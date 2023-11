By

Nel suggestivo scenario della Sala Luigi Di Liegro a Palazzo Valentini, in Via Quattro Novembre 119/A, lunedì 27 novembre dalle 18:00, si terrà un incontro straordinario dedicato alla forza della scrittura come terapia e strumento di rinascita. La protagonista indiscussa sarà la talentuosa scrittrice Chiara Domeniconi, il cui percorso di guarigione dai disturbi alimentari sarà al centro del dibattito.

La serata prevede la presentazione dei libri “Come un chiodo nella carne” e “Mani in Extasy”, che tracciano il cammino di Chiara verso la guarigione. Il filo conduttore sarà una discussione approfondita sui disturbi alimentari che hanno segnato la vita dell’autrice e il ruolo terapeutico della scrittura.

Accanto a Chiara, la dottoressa Katia Aringolo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, condividerà il microfono per discutere delle tematiche affrontate nei libri, concentrandosi soprattutto sui giovani e giovanissimi. Un messaggio di massima allerta che mira a sensibilizzare sulle conseguenze pericolose dei disturbi alimentari.

Il dibattito, intitolato “Disturbi alimentari: il ritorno alla vita grazie alla scrittura”, sarà guidato da Sheyla Bobba, editore e promotore editoriale del gruppo SBS. L’evento promette di essere ricco di emozioni e riflessioni, con l’obiettivo di illuminare il cammino verso la guarigione attraverso la potente arte della scrittura.

L’ingresso è gratuito, previa presentazione di un documento d’identità all’ingresso. Gli interessati possono accreditarsi inviando nome e cognome a sbscomunicazione@gmail.com.

Non mancate a questo straordinario appuntamento di conoscenza e rinascita, Lunedì 27 novembre dalle 18:00 presso Palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119/a, sede della città metropolitana di Roma.