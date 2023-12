By

La casa editrice Sugarmusic – Edizioni Suvini Zerboni approda al Festival di Salisburgo 2024 con Il prigioniero di Luigi Dallapiccola, che verrà proposto nella città natale di Wolfgang Amadeus Mozart il 25 luglio 2024 in forma di concerto insieme al Canto sospeso di Luigi Nono.

Perfetta tappa intermedia verso l’anniversario dei 50 anni dalla morte di Luigi Dallapiccola (Pisino, 3 febbraio 1904 – Firenze, 19 febbraio 1975) che ricorre nel 2025.

«Un bellissimo segnale che il festival di opera e musica classica più importante al mondo abbia scelto di inserire questo capolavoro italiano del Novecento nel suo prestigioso cartellone – commenta Filippo Sugar, CEO di Sugarmusic – Edizioni Suvini Zerboni. Come storica casa editrice di Dallapiccola non possiamo che essere orgogliosi di rappresentare e diffondere la sua arte nel mondo. Assieme a questa bella notizia aggiungo un caloroso benvenuto ad Anna Leonardi, recentemente nominata Head of Publishing di ESZ».