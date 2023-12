“Auguri di BUON ANNO 2024!!!!” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A mezzanotte entreremo nel nuovo anno, che è un anno bisestile. Nella cultura popolare l’anno bisestile non porta bene, infatti è chiamato anno funesto e questo lo pensavano anche gli antichi romani. Non in tutti i paesi l’anno bisestile ha lo stesso significato, ad esempio in Russia è legato all’imprevedibilità metereologica, mentre in Scozia c’è la paura che sia nocivo per la salute del bestiame ed in particolar modo per le pecore. In Grecia considerano l’anno bisestile sfortunato per il matrimonio e quindi per questo ci sia più probabilità di divorziare. Sperando che questo 2024 bisestile ci sorprenda tutti in questo Mondo, dove purtroppo ci sono in corso due guerre e tante persone sono in sofferenze profonde. Tanti sono stati i femminicidi e tante sono le donne vittime di violenze, che per paura non hanno ancora denunciato. Tante sono le dipendenze che procurano vittime sia dirette che indirette. Tante sono le persone in fuga dalla povertà assoluta e prive di ogni minimo sostentamento per vivere. Troppi sono i posti di lavoro che si stanno perdendo e tante saranno le famiglie in difficoltà. E’ necessario affrontare consapevolmente un percorso per uscire da queste crisi sia sociali che economiche e trovare una soluzione condivisa, affinché cessino le guerre per arrivare ad un Mondo in PACE. Auguro un 2024 che ci stupisca e smentisca la sua natura bisestile e che sia colmo di novità importanti per tutti in tutti i settori della nostra vita.