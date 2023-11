Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

I GOV’T MULE APRONO IL TOUR ITALIANO AL TEATRO CELEBRAZIONI DI BOLOGNA con Peace… Like a River | Domenica 19 novembre, ore 20.30

Alla soglia dei trent’anni di attività e con due candidature ai Grammy Awards – la prima nel 2003 per la migliore performance strumentale rock per Sco-Mule e la seconda quest’anno, con Heavy Load Blues selezionato per il miglior album blues tradizionale – i Gov’t Mule arrivano in Italia e aprono il loro “Peace… Like a River World Tour 2023” al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Il concerto, in programma domenica 19 novembre alle ore 20.30, prevede i brani dell’ultimo disco della band statunitense, Peace… Like a River, pubblicato lo scorso giugno dalla celebre etichetta Fantasy Records.

Prodotto dal frontman della formazione, il chitarrista e cantante Warren Haynes, e dal music producer John Paterno, l’album accosta struttura e spontaneità, a cui si aggiunge una ricchezza musicale che va oltre il genere blues rock, e sino a toccare sonorità country, folk e soul.

«La nostra missione è sempre stata quella di provare a creare musica che non sfiguri accanto agli artisti straordinari che ci hanno influenzato – ha detto Haynes. La maggior parte di queste canzoni sono state scritte durante il lockdown, ma non volevo scriverle incentrate sul Covid». In Peace… Like a River il leader dei Gov’t Mule ha deciso infatti di scandagliare i cambiamenti che lui e gli altri hanno attraversato in quel periodo. Continua Haynes «volevo concentrarmi sugli aspetti positivi: ciò che stiamo imparando, e soprattutto ciò che prima davamo per scontato e abbiamo imparato ad apprezzare».

Accanto agli altri elementi del gruppo – Haynes, il batterista Matt Abts, il bassista Jorgen Carlsson e il tastierista Danny Louis – e ad alcuni storici collaboratori, il disco vede la partecipazione del cantante e chitarrista degli ZZ Top Billy F. Gibbons, dell’attore Premio Oscar e musicista Billy Bob Thornton, della pluripremiata cantautrice Ruthie Foster e dei cantanti e polistrumentisti Ivan Neville e Celisse.

PREZZI BIGLIETTI: Platea I € 60,00 – Platea II € 50,00 – Balconata e palchi € 40,00

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: i nfo@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

Teatro Celebrazioni – Theatricon Srl

Via Saragozza 234, Bologna

Tel. 051.6154808

www.teatrocelebrazioni.it