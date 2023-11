Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Novelle Brevi di Sicilia” è un libro che attraverso immagini variopinte di folclore, dense di significato e storie dinamiche, arricchisce di conoscenza i lettori e dona uno spaccato dell’Isola Magna insolito e altrettanto interessante.

Una visione che scaturisce dal popolo, quello che abita nelle città, nei contesti quotidiani.

Se il lettore è di origini siciliane, ha consapevolezza dell’anima che vive in ogni siciliano vero, riconosce nella narrazione fatti, usanze, tradizioni, modo di pensare, avverte odori e sapori, rivede luoghi e colori.

Se, invece, è di altra località, non è mai stato in Sicilia o l’ha visitata e conosciuto tradizioni e bellezze, riesce a percepire, immaginare, quasi vedere come su un dipinto, un contesto interessante, un luogo unico e magico come la nostra isola, col suo mare, il suo cielo, i suoi colori sfavillanti sotto il sole.

Tutto questo narrato e filtrato da Andrea Giostra, un siciliano puro che ama la sua terra, le sue bellezze, la sua storia, ma, ha anche consapevolezza delle sue contraddizioni e delle sue disfunzioni.

Maria Concetta Borgese

Chi è Maria Concetta Borgese?

Scrittrice e poeta siciliana.

Maria Concetta Borgese, scrittrice e poeta siciliana, ci parla delle sue opere poetiche e della sua arte | INTERVISTA

Andrea Giostra

Le prime 80 interviste da "Editorialista culturale" ad Andrea Giostra:

da Play List di YouTube:

da Play List di Facebook Watch:

38 artisti (attrici e attori) recitano le "Novelle brevi di Sicilia" di Andrea Giostra in oltre 150 interpretazioni

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE "NOVELLE BREVI DI SICILIA":

QUALI LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE IL CARTACEO DELLA IV EDIZIONE DELLE "NOVELLE BREVI DI SICILIA":

SBS Edizioni, ROMA, "Curtigghia di Sicilia e siciliani – Novelle brevi di Sicilia", aprile 2023:

Di Carlo edizioni, Reggio Emilia, "Novelle brevi di Sicilia", IV edizione, dicembre 2022:

"CTL editore", Livorno, "Novelle brevi di Sicilia", IV edizione, aprile 2022:

"Casa Cărții de çtiință" ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, "Povestiri scurte din Sicilia", IV edizione, settembre 2021:

"Biblios ed.", Milano, "Novelle brevi di Sicilia", IV edizione, dicembre 2020:

"Rupe Mutevole ed.", Bedonia (Parma), "Novelle brevi di Sicilia", IV edizione, novembre 2020:

"La Macina onlus ed.", Roma, "Novelle brevi di Sicilia", IV edizione, ottobre 2020.

"StreetLib", Milano, "Novelle brevi di Sicilia", III edizione, agosto 2017:

