Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

Si tratta di una raccolta di versi dedicata all’amore in tutte le sue sfumature.

Ciao Antonella e benvenuta. Ci parli del tuo libro, “Rose rosse e versi d’amore”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Ciao caro Andrea sono felicissima di poter parlare del mio nuovo libro. Si tratta di liriche d’ispirazione amorosa, l’amore che diviene attesa, gioia a momenti malinconia. L’amore come dovrebbe essere tra due cuori che sono uno la metà dell’altro. L’amore come purtroppo a volte non è, soprattutto nella società odierna dove spesso viene identificato come possesso. Quindi alcuni tendono ad avere una visione distorta di questo sentimento bellissimo. Ho scritto questo libro, perché volevo dare una mia visione dell’amore. Il vero amore è donarsi all’altro in egual modo e misura, l’amore è prima di tutto rispetto dell’altro, nessuno prevale sull’altro. Racconto un sentimento vero, unico, sincero dove protagoniste sono l’emozioni. L’amore è crescita, l’amore moltiplica, non divide, non fa soffrire, non mortifica. Ho voluto fortemente scrivere questi versi perché volevo raccontare la mia visione dell’amore che non è idealizzata, ma autentica.

Inoltre in questo libro vi è un connubio tra pittura e scrittura. La copertina è un mio dipinto nato proprio ad ispirazione delle liriche contenute all’interno del volume. Arte e scrittura in un’unica opera. Inoltre vorrei aggiungere che questo libro edito da PAV Edizioni (collana Aonia) è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Alfiere dell’Arte e della poesia”, con una targa dal forte valore simbolico, premio speciale che l’Accademia dei Bronzi di Catanzaro dedica ad artisti, scrittori, poeti in Italia e all’estero promuovendo le voci italiane in tutto il mondo.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Tutti possono leggere questi versi, soprattutto le nuove generazioni, perché è un educare all’amore che è un continuo donarsi senza voler pretendere a tutti i costi. Racconto la passione, l’eleganza e la dolcezza dell’amore. Un sentimento che non assomiglia nemmeno lontanamente alla violenza o al male che troppe volte leggiamo sui notiziari. L’amore ci ha generato, “l’amor che move il sole e le altre stelle” come scriveva il sommo poeta. Ed io attingo da quella dolcezza ed eleganza del dolce stilnovo raccontato ai giorni nostri senza idealizzare troppo mi sono ispirata. Si parla poco d’amore inteso in questi termini, per questo ho sentito l’esigenza di farlo e scrivere questa raccolta di liriche amorose.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Rose rosse e versi d’amore”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Lo consiglio a chi vuole riscoprire la bellezza e l’autenticità di un sentimento vero e pulito. Dove la passione e il desiderio è un esplosione di sentimenti che vengono dal cuore e dall’anima.

“Rose rosse e versi d’amore” è un riscoprire l’amore, quello con la “A” maiuscola.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

In primis ringrazio sempre la mia famiglia, per tutto il sostegno che mi da ogni giorno e in modo particolare mio marito.

Il libro l’ho dedicato a mio padre che mi ha lasciata due anni fa. Era una persona allegra, solare che amava la vita, un uomo di gran cuore.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Antonella Tamiano autrice di romanzi e volumi poetici, “Rose rosse e versi d’amore” è la sua ottava pubblicazione. Molti dei suoi racconti e poesie sono contenuti in antologie in Italia e all’estero. Ha vinto diversi premi e trofei nella scrittura e nella pittura. Tra i più prestigiosi il primo posto al premio letterario “Book for peace” edizione 2018, 2020 e 2021 a Roma. Il primo premio al prestigioso premio G.G.Belli edizione 2018 al Campidoglio Roma. Il premio alla carriera edizione 2018 a Rende (CZ). Il prestigioso premio al concorso poetico a Ville de Pollestres in Francia edizione 2019. Il secondo posto al premio “Amori sui generis” 2020 a Grosseto. Il prestigioso premio “Alfiere dell’arte e della poesia” nella sezione dedicata al libro inedito, conferito dal consiglio direttivo fondato e diretto da Vincenzo Ursini nel 2021. Ha partecipato alla trasmissione televisiva su Rai 1 “Mille e un libro” e ad altre trasmissioni locali promuovendo i suoi romanzi.

Il libro:

Antonella Tamiano, “Rose rosse e versi d’amore”, EDITORE. PAV edizioni, 2023

https://pavedizioni.it/prodotto/rose-rosse-e-versi-damore

https://amzn.eu/d/8824AHw

Antonella Tamiano:

https://www.lamiabiografia.it/index.php/biografie/1-biografie/120-antonella-tamiano-pittrice-scr

https://www.larecherche.it/biografia.asp?Utente=antonellatamiano&Tabella=Biografie