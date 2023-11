“Figlio non sei più giglio con Daniela Poggi” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Daniela Poggi nel 2021 ha costituito una società una SRLS impresa sociale iscritta al terzo settore per promuovere e diffondere cultura “Bottega Poggi”. La parola chiave che sta alla base della creazione di questa “Bottega” è molto importante e decisiva per i nostri tempi: “inclusione”. I temi trattati sono molteplici e tutti necessari per le nostre consapevolezze. Una “Bottega” per non sprecare il proprio tempo e per ragionare di quelli, che sono i guai di una società che arranca. Una “Bottega” alla stregua di quelle degli artisti rinascimentali, dove crescevano le idee ed il genio e dove si creavano capolavori. In questi giorni è uscito il suo nuovo spettacolo teatrale, che consiste in un melologo, infatti è una composizione letteraria declamata con l’accompagnamento musicale. Lo spettacolo teatrale intitolato “Figlio , non sei più giglio” è stato prodotto dalla Bottega Poggi ed è stato scritto diretto da Stefania Sorrino con Mariella Nava e Daniela Poggi. L’autrice Stefania Porrino ha preso spunto dalla famosa lauda del pianto della Madonna nella poesia “Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi. Questo è componimento in volgare anche chiamato” Il pianto della Madonna” ed è pensato come un dialogo ai piedi della croce, nel quale Maria mostra tutto il suo dolore per la perdita di suo figlio. Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna moderna anche lei si chiama Maria ed anche lei vive il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore, ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è la vittima innocente, ma è lui l’autore della violenza su una donna anche lei madre, che come sua madre è portatrice di vita. Maria si trova impotente a doversi misurare con il dramma di quell’atto assassino compiuto dal figlio e la sua mente è attraversata da mille pensieri e milioni di domande, per tentare di ricostruire le possibili cause del gesto terribile di quel figlio e cerca di trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore, che renda possibile a lei -madre-perdonare un figlio che non è più un giglio. Affrontare un dolore è sempre molto faticoso e se questo è generato da quel figlio che hai portato in grembo, che hai cresciuto con tanta attenzione e tanto amore, questa disperazione porta ad una ricerca del perché questo sia potuto accadere e così mamma Maria cerca di arrivare ad una rigenerazione interiore, che le dia uno spiraglio di speranza per comprendere quel figlio che non è più puro come un giglio, ma è un assassino .L’ambientazione coinvolge il pubblico perché tutto lo spettacolo teatrale è recitato con la musica dal vivo scritta ed interpretata da Mariella Nava. La prima data della tournee è stata 8 novembre a Forlimpopoli e lo spettacolo ha già una bella programmazione in varie località italiane fino al 12 dicembre.