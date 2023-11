Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il Centro di Ricerca e Innovazione Teatrale Itinerante “Sulle orme di Peter Brook” fa tappa in Piemonte dal 23 al 26 novembre

Il Teatro Battuti Bianchi di Fossano ospita workshop, conferenze e lo spettacolo “Il Quarto Vuoto” con il grande maestro Mamadou Dioume

Dopo le numerose tappe nell’Italia meridionale, il Centro di Ricerca e Innovazione Teatrale Itinerante “Sulle orme di Peter Brook” si sposta a nord approdando in Piemonte. Dal 23 al 26 novembre, il progetto nazionale, ideato da Teatro Hamlet e organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, sarà ospitato dal Teatro Battuti Bianchi di Fossano. Quattro giorni che, fra spettacoli, workshop e conferenze, vedranno protagonista il grande maestro Mamadou Dioume, attore e storico collaboratore di Peter Brook.

Il ricco programma di eventi partirà il 23 novembre con il workshop “Speaking Body” che proseguirà ance il 24 e 26 novembre (23 e 24 dalle ore 19,30 alle ore 23,30; il 26 dalle 15 alle 19). A tenerlo sarà proprio Mamadou Dioume ponendo l’attenzione sul corpo, sul gesto e sul movimento come unica modalità espressiva. Si partirà dall’esplorazione dello spazio esterno e interno per favorire l’abbattimento delle barriere fisiche per liberare il corpo.

Giornata centrale sarà quella del 25 novembre che, alle ore 18, proporrà al pubblico la conferenza, ad ingresso libero, “Il Mahabharata di Peter Brook fra Teatro e Cinema”. Mahabharata è l’opera più imponente di Peter Brook, considerata la summa del lavoro del regista inglese, realizzata nel 1985. Il Maestro Mamadou Dioume interpreta Bhima sia nella versione teatrale che cinematografica e racconta la genesi e gli esiti di questa opera monumentale che ha reso Brook famoso in tutto il mondo. A seguire, alle 21, andrà in scena poi lo spettacolo “Il Quarto Vuoto”.

Sarà un’occasione unica per vedere il grande Maestro Dioume sul palcoscenico. Si tratta di un Teatro/Performance durante il quale gli attori e i performers sviluppano una serie di partiture fisiche su musica o silenzio accompagnate da una voce guida in background. Un viaggio che costringe lo spettatore a confrontarsi con la spasmodica ricerca di senso in un’esistenza in cui i valori crollano e il vuoto avanza. Acquisita consapevolezza, segue il risveglio nel “Quarto Vuoto” e l’esplorazione delle emozioni più feroci e oscure dell’animo umano: paura, dolore, desiderio, caos. Fino alla resa finale. “Il Quarto Vuoto” non va compreso ma vissuto; lo spettatore ha un’unica scelta: lasciarsi andare e arrendersi al viaggio.

Con la mission di portare il Teatro di Ricerca e d’Innovazione fuori dal concetto di ‘nicchia’, l’itinerario ideato dal Teatro Hamlet si snoda attraverso otto regioni diverse, incoraggiando anche gli artisti e il pubblico a partecipare a questa sorta di nomadismo culturale come nuova modalità di incontro e sviluppo personale.

Chi è Gina Merulla e di cosa si occupa? Come nasce il progetto del Centro di Ricerca Itinerante e quanto lavoro c’è dietro?

Un saluto a tutti i lettori di Mobmagazine, mi presento, sono Gina Merulla e gestisco un Centro di Ricerca e Innovazione Teatrale stabile a Roma dal 2014 presso Teatro Hamlet. La voglia di diffondere il nostro lavoro in contesti differenti è stato lo step successivo per portare una nuova modalità teatrale al di fuori di una realtà già formata e consolidata. Abbiamo sempre più necessità di una dimensione aperta, che si sposta, cresce e vive in diversi territori incontrando un numero sempre maggiore di persone per una divulgazione più ampia ed efficace. Questo è stato possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura e ai tantissimi professionisti impegnati in questo progetto.

Cosa si prova nel portare in tutta Italia tematiche come queste?

Il Centro di Ricerca itinerante si snoda in otto regioni italiane (Lazio, Piemonte, Umbria, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia) evitando il più possibile le grandi città, che per loro natura hanno un più facile accesso a momenti formativi teatrali. Al contrario sono stati scelti centri più piccoli con meno opportunità; è interessantissimo notare i differenti approcci al Teatro di Ricerca nelle varie realtà ma la comune voglia di abbracciare il lavoro e mettersi in gioco. E’ uno scambio umano e professionale importante.

Credi che si possano sensibilizzare in modo più netto le persone di fronte ai temi trattati o è già stato fatto abbastanza?

Assolutamente la sensibilizzazione è fondamentale; l’educazione teatrale deve iniziare dai bambini e ragazzi e proseguire a tutte le età e a tutti i livelli sia per quanto riguarda gli spettatori che i professionisti del settore. Il Teatro è un organismo vivo che striscia attraverso i tempi, cambia, si trasforma ma resta universale perché tratta dell’essere umano.

Qual è il punto di forza di Mamadou Dioume negli eventi del Centro di Ricerca?

Il Maestro Mamadou Dioume è un grandissimo professionista che si trova sulle pagine di storia del teatro e non solo per la sua incredibile collaborazione con uno dei più grandi registi del ‘900 Peter Brook, scomparso l’anno scorso. Il centro di Ricerca itinerante dà la possibilità a giovani (e meno giovani) attori di fare un’esperienza formativa senza precedenti con un Maestro internazionale di alto profilo.

Se dovessi descrivere lo spettacolo “Il Quarto vuoto” in 3 aggettivi quali useresti e perché?

“Feroce” perché non dà scampo né all’attore né allo spettatore: entrambi sono costretti ad affrontare emozioni estreme; “Viscerale” perché si tratta di un’esplorazione intensa, profonda e sofferta; “Umano” perché porta fuori tutte le debolezze ma anche il lato oscuro dell’animo.

Quale il messaggio da trasmettere?

“Il Quarto Vuoto” è un viaggio. Un viaggio nel deserto interiore dell’animo umano, in quella parte più nascosta e desolata di noi stessi. Confrontarsi con se stessi è un difficile e complesso percorso di ricerca: è necessario andare oltre le proprie paure e le proprie difese per intraprendere un cammino oltrepassando i confini del conosciuto e del consapevole. E’ fondamentale per ognuno di noi esplorare questa dimensione

È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo al seguente link: https://store6726401.company.site/IL-QUARTO-VUOTO-p128591759

L’iscrizione al workshop è disponibile al seguente link: https://store6726401.company.site/FORMAZIONE-Centro-di-Ricerca-e-Innovazione-Teatrale-Itinerante-p586826473

Maggiori info sul sito www.teatrohamlet.it o via mail a info@teatrohamlet.it