‘E Leda Inventò il mondo’ di Daniela Carelli

Daniela Carelli ci presenta nel suo quinto romanzo la giovane Leda. Ci piace Leda fin dalle primissime pagine. E poi si racconta sempre più, passando dal presente al passato con grandissima disinvoltura. Non per nulla il romanzo, che troviamo su Amazon sia in formato digitale che cartaceo, è stato scritto sotto forma di diario. E questa formula è decisamente geniale dal momento che permette al lettore di ottenere maggiore confidenza con i personaggi che incontra nel corso della storia. Una storia fatta di momenti lieti e altri dolori e duri di accettare. Ci si commuove, ci si emoziona, si piange, si ride e si sogna leggendo con la Carelli. La sua penna è fresca, frizzante e incalzante. Sa come tenerci incollati alle pagine e nel contempo desiderare di assaporarle un poco alla volta. Pure noi partiamo insieme a Leda nel suo viaggio intorno al mondo dove farà tante esperienze e realizzerà il suo grande sogno di diventare artista di strada. Il suo fedele ukulele lilla, così come il suo infinito tesoro di pelo Milly non la farà mai sentire sola. E la sua famiglia, anche se a distanza, grazie alle video chiamate le farà sentire il proprio amore. Ed sarà soprattutto una nonna speciale a scaldarle il cuore e indurla a non mollare e a seguire sempre i propri sogni.

Biografia dell’autrice

Daniela Carelli è nata a Napoli e vive a Milano dal 2000.

Laureata all’Accademia di Belle Arti, ama da sempre la lettura e la scrittura, la musica e l’arte. Ama definirsi una donna multitasking.

Nasce come cantautrice e collabora con artisti quali Edoardo ed Eugenio Bennato, Peppino di Capri, Bocelli, Audio 2, e tanti altri.

Creativa a 360°: ha lavorato nella grafica pubblicitaria come art director e video editor copywriter.

Attualmente è scrittrice, editrice e vocal coach; suo il metodo originale VoicEmotion®.

Nel 2011 esce il suo romanzo d’esordio “Volevo fare la segretaria” edito da Sassoscritto Editore (in ristampa nell’ottobre 2020 anche in formato digitale).

Nel 2013 pubblica il secondo romanzo: “Vado a Napoli e poi… MUOIO!” edito da SensoInverso Edizioni (in ristampa nell’ottobre 2020 anche in formato digitale).

Nel 2014 il suo racconto “Il suono del tempo” viene selezionato e pubblicato nell’antologia “Scrivendo Racconto – Nord” edito da Historia.

Ripubblicato nell’Agosto 2020 sulla rivista italiana VoiMese.

Nel 2015 scrive il racconto “Ammore amaro” per il progetto culturale “Napoli da ora in poi”, che comprende il CD omonimo e il brano “Mare Amaro” composto e interpretato da lei.

Nell’aprile 2018 con Segmenti Editore pubblica il terzo romanzo: “Mosaico napoletano” (in prima ristampa dopo pochi mesi).

Dal 2020 decide di diventare un’autrice indipendente, fonda il marchio DC edizioni, ripubblica i suoi romanzi precedenti e il quarto romanzo: “Lo chiamarono Gigi Potter”. Sito: com/LoChiamaronoGigiPotter

A giugno 2023 pubblica il suo quinto romanzo: “E Leda inventò il mondo”.

Link:

www.danielacarelli-books.it

www.danielacarelli.it