Musica. Virzì (UGL): Ritornano dal passato i Beatles grazie all’IA

“Per chi proviene dalle radio come me ricevere una perla così rara dal passato qual’è ‘Now and Then’ canzone registrata da John Lennon e mixata con l’intelligenza artificiale merita un pensiero dedicato, così belle melodie non se ne producono più”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, Segretario Regionale dell’UGL Creativi in Sicilia.

“Siamo negli anni ’90 – racconta Virzì – quando Yoko Ono riprende alcuni nastri registrati da John Lennon alla fine degli anni ’70 consegnandoli a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star.

Nel febbraio del 1995 i tre artisti tornano in studio di registrazione per la realizzazione del progetto The Beatles Anthology con l’obiettivo di inserire tre inediti scritti da Lennon,

ma la traccia di ‘Now and Then’ è troppo rovinata per essere rielaborata.

Ora, dopo quasi trent’anni, Paul McCartney e Ringo Starr sono riusciti a dare nuova vita alla canzone grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

“Il nuovo singolo dei Beatles ‘Now and Then’ – conclude Virzì – rappresenta a mio avviso quel che deve essere una canzone, un mix di emozioni e melodie, in questo caso l’uso dell’IA si è rivelato indispensabile, ciò che non è stato possibile nel passato si è potuto realizzare adesso”.