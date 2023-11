Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Progetto GILDA non solo per le Donne siciliane ma anche per le imprese, i Mecenati. Con questo scopo viene organizzato il webinar mercoledì 29 novembre dalle ore 18.00 alle 19.00 con iscrizione al link su Linkedin https://www.linkedin.com/events/chiamataaimecenatidioggi-sostie7128342401315725312/about/. Si può anche partecipare in alternativa ad una “manifestazione di interesse” con “lancia la tua sfida progettuale gratuitamente” collegandosi alla pagina https://lp.guilds42.it/it-it/sfida-progettuale-gratis-gilda Durante l’incontro, verranno presentati i principali obiettivi e scopi del Progetto e a cui esso stesso è rivolto. Una impresa che sta esplorando nuove opportunità per far crescere la attività nel mondo digitale e si vuole trovare le giuste figure qualificate, GILDA è il partner perfetto. Oggi le competenze digitali guidano l’innovazione e il successo aziendale e trovare il giusto talento può essere difficile. Ecco dove GILDA entra in gioco: collegando giovani donne talentuose in cerca di opportunità straordinarie con aziende desiderose di fare la differenza. Gilda è sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale nell’ambito del bando Futura ed è promosso da ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta Palermo in collaborazione con Fondazione Hora, Guilds42 Aps e in qualità di partner sostenitori Confindustria Sicilia e Associazione La Linea della Palma APL. Gilda vuole dunque valorizzare le donne siciliane e supportare con personale qualificato le imprese. Verranno infatti formate diverse donne alle nuove tecnologie digitali per aumentare la competitività nelle aziende offrendo loro concrete opportunità lavorative. Quindi si parla di inclusività, lotta alla disoccupazione locale, aumento della competitività grazie al digitale. Il progetto si espleta in 4 semplici fasi: selezione aziende e raccolta proposte di progetti sui quali fare lavorare gratuitamente i team; formazione e certificazione delle donne siciliane con academy realizzata dai partner; sviluppo di team e “botteghe” dove le donne siciliane, guidate da Senior, andranno a mettere in pratica quanto imparato su progetti reali proposte dalle aziende selezionate; orientamento al lavoro a seguito del “training on the job” per offrire concrete opportunità lavorative. Gilda è anche un intervento finalizzato a ridurre il divario di competenze digitali delle donne in Sicilia e alla creazione di giovani talenti al femminile nei settori dell’e-commerce, del marketing digitale e del crowdfunding e fundraising. La modalità di intervento prevista porterà a risultati concreti grazie al dialogo continuo con le imprese (i Mecenati) ed il sostegno di Ambassador, ovvero organizzazioni e istituzioni.

Il progetto è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it