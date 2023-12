Il singolo della Banda Leon “J’ai peur” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il singolo della Banda Leon dal titolo “ J’ai peur“ che è uscito il 24 novembre.

J’ai peur è una canzone d’amore ma di un amore titubante, incerto, non completamente

espresso, lì dove una donna si prende il suo tempo per riflettere sulla reale entità dei suoi

sentimenti, mentre il suo innamorato precipita in questa attesa amara e dolce.

Qui il gioco delle parti non prevede ruoli assegnati, tutto è labile e fluido come acqua o sabbia ed è questo il nucleo centrale, dove girano poi le parole ritmate di Philippe Leon.

Ed è forse la fase embrionale di un amore da cui nascono le emozioni più intense, come anche dalla sua stessa fine.

Il gusto dance ’90 lo rende poi gradevolmente sbarazzino. Un esperimento che mette insieme la scrittura romantica in lingua francese e il sound elettronico senza troppi fronzoli. E’ di facile ascolto e mette l’ascoltatore nella condizione di battere il tempo con il piede e muovere la testa sul beat di questa canzone.

“ Banda Leon “ è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili. Abbiamo considerato questo progetto una fucina di idee, che prendono forma in pittura, scultura, musica, fotografia, eccetera…

Questa è la dichiarazione d’intenti dei tre soci fondatori, che sono Philippe Leon, Linda Edelhoff e Fabio Colasante.

Il guru di “Banda Leon” è certamente il già noto Philippe Leon, che ha nel suo curriculum, in qualità di autore e compositore, nomi eccellenti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Adriano Celentano, Mina, Loredana Bertè e tantissimi altri. In questo progetto lo conosceremo anche come pittore con elaborati pittorici dal gusto pop e neo pop. Linda Edelhoff, formatasi come scultrice presso l’Accademia di Belle Arti, ha anche notevoli capacità canore, di composizione e scrittura.

Fabio Colasante formatosi presso l’Accademia di Belle Arti, anche lui come scultore, esplora in pittura mondi a tratti onirici e di gusto piacevolmente neo surrealista ed è anche bassista , compositore elettronico ed arrangiatore, del progetto Banda Leon.

La “Banda Leon” non è soltanto una semplice band, ma bensì un progetto aperto, dove è

contemplata qualsiasi collaborazione con artisti, musicisti, registi, eccetera. Attualmente la “Banda Leon“ sta preparando il live in previsione di un tour nazionale ed eventualmente internazionale.

Cliccando su questo link è possibile vedere l’official video di “J’ai peur“: