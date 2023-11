By

Patrizia Faiello intervista Andrea Giostra su “RADIO & TV web DREAM ON FLY” di Torino su “Violenza adolescenziale, modelli educativi, criminologia, psicoanalisi, cultura e letteratura” | Rubrica “Dai Sogni Ai Fatti Con La Patty” ideata e condotta da Patrizia Faiello | Mercoledì 15 novembre 2023

«Benvenuti al podcast che trasforma sogni in realtà! 🌟 In questo episodio emozionante, la nostra incredibile conduttrice, Newlife Newlife Patrizia Faiello, ci porta nel mondo avvincente del crimine, della criminologia e dell’arte della scrittura insieme a un ospite straordinario: Andrea Giostra, Criminologo e Scrittore di talento.

Dai Sogni ai Fatti In questo podcast, esploriamo storie di successo, passione e dedizione. Patty e Andrea ci ispirano a trasformare i nostri sogni in realtà, dimostrando che dietro ogni successo ci sono impegno, determinazione e una buona dose di creatività.🔗 Collegati e Ascolta Non perdere questo affascinante episodio che unisce il mondo del crimine, della scrittura e dell’ispirazione.

Collegati ora per un viaggio avvincente con Patty e l’eccezionale Andrea Giostra! 🚀»

(La Redazione di “RADIO & TV web DREAM ON FLY”)

«Buonasera miei cari amici e care amiche. Dopo un periodo di riposo forzato sono felicissima di riprendere, mercoledì 15 novembre alle ore 16,00, on air su Radioadreamonfly, il nostro e il vostro, “Dai Sogni Ai Fatti Con La Patty” giunto alla sua 6° edizione.

Un Ringraziamento speciale alla Redazione tutta e al nostro editore Francesco D’Alessandro per questa riconferma così tanto attesa e voluta.💯 In questa prima puntata, della nuova edizione, parleremo di criminologia, di arte, cultura e di sogni e lo faremo con il criminologo e scrittore siciliano Dott. Andrea Giostra. Non mancate! Ascoltate il podcast della puntata il cui link trovate a seguire!»

(Patrizia Faiello)

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/11/PatriziaFaiellointervistaAndreaGiostra.html

