi sono appassionata alla lettura (cosa che da ragazza non avevo mai fatto) per motivi personali, passando ore e ore in ospedale per terapie varie, leggere era diventato un sollievo, mi ha aperto un mondo magico, ignara che un giorno ne avrei fatto, nel mio piccolo, parte anche io… Anni dopo la morte di mia nonna, mi ha spinta a prendere penna e carta e a scrivere… da qui è nato il mio primo romanzo; negli anni leggendo e studiando ho affinato il mio stile.

Ad agosto scorso hai riproposto la fiaba per ragazzi “Lungo viaggio verso il ritorno” che ha un grande messaggio per i giovani: lo studio ci salva la vita e coltiva i sogni.

Studiare è qualcosa di fondamentale! Non tutti hanno la possibilità di farlo! Per questo non va sottovalutata l’opportunità di fare un buon percorso di studi. Oggi, dove tutto appare già conquistato e l’Intelligenza artificiale sorpassa il buon senso… L’uomo sta dimenticando! Perde coscienza di ciò che è stato, delle sue radici, dei suoi valoro, assuefatto da una società che sprona modelli sbagliati esempi in cui ricchezza, successo e apparenza sembrano le uniche vere vittorie… La memoria storica fa parte del nostro bagaglio, ci ricorda i grandi traguardi e i grandi fallimenti umani. I grandi Uomini, donne e anche bambini nel tempo erano accomunati dal Sogno che ha aperto in loro strade che, fino a poco tempo prima, sembravano invalicabili. Einstein diceva: “Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa…” forse i sognatori sono i migliori sprovveduti sulla faccia della Terra.

Chi è e cosa rappresenta il protagonista Leo?

Molti bambini non si interessano alla storia: troppe date, troppi avvenimenti … ma se si andasse più a fondo e si insegnasse loro che quelle persone non erano solo scienziati, inventori, esploratori, artisti ecc. ma soprattutto erano esseri umani con grandi sogni! E se hanno raggiunto i loro obbiettivi è stato per quella forza motrice che governa la nostra vita e che può fare la differenza… il sogno. Leo personifica appieno il ragazzino annoiato che non trova stimoli nell’imparare. La storia proprio non gli piace! E questo viaggio gli farà scoprire nuovi lati del passato che lui non aveva preso in considerazione.

Tu parli di razzismo, istruzione, educazione, scoperte scientifiche, tanti argomenti per altrettante riflessioni. Quanto può essere importante una fiaba come questa?

Ho cercato in questo libro di riportare tematiche importanti viste sotto il punto di vista di un bambino, far scoprire ai ragazzi quanto sia fondamentale non dimenticare! Ma sono tante le riflessioni che si possono fare in questa lettura dove si avvicenderanno volti noti nei libri scolastici. In questi capitoli Leonardo viaggerà conoscendo vari personaggi storici, non solo apprendendo per le loro scoperte i loro successi, ma soprattutto entrando nella parte più umana. Si sveglierà nella Caracca di Cristoforo Colombo, dove scoprirà la tenacia e testardaggine dell’esploratore nel raggiungere i suoi obiettivi; per poi passare a casa Leonardo Da Vinci, personaggio fondamentale per i suoi insegnamenti che ritroveremo anche nel seguito di questo libro… Guarderà le stelle con Galileo Galilei e resterà incantato dalla magnificenza dell’Universo. Conoscerà Maria Montessori e la Casa dei bambini. Per poi essere ospite di Mozart, bambino, e apprendere quanto sia difficile per un bambino essere definito prodigio. Conoscerà Hans Cristian Andersen, e il suo brutto anatroccolo. Anna Frank il capitolo più cruento ma che rappresenta una realtà dura, ma da conoscere! La sua perseveranza, il suo sperare, confidare nell’ essere umano… insegnano…sono l’esempio che la vita va vissuta con uno sguardo verso un futuro migliore, anche nelle più atroci difficoltà. Come la vicenda legata a Martin Luther king, bambino, e la sua scelta di lottare per i diritti del popolo nero e poi, Walt Disney e l’incontro con Topolino e Paperino, per poi concludere il suo viaggio fantastico a Venezia in compagnia del Cardinale Roncalli (noto a tutti come Papa Giovanni XXIII). Il mio romanzo può fare da sprone affinché si utilizzino metodi nuovi per stimolare i ragazzi ad apprendere argomenti spesso molto noiosi per loro.

Quanto la Storia, con la S maiuscola insegna e quanto è ignorata nella società moderna?

Terziani diceva: “Se nulla cambia tutto si ripete!” L’uomo dimentica facilmente e non impara dagli orrori che negli anni ha compiuto. Nulla appare fargli capire che la guerra, la violenza, la disuguaglianza, il potere non sono un bene per l’umanità! La Storia dovrebbe avere ampio spazio tra i banchi di scuola, ma andrebbe insegnata anche sotto l’aspetto umano, psicologico. Gli eventi, le date sono importanti! Ma i ragazzi dovrebbero apprendere chi erano gli uomini e le donne che hanno cambiato sia in bene che in male il destino dell’umanità. Per questo occorre andare oltre agli accadimenti e conoscere meglio gli animi, i sogni le paure e le passioni di chi fece la Storia.

Tu parli di lungo sonno che colpisce Leo. Vogliamo dire a cosa ti stai riferendo?

Leo torna a casa con un ennesimo 3 in Storia, sua madre non la prende affatto bene e lo mette in punizione. Lui non capisce: “Mamma sono tutti morti? Che senso ha studiare persone morte” Il passato non conta!” Nella sua cameretta Leo si arrabbia così tanto per l’ingiusta punizione, che sale su una sedia per distruggere la grande enciclopedia storica, posta sul piano più alto della libreria, ma qualcosa non va e cade miseramente dalla sedia, nell’ urto accusa un forte colpo forte alla testa che gli fa perdere i sensi. Entra in coma… e da qui intraprende il suo “Lungo viaggio verso il ritorno…”. Si sveglierà Leo?

Vogliamo dire a chi è consigliato il libro?

Il libro è consigliato ai bambini dagli 8 ai 14 anni. Nella sua prima edizione (2011) era già stato adottato da diverse scuole come lettura scolastica. Oggi ritorna in veste nuova, interamente illustrato. Ho voluto riproporlo, perché sono certa che molti altri bambini potranno beneficiare e divertirsi e forse anche imparare, leggendo questo romanzo.

Monica, quali sono i tuoi progetti letterari futuri?

La mia mente è in continua evoluzione, al momento ho ultimato un quadernino per i più piccoli che ripercorre la favola di Nonò. Nonò è un fiocco di neve. Uno scorbutico fiocco! Potete leggere la sua avventura nel libro “Storia di un fiocco di neve che non voleva cadere” un racconto interamente illustrato a colori. A breve troverete anche un quadernino dove poter far scrivere o disegnare i vostri bambini. Nonò traccerà delle domande per dare stimoli di riflessione ai piccoli lettori. (allego sito) Nel prossimo anno spero di completare “Lungo viaggio verso il ritorno 2” che conclude la vicenda e unisce passato e futuro… Ritroveremo Leonardo Da Vinci, ma anche nuovissimi personaggi…

Grazie per essere stata ospite della mia rubrica #fattiestrafatti.

Grazie a te Daniela per la tua disponibilità e per le stimolanti domande proposte.

DANIELA MEROLA

