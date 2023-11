Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Ci penseremo domani” di Stefano Gianuario è una storia che sorprende piacevolmente il lettore nel finale. Il romanzo narra dell’incontro tra Fabrizio e Jennifer, due persone in crisi che si ritrovano casualmente in un bar in una calda serata di settembre. Attraverso un dialogo profondo e istintivo, i due protagonisti del romanzo si confessano reciprocamente, portando alla luce le loro emozioni più profonde.

“La trovavo esageratamente adorabile. La sua spontaneità, il suo imbarazzo, il suo pieno di parole vinta la reticenza iniziale. Mi piaceva tutto nel suo modo di esprimersi. Mai banale e comunque mai costruita; spigliata e a tratti anche volgare, diciamo pure sboccata. Così critica verso sé stessa, ma senza la pesantezza congenita di chi va in cerca di commiserazione” scrive l’autore riportando i pensieri di Fabrizio dopo aver conosciuto la giovane Jennifer.

Stefano Gianuario ha saputo creare dei personaggi vividi e realistici attraverso uno stile scorrevole e coinvolgente che permette di entrare completamente nella storia e sentire le emozioni dei protagonisti. Le descrizioni dettagliate e le parole scelte con cura rendono il contesto ancora più reale.

“Non potevo avere un’idea definita di quest’uomo che conoscevo da così poco ma, da quello che intuivo, avrei potuto scommettere che fosse una persona in grado di calibrare le parole, non esponendosi, non giudicando, non raccontandosi. Eppure ormai sapevo molto della sua vita. Mi aveva raccontato della sua infanzia, dei suoi genitori, i retroscena lavorativi. Ed era accaduto con semplicità, con naturalezza. Forse era così che doveva essere, magari rappresentavamo una sorta di confessionale reciproco, manifestatosi in una domenica sera di settembre solo in apparenza come le altre” si legge nelle pagine del libro di Stefano Gianuario a proposito delle riflessioni su Fabrizio che occupano la mente di Jennifer.

Nel suo nuovo romanzo l’autore affronta con delicatezza e sensibilità temi importanti, come il passato, la ricerca della felicità e il coraggio di affrontare il cambiamento, portando il lettore a riflettere sulla complessità delle nostre vite e sull’importanza di mettere in discussione le nostre convinzioni e combattere le sfide che ci si presentano.

“Ci penseremo domani” è dunque un libro per tutti coloro che sono alla ricerca di una lettura coinvolgente ed è capace di spingere alla riflessione profonda e di farci apprezzare le sfumature più profonde della vita. Con quest’opera Stefano Gianuario ha dimostrato ancora una volta di essere uno scrittore talentuoso e promettente. Classe 1985, l’autore ha scritto di cinema, musica e spettacolo per poi dedicarsi all’economia. Ha pubblicato il racconto “Le cose di Jack” nel 2004 con la prefazione letteraria di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz. “Ci penseremo domani” (Morellini Editore) è il suo secondo romanzo dopo “Vanilla Scent pubblicato nel 2017.

Casa Editrice: Morellini Editore

Collana: Varianti

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 248

Prezzo: 18,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/stefano.gianuario.5

https://www.instagram.com/ci_penseremo_domani/

www.morellinieditore.it

Link di vendita online

https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/stefano-gianuario/ci-penseremo-domani-9791255270300-589790.html

https://www.amazon.it/Ci-penseremo-domani-Stefano-Gianuario/dp/B0BLG9YC9Q