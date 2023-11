Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Arriva per la prima volta a Bologna il nuovo trittico contemporaneo presentato nella Capitale lo scorso settembre, firmato da Wheeldon, Montero e Pastor. Venerdì 10 e sabato 11 novembre alle 20.30 al Comunale Nouveau.

Porta nel capoluogo emiliano il fascino della danza contemporanea il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, ospite prima la prima volta del Teatro Comunale di Bologna. Dopo il debutto romano avvenuto lo scorso settembre, anche il pubblico felsineo potrà assistere al nuovo allestimento “Serata coreografi contemporanei – Contemporary Visions”, composto da tre creazioni molto diverse tra loro affidate a tre grandi coreografi di oggi, venerdì 10 e sabato 11 novembre alle 20.30 al Comunale Nouveau: è l’ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2023 del TCBO.

Apre la serata Within the Golden Hour, coreografia ideata nel 2008 dall’inglese Christopher Wheeldon per il San Francisco Ballet. Balletto contemporaneo in un atto unico, è una poesia per quattordici danzatori sulla partitura per archi composta da Ezio Bosso e sul movimento Andante del Concerto per violino in si bemolle maggiore RV 583 di Antonio Vivaldi, che saranno riprodotti su base registrata. I costumi sono di Jasper Conran e le luci di Peter Mumford. Officer of the Order of the British Empire, Wheeldon è Artistic Associate del Royal Ballet e nel 2001 ha iniziato il percorso di coreografo nel New York City Ballet, per poi lavorare in tutto il mondo. Ha vinto il Tony Award, l’Outer Critics Award, il Benois de la Danse e l’Olivier Award.

Segue Chacona, coreografia che lo spagnolo Goyo Montero ha creato nel 2017 per il Ballet Nacional de Sodre di Montevideo sulla musica di Johann Sebastian Bach, che sarà eseguita dal vivo dal Violino di Spalla dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna Paolo Mancini (violino solo), dal Maestro Collaboratore del Comunale Stefano Conticello (pianoforte) e da Sergio Segato (chitarra), quest’ultimo già impegnato per il debutto dello spettacolo a Roma. Scene e costumi sono di Verena Hemmerlein e dello stesso Montero, che ha disegnato anche le luci insieme a Nicolás Fischtel. Otto sono le coppie del balletto, pensato per danzatori classici ma realizzato in uno stile contemporaneo molto dinamico e brillante. Montero è il direttore del Balletto dello Staatstheater Nürnberg dal 2008; dal 2000 lavora come coreografo con le principali compagnie europee.

Completa il trittico il Bolero coreografato dal polacco Krzysztof Pastor nel 2012 sulla celeberrima pagina di Maurice Ravel, che sarà riprodotta su base registrata, incentrato su una coppia di danzatori, un uomo e una donna, che vengono inglobati e rilasciati dal corpo di ballo, con scene e costumi di Tatyana Van Walsum e luci di Bert Dalhuysen. Pastor ha intrapreso la strada della coreografia al Washington Ballet, proseguendo la carriera ad Amsterdam come coreografo residente al Dutch National Ballet (2003-2017), dove sono nate molte sue coreografie tra cui Bolero. Nel 2009 ha preso la direzione del balletto al Teatr Wielki di Varsavia.

Protagonisti della “Serata coreografi contemporanei – Contemporary Visions” sono le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi e Alessio Rezza, i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti Federica Maine, Marianna Suriano e Giacomo Castellana, e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

I biglietti – da 20 a 70 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4/a) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio. Gli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio “G.B. Martini” potranno acquistare i biglietti per lo spettacolo a 10 euro, presentando il badge e la dichiarazione di iscrizione all’anno in corso presso la biglietteria del Teatro Comunale in Largo Respighi 1.