BREVE INTODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

Il libro è un volume manifesto che esplica due nuove correnti artistiche: L’Indicibilismo ideato e creato dal poeta Francesco Pasqual e il Melinconismo ideato e creato dal poeta Michele Gentile

Ci parli del tuo libro “ Indicibilismo e Melinconismo “. Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Il libro è praticamente un vero e proprio manifesto artistico. Abbiamo sentito l’esigenza forte di regalare ai nostri scritti, alle nostre poesie, una propria patria, un’identità. Siamo partiti entrambi dal concetto di perdita e successivamente abbiamo sviluppato due correnti artistiche originali e differenti ma complementari. Non si tratta di confini ma di nuovi orizzonti.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Essenzialmente le poetesse e i poeti che possono ritrovarsi tra le righe di questo manifesto

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “INDICIBILISMO E MELINCONISMO”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Nel libro, che contiene anche quindici liriche per ciascuno dei due manifesti artistici, si trattano i temi della perdita e dell’abbandono. Ma si affrontano anche tematiche sociali, contenuti fortemente ancorati ai tempi che stiamo vivendo. La poesia può offrire punti di vista preziosi sulla quotidianità e sull’attualità. L’Indicibilismo e il Melinconismo presentano ulteriori spunti e hanno caratteristiche di novità in termini artistici e culturali.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Ringraziamo la poesia

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Michele Gentile nasce a Ostia il 4 gennaio 1972. Inizia a comporre versi all’età di dieci anni. Laureato in Lettere, è ideatore e organizzatore del Premio internazionale di poesia per bambini e ragazzi “Un Mare di Poesia”, ideatore e curatore del Festival nazionale di poesia “La Rocca dei Poeti”, ideatore e organizzatore della rassegna culturale ” Lettere in Viaggio “, ideatore e fondatore della Nazionale Italiana Poeti. È il fondatore della nuova corrente poetica del Melinconismo.

Francesco Pasqual nasce a Roma il giorno dell’immacolata del 1975. Coltiva sin da piccolo la passione per la lettura e per la musica classica, che lo porterà questa, allo studio del violino e del pianoforte. La poesia la filosofia la musica, l’accompagnano in ogni momento della giornata, ritagliandosi nel caos del quotidiano il loro spazio vitale. È Presidente della Nazionale Italiana Poeti e fondatore della nuova corrente artistico letteraria de L’Indicibilismo

Il libro

NOME E COGNOME AUTORE: Michele Gentile e Francesco Pasqual

“TITOLO LIBRO”: INDICIBILISMO E MELINCONISMO

EDITORE: Simple Edizioni

ANNO PUBBLICAZIONE: ottobre 2023

link casa editrice: https://www.edizionisimple.it