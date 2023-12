Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Un cadeau del Brass Group per gli abbonati con l’ingresso gratuito per tutto dicembre

venerdì 15 dicembre ore 21.30 – Gaetano Castiglia Quintet

sabato 16 dicembre ore 21.30 – Giuseppe Mirabella feat Stefano D’Anna

Continua con successo la programmazione della stagione concertistica “Jazz at Spasimo”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, curata da Riccardo Randisi, coordinatore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Palermo, per ciò che riguarda il ciclo dedicato agli allievi e dei docenti dei Conservatori siciliani e da Sergio Munafò per le esibizioni degli artisti residenti inseriti nel ciclo di concerti denominato “Jazz Chamber Music” I due coordinatori dei cicli, Sergio Munafò e Riccardo Randisi, sono rispettivamente uno chitarrista e l’altro pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Il Brass Group desidera inoltre fare un cadeau a tutti i propri abbonati omaggiando l’ingresso per i concerti in programma nel mese di dicembre al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo. Gli abbonati che desiderano usufruire dell’ingresso omaggio potranno prenotare tramite i canali istituzionali della Fondazione chiamando direttamente ai botteghini o inviando una e-mail ed indicando il proprio abbonamento. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

Appuntamento con la Jazz Chamber Modern Jazz Moon il 15 dicembre alle ore 21.30. Sul palco Gaetano Castiglia alla tromba accompagnato da Giuseppe Preiti al piano, Giuseppe Di Blasi alla chitarra, Stefano India al basso e Ruggero Caruso alla batteria. La band presenterà un progetto che racchiude brani dal sound assolutamente moderno con tracce di elementi diversi e particolari che si fondono tra loro. Infatti, il suono a tratti caldo e accogliente si avvicenda con quello estemporaneo e graffiante, rendendo così il progetto fresco e pieno di interazioni. Tra i brani proposti dal gruppo in questo progetto, Red Baron di Billy Cobham, Tutu di Miles Davis, Shofucan dei Snarky Puppy, Minuano di Pat Metheny, Blue Miles di Chick Corea. La band “Gaetano Castiglia Quintet” nasce nel 2016 in occasione del primo concerto jazz dell’allora undicenne Gaetano Castiglia. Da allora diverse e numerose sono state le performance della band: dai concerti tenutesi nei jazz club e piazze siciliane alla partecipazione, nel 2019, alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent. Sul palco dello Spasimo si esibirà il 16 dicembre alle ore 21.30 Giuseppe Mirabella “Organ trio” feat. Stefano D’anna, artista conosciuto a livello internazionale, che a partire dalla metà degli anni ’80 ha suonato per diversi anni come 1° tenore con la Brass Group Big Band di Palermo, formazione fondata da Ignazio Garsia nel 1974 e denominata successivamente Orchestra Jazz Siciliana, avendo modo di realizzare numerosi repertori presentati in concerto a Palermo e in Sicilia sotto la guida di alcuni tra i più grandi compositori, arrangiatori, solisti e band leaders, tra i quali Ernie Wilkins, Mel Lewis, Sam Rivers, Toshiko Akiyoshi, Gil Evans, Bob Brookmeyer, Paul Jeffrey, Bob Wilber, Gunther Schuller – con quest’ultimo per la prima italiana di “Epitaph”, lavoro orchestrale postumo di Charles Mingus – e ancora Pete Rugolo, Francy Boland, Michael Torke, Carla Bley. Sotto la direzione di Carla Bley, l’Orchestra Jazz Siciliana ha pubblicato nel 1991 con l’etichetta Xtrawatt un disco che vede la partecipazione di Steve Swallow e del trombonista Gary Valente. Ad esibirsi con Giuseppe Mirabella (chitarra) e Stefano D’Anna (sax tenore) Angelo Cultreri (organo) Mimmo Cafiero (batteria). Attraverso il suo progetto musicale “As I am”, il chitarrista Giuseppe Mirabella offre una narrativa musicale che abbraccia composizioni che hanno preso forma in diverse fasi del suo percorso artistico. Queste composizioni sono unite da un filo conduttore comune: un’atmosfera intensamente melodica ed evocativa che caratterizza in modo distintivo la sua musica. Il progetto include brani provenienti dai suoi precedenti lavori, tra cui gli album “Moods” del 2008, “Braintrain” del 2012 e “Naumachia” del 2014. Questi saranno accompagnati da nuove composizioni, nonché da reinterpretazioni di brani standard della tradizione musicale. Giuseppe Mirabella con questa formazione punta sull’alchimia timbrica unica creata dalle sonorità dell’organo suonato da Angelo Cultreri, sulla cifra melodica precisa ed espressiva del sax tenore di Stefano D’Anna e sull’approccio imprevedibile e creativo di Mimmo Cafiero alla batteria.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup