Un cadeau del Brass Group per gli abbonati con l’ingresso gratuito per tutto dicembre | Venerdì 29 dicembre ore 21.30 – Chiara Minaldi Trio | sabato 30 dicembre ore 21.30 – Giuseppe Urso 6et

Continua con successo la programmazione della stagione concertistica “Jazz at Spasimo”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, curata da Riccardo Randisi, coordinatore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Palermo, per ciò che riguarda il ciclo dedicato agli allievi e dei docenti dei Conservatori siciliani e da Sergio Munafò per le esibizioni degli artisti residenti inseriti nel ciclo di concerti denominato “Jazz Chamber Music” I due coordinatori dei cicli, Sergio Munafò e Riccardo Randisi, sono rispettivamente uno chitarrista e l’altro pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Il Brass Group desidera inoltre fare un cadeau a tutti i propri abbonati omaggiando l’ingresso per i concerti in programma nel mese di dicembre al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo. Gli abbonati che desiderano usufruire dell’ingresso omaggio potranno prenotare tramite i canali istituzionali della Fondazione chiamando direttamente ai botteghini o inviando una e-mail ed indicando il proprio abbonamento. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

Appuntamento il 29 dicembre alle ore 21.30 con Chiara Minaldi Trio il cui progetto nasce dall’esigenza della vocalist di immergersi in un territorio a lei familiare e cioè quello dei classici italiani con cui è cresciuta. Il quartetto darà vita ad un concerto inedito dalle atmosfere dolci e suggestive, con arrangiamenti di brani storici della musica italiana, con l’arricchimento di brani inediti della vocalist, dando spazio alla creatività e alle ispirazioni estemporanee. Chiara Minaldi, agrigentina ma palermitana d’adozione, ha al suo attivo tanti concerti in ambito pop e jazz, diverse collaborazioni discografiche nazionali e internazionali e numerosi riconoscimenti che esaltano le sue doti vocali e la sua elegante presenza scenica. Ha due dischi all’attivo, arrangiati dal pianista talentuoso Mauro Schiavone, album con i quali ha riscosso successi anche fuori il nostro paese. E’ diplomata in Canto pop/rock e attualmente è la cantante della storica band di world music “Agricantus”. Sul palco Chiara Minaldi (Voce), Lino Costa (Chitarra), Fabrizio Francoforte (Batteria).

Tickets https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/event/30598

Altro appuntamento importante per il Ridotto dello Spasimo sabato 30 dicembre sempre ore 21.30, sul palco si esibirà Giuseppe Urso 6et “Neo Soul Unit” con Eleonora Tomasi, o (voce), Gaetano Di Maio (chitarra), Federico Termini (tastiere), Alfredo Dini (basso), Giuseppe Urso (batteria), Sergio Cammalleri Guna (percussioni). La musica di Urso è visionaria, guarda al concetto di spazio e respiro con un background di grooves coinvolgenti ed è ispirata al sound ECM ma proiettata nella modernità, sempre comunicativa e senza tralasciare l’aspetto melodico. Un viaggio tra i colori e le contaminazioni stilistiche. Tickets https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/event/30601

