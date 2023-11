Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«L’aria tiepida della sera, già troppo tiepida per gli Inglesi, entra dalle vetrate spalancate sui lentischi e sul mare, agita gli orli delle tovaglie, gonfia tende sottili che rabbrividiscono quando strusciano il pavimento. Nella sala da ballo lampadari e candele scintillano sopra il lungo tavolo del buffet. Pesche in gelatina di Chartreuse dentro porcellane dal bordo smeraldo, pudding tempestati di mandorle tritate e uva passa, bignè spolverati di cacao, fragole su foglie di loto lucidate a cera. Camerieri in livrea, porto d’annata, whisky. Per le signore Regent’s punch e Pimm’s, oppure due dita di champagne. Per le ragazze sorbetti alla frutta e fette glassate di Victoria Cake su cui un cameriere alle prime armi, spaesato e tormentato da scarpe strette, versa una crema di lamponi. Qualcuno in francese chiede del tè, suscitando sconcerto perché l’ora del tè è passata da un pezzo. Le scarpe strette scendono la scala verso la cucina e poco dopo risalgono insieme a un tè verde delle Indie dentro una teiera d’argento a forma di dromedario accovacciato. È Nizza, ma non si parla che inglese. Inglese la padrona di casa, Lady Alexandra Westbury, inglese il buffet a base di prosciutto di York e petto d’oca affumicato, in gran parte Inglesi gli invitati. In inglese si salutano, si scambiano convenevoli e chiacchiere sull’alta società londinese venuta a svernare sulla Costa»: con questa raffinata descrizione si apre il nuovo romanzo di Laura Magni dal titolo “Storia swing intorno a Fernandez”. È un’opera affascinante, che ricorda un tipo di letteratura d’altri tempi per l’attitudine evocativa dell’autrice; lo stile di scrittura è elegante e piacevole, e l’approfondimento psicologico dei personaggi è talmente curato da sentirli vicini a noi, anche se appartengono a un momento storico lontano. Il prologo del romanzo è ambientato nel 1912, a Nizza; la festa di cui si è appena letta la suggestiva descrizione sarà interrotta da un frastuono che spingerà tutti a fuggire. A quel ricevimento ha partecipato anche la giovane Cornélie Druillet e, ventisette anni dopo, la ritroviamo intenta a preparare un altro festeggiamento; sono tempi duri però: i primi echi di una guerra imminente si fanno sentire anche lì ad Antibes, in quella casa borghese con un delizioso giardino dove Vivienne, figlia di Cornélie, mostra al mondo la sua ritrovata serenità. Vivienne è il perno centrale dell’opera, intorno a cui vorticano i destini di Lise, di Pierre, di Emma e di Matèu; la sua storia si intreccia indissolubilmente alla loro, in una girandola di passioni e intrighi da cui se ne potrà solo uscire frastornati, e profondamente cambiati.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Laura Magni è nata a Milano. Segue da sempre un percorso trasversale fatto di divagazioni tra esperienze di viaggi e di scrittura, lunghi soggiorni all’estero, direzioni editoriali e ricerche legate alla sua passione per la fotografia e la psicologia. Ha pubblicato per Lighea “Niente luna, niente pesci d’argento” e per White Star “Dietro l’obiettivo”, sui grandi fotoreporter internazionali. Ha inoltre pubblicato articoli e reportage su riviste italiane e straniere e ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive su temi legati al viaggio. Per ClupGuide ha pubblicato New York, Roma, Costa Azzurra, Cuba, Pantelleria e ha collaborato a Messico e Costa Rica. Scrive anche per bambini e ragazzi e ha vinto quattro premi (tra cui due Andersen) con libri pubblicati da La Coccinella e da Carthusia Edizioni.

Il libro: “Storia swing intorno a Fernandez” di Laura Magni

https://amzn.eu/d/bjjTRbu

Casa editrice: Morellini Editore

Collana: Varianti

Genere: Narrativa

Pagine: 228

Prezzo: 18,00 €

Contatti

www.morellinieditore.it

https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/laura-magni/storia-swing-intorno-a-fernandez-9791255270829-594047.html