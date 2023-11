Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La disperata ricerca di un partner per la figlia vede un padre e un simpatico nonnino cercarle l’amore nei siti d’incontri. Questa la nuova commedia di Orazio Bottiglieri, “Silenzio, ti devi sposare”. Appuntamento al Cineteatro Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi, 25 (Villa Sperlinga), alle 17:15, venerdì 10 novembre.

Alla ricerca del Principe azzurro…nei siti d’incontri. Il disperato gesto lo fa un padre, in pensiero e timoroso che la sua “bambina” di 29 anni possa restare presto da sola. Decide, così, di allearsi con l’anziano nonnino nella convinzione che trovarle un marito sia l’unica soluzione. Ma, ovviamente, si sbaglia di grosso.

Accade tutto nella nuova commedia di Orazio Bottiglieri dal titolo “Silenzio, ti devi sposare”. Appuntamento, al Cineteatro Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi, 25 (Villa Sperlinga), alle 17:15, venerdì 10 novembre.

Ecco, allora, che, a insaputa della 29enne, nonno e papà decidono di inserirla in alcuni siti d’incontri per cuori solitari con il nome di Priscilla 90, chattando e organizzando appuntamenti con sconosciuti trovati su internet. Comincia, così, un via vai di personaggi alquanto insoliti che destano l’ira della povera Silvia. Almeno fino a quando non resta affascinata da un impossibile pretendente.

Silvia avrà davvero trovato l’amore della sua vita? L’amore può davvero nascere attraverso parole scambiate su internet?

Una commedia brillante, divertente e dal potente messaggio educativo che cerca di far comprendere come l’amore e la passione possano nascere solo da due occhi che si incontrano, da due mani che si sfiorano e da due teste che si parlano.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo con la collaborazione di Mimmo Pagoto e Luigi Argento.

Il biglietto ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917842239 o 3926393204.