Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023, ore 21.00. Esauriti i biglietti per entrambe le serate. Annunciata a Bologna la terza data dello spettacolo lunedì 8 aprile 2024, ore 21.00.

Ha registrato oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa solo nel 2022 ed è stato il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. È Luca Ravenna, lo stand up comedian dei record che ha già calcato i palcoscenici più prestigiosi coinvolgendo migliaia di persone, e che per il suo ritorno al Teatro Celebrazioni, mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023 alle ore 21.00, propone il suo nuovo tour Red Sox – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna.

I biglietti per entrambe le serate sono andati esauriti, ma il pubblico potrà prenotarsi per una terza data dello spettacolo, che si terrà lunedì 8 aprile 2024 con inizio sempre alle ore 21.00.

Con Red Sox, che ha ricevuto un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, l’artista milanese torna al Celebrazioni a distanza di un anno dal suo 568, show che ha collezionato numerosi sold out e da cui è stato tratto l’omonimo comedy album in formato vinile autografato, edito da Sony Music Italy. Dopo il comedy album “568” è fruibile, inoltre, su tutte le principali piattaforme di streaming, il podcast “Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi” – una raccolta di alcuni dei pezzi più iconici di Ravenna – prodotto ancora da Sony Music Italy.

I biglietti per le due date di novembre 2023 sono esauriti; quelli per la data dell’8 aprile 2024 sono invece acquistabili attraverso i circuiti TicketOne, Ticketmaster e Boxer Ticket, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni.

PREZZI BIGLIETTI: Poltronissima 46,00 € – I platea 40,25 € – II platea 34,50€ – Balconata e palchi 28,45 €.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: i nfo@teatrocelebrazioni.it).

