Giovedì 21 dicembre, ore 17,00 Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio – Palermo

Antonio Sottile, direttore

Antonino Fiorino, pianoforte

Fabiola Galati, soprano

Quartetto Future Artists del Conservatorio

Luca Provenzano, Gabriele Guercio, violini

Pietro Tommasino, viola

Emanuele La Marca, violoncello.

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti presenta all’interno delle attività artistiche il “Concerto di Natale” con l’esibizione del proprio Coro di Voci Bianche. Appuntamento giovedì 21 dicembre, ore 17,00 presso la Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo Il Concerto vede protagonisti i piccoli cantori del Conservatorio delle Voci Bianche, storica formazione della città giunto al suo XXXII anno dalla costituzione, con una attività di almeno un centinaio di concerti nelle maggiori città italiane ed europee, dalla Francia, Germania, Austria e Russia.

L’ esibizione musicale comprenderà celebri pagine della tradizione musicale dedicata al Natale: da Stille Nacht ad Adeste Fideles, a Minuit Chretiéns a Jingle Bells. In programma anche brani di autori contemporanei. Il Maestro Antonio Sottile interviene con due brani: il primo, scritto insieme ad Alberto Maniaci dal titolo Quante favole, a cui seguirà In carizza a’ la strata, tratto da Bach e dedicato a Don Pino Puglisi, recentemente eseguito per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Un momento da non perdere, in cui il Conservatorio si presenta nelle sue realtà più variegate, in una misura tesa ad esprimere il proprio connubio felice, tra attività artistica e formativa.

Bio Coro di Voci Bianche

Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Musica di Palermo Costituito nel 1991 per iniziativa del Maestro Antonio Sottile ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia e in Europa, (Francia, Germania, Austria, Russia). Si è esibito per conto di importanti e prestigiose istituzioni e associazioni musicali: il Teatro Strehler di Milano, il Teatro Comunale di Vicenza, il Festival Internazionale Eccher di Trento, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, l’Associazione Arcangelo Speranza di Taranto, l’Auditorium dell’ONU World Food Program di Roma, la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, l’Associazione Siciliana Amici della Musica. Ha al suo attivo numerose registrazioni televisive e radiofoniche, tra cui ricordiamo quelle per la RAI, la ZDF (Televisione Tedesca), la Radio Vaticana. Ha anche effettuato, su invito della Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri, una tournée in Russia, esibendosi, tra l’altro, con il Coro di Voci Bianche di Mosca. Ha inoltre cantato alla presenza dei Capi dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Gli è stato conferito il Premio UNICEF nell’ambito del Premio Internazionale PIGNA D’ARGENTO, svoltosi al Teatro Politeama di Palermo e il Premio OSCAR DEL MEDITERRANEO, nel 2010. È risultato vincitore del PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI, indetto dal Ministero dell’Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, svoltosi a Vicenza nel 2009. Ha inoltre svolto un tour di concerti in Francia, nell’ambito del Festival Internazionale RENCONTRES MUSICALES DE MEDITERRANEE, svoltosi a Bastia, Corsica. Nel Maggio 2012 è stato invitato in Germania al 33° INTERNATIONALES KINDERCHOR FESTIVAL di Halle/ Saale riscuotendo uno straordinario successo da parte del pubblico e della critica. Ha anche dato vita, nel 2013 ad una tournée in Austria, esibendosi in due luoghi simbolo della musica corale in Europa: la ST Galluskirke di Bregenz e la Franziskanerkirche di Salisburgo. Nel 2016/2017, nel XXV anniversario dalla sua costituzione, ha effettuato una lunga serie di eventi celebrativi, culminati nel concerto al Teatro Massimo di Palermo, a cui hanno partecipato, in onore delle Voci bianche, i maggiori ensemble musicali della Sicilia. Ha anche ricevuto l’invito per un tour di concerti nei luoghi verdiani, esibendosi tra l’altro a Parma e a Roncole di Busseto.