“Le tre facce della violenza” di Francesco e Noemy Longobardi

Viviamo in un periodo storico in cui si vanno affermando silenziosamente gli antivalori. Per questo motivo nasce “Le tre facce della violenza” edito da Rossini editore. Francesco Longobardi ha infatti, sentito il bisogno, insieme a sua figlia Noemy, di raccogliere in un libro 10 anni di esperienza di supporto psicologico di vittime, carnefici, Bulli e Bullizzati.

La violenza racchiusa in tre facce: questo lo scopo del libro di Francesco e Noemy Longobardi, che nel loro testo seguono sapientemente, tutto il percorso di sviluppo della nostra vita. Il testo ripercorre infatti ogni fase, si parte dall’infanzia, si raggiunge l’adolescenza per poi approdare all’età adulta.

Esso è un libro scritto a quattro mani, Francesco e Noemy, rispettivamente padre e figlia, redigono un’attenta analisi sulla piaga più radicata della nostra società: la violenza, in ogni sua forma. Il testo, vuole essere un preciso contributo non solo per indagare da vicino il fenomeno, ma anche per contrastare la tendenza d’isolamento che vede protagoniste persone di ogni età. Il saggio, quindi, tende la mano non solo alle vittime, ma anche ai bulli affinché essi possano iniziare un percorso di recupero.

Il libro regala ai suoi lettori una profonda riflessione sulla cosiddetta “crisi familiare”, ovvero l’incapacità della famiglia di esercitare la propria autorità. Da qui la diversificazione tra i vari stili educativi (autoritario, autorevole, d’abbandono).

Di grande impatto è l’argomento bullismo, che allacciandosi alla modernità, si trasforma, diventando cyberbullismo. Gli autori compiono una descrizione dettagliata del fenomeno, delineano i livelli sociali, e raccontando le problematiche legate a tali eventi quali molto spesso l’isolamento, l’anoressia, la bulimia, l’autolesionismo, e sempre di più forme suicidarie.

Il testo racconta inoltre il periodo covid e gli stati d’animo dei più giovani, per poi compiere ampie riflessioni sulla dipendenza digitale.

A tinteggiare di rosa il saggio dei Longobardi è senz’altro l’argomento della violenza sulle donne. “Il silenzio uccide le donne”, è così che gli autori riassumono lo stato d’animo delle donne vittime di violenza, spesso consumata tra le mura domestiche. Il testo racconta il fenomeno con attenta minuzia, suggerendo una serie di risposte contro un fenomeno che sempre di più sta avvelenando il tessuto sociale.

A corredare il testo di spunti positivi è senz’altro l’invito all’empatia e all’ascolto, una serie di consigli pratici da mettere in atto per un vivere civile.

Nel saggio dei Longobardi senz’altro ricorre più volte l’associazione Medea, di cui Francesco ne è il Presidente. L’associazione operando su tutto il territorio nazionale, diviene un aiuto concreto contro il bullismo in generale e la violenza contro le donne. Sono molti i progetti in atto, tra cui “Emozioniamoci. Diamo un calcio al bullismo”.

Un testo positivo, quindi, quello dei due autori, che mescolando insieme le loro esperienze e le loro penne hanno dato vita ad un testo che grida a voce alta non solo la tediosità di alcuni fenomeni, ma anche una serie di messaggi positivi da tenere bene in mente per un vivere civile e consapevole.

CONTATTI AUTORE:

https://www.mondadoristore.it/Le-tre-facce-della-violenza-Francesco-Longobardi/eai979125969262/

https://www.unilibro.it/libro/longobardi-francesco/le-tre-facce-della-violenza/9791259692627

https://www.medeacontroviolenza.it/