Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A GLITTER PEOPLE si parla del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”

da Facebook Watch:

da YouTube:

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/GLITTERPEOPLEFemminicidioeNarcisismoPatologico.html

GLITTER PEOPLE | Puntata del 29/11/2023

Venerdì 29 dicembre, ultima puntata del 2023 di #GlitterPeople, il salotto radio visivo che racconta i siciliani che brillano, condotto dalla speaker Sara Priolo e dalla direttrice della rivista Glitter Sicilia, Milvia Averna.

In onda dalle ore 11:00 alle 13:00 in diretta su 102 FM e sulla pagina Facebook di Radio In, dove sarà visibile anche on demand. In regia Marco Perlongo.

LO SPECIALE ULTIMO DELL’ANNO DEDICATO ALLE DONNE E ALL’AMORE CHE FA MALE. GLI OSPITI:

Andrea Giostra (psicologo, criminologo, scrittore) e Rosa Maria Sciortino (avvocato)

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE “Femminicidio e Narcisismo Patologico”, DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO CON CODICE ISBN REGISTRATO:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

INFO:

GLITTER PEOPLE

redazione@glittersicilia.it

https://www.facebook.com/glittersicilia

https://www.glittersicilia.it/

Radio in 102:

http://www.radioin102.it/

https://www.facebook.com/watch/radioinofficial/

+39 091 682 9414

info@radioin102.it

FONTE: GLITTER PEOPLE – Puntata del 29-12-2023:

https://www.facebook.com/glittersicilia/videos/278558741873346

Post di lancio:

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=WC7FNe&ref=watch_permalink&v=811119130819451