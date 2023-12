Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A Mob Magazine incontriamo Daniele Grassi autore di Canti Miscellanei.

Chi è Daniele Grassi autore di Canti Miscellanei? Sono un poeta e scrittore agli esordi, avendo alle spalle solamente pubblicazioni con case editrici minori e/o in antologie.

Quando ha iniziato a scrivere poesie? Da giovanissimo, quando ancora andavo al liceo.

Qual è il suo rapporto con la scrittura? Si tratta di un equilibrio spesso difficile da gestire: ritengo la scrittura un dono e insieme una maledizione, poiché come ogni forma d’arte nasce dalla sofferenza.

Quanto la poesia è importante nel mondo letterario? “Carmina non dant panem”, dicevano i latini. E purtroppo è vero ancora oggi: è molto difficile, almeno per me, ricevere i dovuti riconoscimenti quanto si produce letteratura, soprattutto in versi.

Prossime pubblicazioni? Ho “nel cassetto” un romanzo e una raccolta di storie brevi. Per il primo ho già iniziato a prender contatti con alcune case editrici.