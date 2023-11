“Riccardo e la sua scommessa di vita” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Riccardo Parenti è nato a Prata -Massa Marittima-da famiglia con antenati còrsi, attualmente è residente a Follonica. Il coraggio e la determinazione che lo contraddistingue lo deve a suo padre, che era un corso simpatizzante degli indipendentisti corsi e questa qualità è stata fondamentale nel suo modo di affrontare gli eventi della sua esistenza. Lui ha uno spirito libero con la passione dei viaggi, considerando che il mondo è la sua casa itinerante e questo suo modo di rapportarsi con le popolazioni locali impreziosisce la sua umanità. L’appuntamento doloroso della sua vita è nel 1991 quando gli viene diagnosticata la sclerosi multipla e così all’età di trentasette anni si trova davanti ad un problema gigantesco e sarà la sua tenacia che lo aiuterà ad affrontare questa malattia. E’ possibile conoscerlo attraverso la lettura dei suoi due libri pubblicati in questo periodo e sono uno il seguito dell’altro. “Mai! Arrendersi mai” è la storia della sua battaglia contro la sclerosi multipla. Nel “Il mio credo” lui racconta il suo impegno quotidiano per cercare di sorridere sempre e per non farsi abbattere mai, da tutto quello che la vita palesa a volte in modo costante ed a volte sorprendente. In questo libro l’autore racconta il suo girovagare, il suo viaggiare, la sua ricerca per imparare ad amare le persone. Dalle sue video- interviste emerge in modo importante la sua grande volontà di non vivere una vita “diversa” per la sua malattia. Riccardo racconta di aver fatto due volte il giro del mondo, scalando con le stampelle il Machu Picchu , guadando i fiumi e sempre in compagnia di grandi amori, che lo hanno tenuto vivo e consapevole, che si può andare avanti, scegliendo di vivere come vogliamo. Il suo impegno nella continua ricerca di nuove tecniche di medicina e di nuovi principi attivi di farmaci, rimarcando l’importanza della ricerca scientifica, che deve assolutamente individuare il percorso sia di cura che di guarigione delle varie patologie che affliggono l’umanità. Con i suoi libri ha voluto raccontare la sua esperienza e condividerla con gli altri inviando il messaggio inconfondibile, che bisogna andare avanti comunque e sempre. Racconta dei suoi controlli con la risonanza magnetica per la valutazione delle placche, che sono dovute alla perdita di mielina e chiamate placche di demielinizzazione, che sono di grandezza variabile e più aumentano e maggiore sono le parti interessate dalla malattia e nel suo caso sono in diminuzione. Questa è la conseguenza del trattamento farmacologico che lui assume. Il suo punto di riferimento è l’ospedale di Grosseto. Lui racconta delle cure che ha ricevuto con il continuo trattamento fisioterapico dal fisioterapista Gianfranco Serafini e per la scrittura dei suoi libri è stato di grande aiuto il Prof. Giuseppe Vella. Essendo anch’io di Follonica li conosco entrambi e capisco quanto sia stato utile averli vicini con la loro accoglienza e la loro competenza. Riccardo ha voglia di divulgare il suo messaggio positivo attraverso le presentazioni dei suoi libri e sarà felice di essere invitato e raccontare la sua esperienza di vita e condividere la sua passione per i viaggi ed i tanti piacevoli incontri avuti con persone in tanti luoghi del nostro amato mondo. Per questo si definisce: ”Un cittadino del mondo”. E’ possibile approfondire la conoscenza di Riccardo con queste interviste e lo potete contattare su Facebook.

https://www.facebook.com/leggendo.info/videos/694825842244211/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

https://www.youtube.com/watch?v=OxhtCgsIeHA