Un prestigioso premio per ‘Il prezzo da pagare’

Oggi è una buona giornata per “Edizioni Il Foglio” e per il nostro autore Stefano Tamburini. Il suo libro “Il prezzo da pagare” (Storie di donne e uomini ribelli, quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili) è stato inserito fra le opere premiate al “Books for Peace 2023 International Award” per «il prezioso lavoro in favore dei Diritti Umani, per l’importante contributo Culturale e Letterario». “Books for Peace” nasce nel 2017 da un progetto di un gruppo di associazioni: FUNVIC (Fundação Universitária Vida Cristã / UNIFUNVIC) – Brasil club Unesco BFUCA-WFUCA sezione Europa, ANASPOL (Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali), IADPES International Academy Diplomatic Pax et Salus, Associazione Nazionale Giudici di Pace. Lo scopo è quello di valorizzare i libri (attraverso un concorso letterario), la cultura, le persone, lo sport, l’arte, che trattano gli argomenti della Pace a tutto tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli: come la violenza di genere, il bullismo, le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.

La consegna del premio è in programma per domenica 17 dicembre 2023 (ore 16) a Palazzo Cardinal Cesi (Curia Generale dei Salvatoriani) in via della Conciliazione a Roma.

Il libro “Il prezzo da pagare” è stato fra i semifinalisti al Premio Bancarella Sport 2023.