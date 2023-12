Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

È stato finalmente pubblicato il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può leggere gratuitamente online o del quale si può scaricare il pdf gratis (vedi i link a seguire), scritto a più mani da diversi professionisti del settore e da Donne che raccontano le loro esperienze, vissute direttamente o che le hanno viste testimoni, di relazioni pericolose e drammatiche con soggetti Narcisisti Patologici.

La relazione che crea e instaura il Narcisista Patologico ha sempre e soltanto un unico obiettivo: il partner in breve tempo sarà ridotto in schiavitù; il Narcisista Patologico, imprigionata la preda (il partner), calerà la maschera e vestirà la sua vera identità, quella dell’aguzzino anaffettivo, spietato e senza scrupoli!

Il Saggio, curato da Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo con una trentennale esperienza nella progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, di tutela e accoglienza anche in favore di donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti, vede i contributi di 20 co-autori. «Questo Saggio non è destinato ai tecnici che professionalmente si occupano di questo grave fenomeno sociale (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, criminologi, sociologi, educatori, magistrati, avvocati, assistenti sociali, operatori delle forze dell’ordine, etc…) – afferma Andrea Giostra – bensì a chi non ha una cultura specifica e vuole acquisire degli strumenti base per riconoscere questo problema, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione che certamente li porterà al disastro e a una vita da sequestrati consensuali di un Narcisista Patologico.»

La Prefazione è del Prof. Girolamo Lo Verso, noto psicoterapeuta, full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi riconosciuta in tutto il mondo e autore di oltre 400 tra saggi e testi universitari, che a proposito del saggio dichiara: «Questo libro curato attentamente da Andrea Giostra, psicologo e scrittore appassionato che nei suoi racconti sulla Sicilia mostra invece cosa sia, realmente, l’intensa condivisione erotica, approfondisce un particolare e diverso tipo di narcisismo: quello dell’uomo che lavora a lungo e “scientificamente” per impossessarsi di una donna, renderla propria e schiava. Una versione forse più grave del narcisismo classico. Viene da dire che si tratta di una specie di talebano che usa mezzi psichici, e non bio-antropologici, e armato per dominare e schiavizzare le donne. Insomma un vero oscurantista reazionario all’antica. Si tratta di un malato grave che può distruggere vite femminili (e non solo, ovviamente, c’è par condicio, anche qui).»

Il prezioso contributo dei giuristi, che tratta e spiega con parole semplici gli aspetti normativi e giuridici a tutela della donna, è a cura degli avvocati, Federica Colletta e Andrea Giovanni Cartella, componenti dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Luigi Spinosa, Avvocato Vice-Presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Delegato dal COA di Termini Imerese all’Unione degli Ordini Forensi Sicilia e Componente del CDA della Fondazione Mandralisca di Cefalù, e Rosa Maria Sciortino, Avvocato Consigliere presso il direttivo della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Componente del Comitato Pari Opportunità del COA di Termini Imerese, promotrice di numerosi progetti per la legalità e fautrice di manifestazioni contro la violenza sulle donne. «L’attenzione del legislatore italiano al fenomeno della violenza di genere – dice a tal proposito l’Avv. Sciortino – si è gradualmente intensificata negli ultimi anni in quanto, nel tessuto sociale, si è formata la piena consapevolezza della notevole dimensione dello stesso dal momento che sono aumentati i casi di violenza di genere e di femminicidio. Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili. Pertanto è necessario far conoscere l’assetto giuridico e legislativo al fine di divulgare gli strumenti giuridici di tutela.»

Il capitolo di Viviana Cannova, educatore professionale e responsabile di Case Rifugio, ci racconta delle belle esperienze con le Donne sfuggite ai loro aguzzini, ma anche delle difficoltà nella gestione delle tre strutture residenziali per accogliere e proteggere donne vittime di abuso e maltrattamento gestite dalla cooperativa sociale Luna Nuova di Casteldaccia (PA). La Cannova a tal proposito ci dice che: «Prendere parte a questo lavoro è stato interessante. Poter scrivere in questo saggio delle strutture rifugio a indirizzo segreto è stata per me una grande possibilità di apertura e di informazione. Affiancarmi a prestigiosi professionisti mi ha fatto sentire parte integrante di un sistema funzionante e funzionale che sicuramente farà da monito per tutte le donne che non hanno ancora avuto il coraggio di avvicinarsi alla denuncia.»

Un interessante approfondimento è a cura di Francesca Romana Fragale, giurista, noto avvocato penalista romano, presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura, capo della corrente pittorica dell’Effettismo, autore di diversi saggi e testi giuridici. Dichiara in proposito la Dott.ssa Avv. Fragale: «Questo saggio, a cura di Andrea Giostra, è un faro tecnico ed empatico nel confuso panorama sul narcisismo patologico e il femminicidio. Il libro, scritto con tanti coautori, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutte le persone che non hanno specifiche competenze tecniche in materia, mette in correlazione questi due aspetti del grave fenomeno italiano della violenza sulle donne e vuole al contempo essere un vero strumento di aiuto per le donne che si trovano o stanno per entrare in queste perverse relazioni con soggetti che sono sempre pericolosi malgrado le iniziali rassicuranti apparenze di persone affettuose e per bene.»

Gli altri coautori, Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria Cerioli, Bia Cusumano, Aurora d’Errico, Anna Maria Esposito, Emanuela Marra, Francesca Viola Mazzoni, Erica Muraca, Mariteresa Rotola, Valeria Tufariello, raccontano esperienze drammatiche di donne che le hanno viste protagoniste o testimoni dirette, che sono riuscite a liberarsi in tempo da relazioni tossiche e pericolose con soggetti Narcisisti Patologici.

Il libro, per il particolare progetto editoriale col quale è stato concepito dall’autore, potrà essere distribuito gratuitamente a chiunque e a tutti i potenziali lettori, senza alcuna limitazione, nel formato pdf registrato con codice ISBN, scaricabile gratuitamente dalla Cartella Google Drive il cui link si trova a seguire. Il saggio si può inoltre leggere gratuitamente online nel formato digitale da diversi portali e blog (vedi i link a seguire dai quali leggere il formato digitale del saggio).

Il progetto prevede inoltre la possibilità che Case Editrici (di grandi realtà imprenditoriali o indipendenti) possano chiedere all’autore liberatoria non esclusiva di pubblicazione del libro con la condizione di versare gli eventuali proventi delle vendite per la percentuale del costo di copertina prevista per l’autore, in favore di una scuola pubblica o privata, a loro scelta, per promuovere e/o organizzare eventi e/o attività formative/informative per gli studenti sul fenomeno della violenza e dell’abuso sulle donne. In questo caso la C.E. dovrà inviare via PEC (l’indirizzo PEC si trova nel libro) una richiesta formale di interesse all’autore per poter formalizzare l’accordo e destinare la quota delle eventuali vendite all’Istituto scolastico individuato.

Gli Istituti scolastici italiani, di ogni ordine e grado, e le Università pubbliche o private, possono utilizzare, senza alcuna limitazione e costo, il saggio da distribuire gratuitamente ai loro studenti nei formati previsti (digitale o pdf come da link a seguire).

SCHEDA DEL SAGGIO:

Andrea Giostra e AA.VV.

© Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose.

Codice ISBN: 9798871147672

Casa editrice: Independently published

Genere: Saggio

Pagine: 244

Prima edizione dicembre 2023

L’immagine di copertina è di Linda Randazzo, “Ciambella”, Olio su tela, 100 x 70 cm., 2018, https://it.lindarandazzo.net

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE “Femminicidio e Narcisismo Patologico”, DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO CON CODICE ISBN REGISTRATO:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

Il libro:

Andrea Giostra e AA. VV., Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose, Independently published, dicembre 2023

Formato cartaceo:

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

ELENCO AUTORI E BIO

Anna Camilleri (pseudonimo) è nata a Palermo e qui svolge l’attività di insegnante, lavoro questo che è di stimolo per la sua vita; crede che la conoscenza e le abilità analitiche non siano solo una parte fondamentale dell’insegnamento scolastico, ma siano anche le fondamenta del pensiero critico sia nella scuola che nella quotidianità della vita. Ha seguito e segue corsi di aggiornamento che le consentano di gestire al meglio la sua professione. La sua famiglia è arricchita dai suoi due figli che ama profondamente ai quali dedica gran parte del suo tempo libero. Ama rifugiarsi nella lettura e nella musica che fanno da sfondo alle sue giornate e cerca di tradurre in positività le esperienze che la vita le pone di fronte. Cerca sempre di affrontare i problemi con determinazione e di trovare le soluzioni migliori.

Gabriella Canfarotta vive a Torino. Insegnante di professione e autrice di apprezzate sceneggiature teatrali. Nel 2019 pubblica il suo primo libro con la casa editrice CTL Edizioni: “Metti una sera a cena l’ex”, commedia dai toni esilaranti. Nel 2020 vince il concorso letterario per inediti “Golden Selection” con il romanzo “Cercasi uomo disperatamente” ottenendo un contratto di edizione con la casa editrice Pegasus. “Il filo della vita”, suo ultimo romanzo, è prossimo alla pubblicazione con la casa editrice La Corte Editore.

Viviana Cannova è in possesso del Diploma di Laurea in “Esperto dei processi formativi ed educatore professionale” conseguito presso Unipa; ha conseguito master e specializzazioni postlaurea in: “Magistrale in formazione continua”, “Esperto degli interventi sociali e progettazione del lavoro di comunità”, “Corsi tecnici su tematiche sociali”, “MasterClass in Clinica della violenza di genere”, “Master in pedagogia giuridica forense e penitenziaria”. È Presidente della sezione Fidapa di Bagheria, si occupa professionalmente di sociale e lavora da anni nel settore dei servizi a minori, famiglie, violenza di genere, adolescenti a rischio, e altro ancora. È responsabile delle Case Rifugio per Donne vittime di violenza della cooperativa Luna Nuova di Casteldaccia (PA).

Andrea Giovanni Cartella è avvocato, è nato a Palermo, ma vive a Sciara (PA). Si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo conseguendo poi l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Attualmente è iscritto all’ordine degli Avvocati di Termini Imerese (COA), ha lo studio legale a Sciara ed è patrocinante in Cassazione. Ha frequentato il IV corso biennale di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista anno accademico 2017/2018 ed è anche mediatore civile. È stato componente del Comitato Pari Opportunità del COA di Termini Imerese; ha aderito ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro promossi grazie al contributo dal COA di Termini Imerese con i vari istituti scolastici: i progetti sono diretti alla promozione dell’educazione alla legalità, al fine di favorire nei ragazzi/e la costruzione di una identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri.

Daniela Cavallini è un’entusiasta! La caratterizza lo spiccato desiderio di comunicare. Nel suo percorso professionale ha ricoperto posizioni manageriali nel settore Education nell’ambito di Società Multinazionali, sviluppando ed erogando corsi di Addestramento e Formazione, rivolti al Personale Commerciale. Successivamente è migrata al mondo dell’imprenditoria assumendo la carica di Amministratore Unico, mantenendo altresì il ruolo di Formatore. Con l’eclettismo che la contraddistingue, da alcuni anni, è ritornata al suo primo amore: l’arte. È un’apprezzata astrattista che ama trasporre sulla tela le sue sensazioni. Contestualmente, da alcuni anni, si è dedicata alla scrittura di e-book a indirizzo formativo e curando, per alcune testate giornalistiche, rubriche inerenti problematiche di coppia, salute e bellezza. Ad oggi cura la rubrica “Nel salotto di Daniela” per Mobmagazine.it e pubblica articoli ed interviste su Tagmed.

Ilaria Cerioli è nata a Fidenza, è ravennate d’adozione, archeologa, insegnante, scrittrice da dieci anni si occupa di tematiche relative al mondo delle relazioni e della sessualità in chiave femminile e femminista (in un’ottica intersezionale). Ha collaborato con giornali tra cui Mobmagazine.it, Orlando magazine, Psychiatrionline. Ha scritto articoli di letteratura per Pangea e Satisfiction. Dal 2017 al 2021 ha tenuto la rubrica La ravennate chic per il Corriere Romagna. Nel Blog www.spocchiosamnteilare.blogspot.com, attraverso l’arte del racconto, ha divulgato l’idea di una sessualità onnicomprensiva, non limitata a coprire i temi della riproduzione, dei rischi e delle malattie, ma basata sul consenso, il rispetto e la gioia senza pregiudizi. Per Pizzo Nero ed. ha pubblicato Diario erotico sentimentale di una signora perbene (2019); Per Foschi ed. il romanzo storico Il viaggio di Ausonia (2020). Attualmente è autrice per Perrone editore. Insieme a Francesca Viola Mazzoni ha creato il format Evulvendo.

Federica Colletta è nata a Palermo il 24.11.1990 e vive a Bagheria. Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo con una tesi in diritto penale e ha conseguito il Master in Anticorruzione all’Università “Tor Vergata” di Roma. Abilitata all’esercizio della professione forense, è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, esercitando presso il suo studio di Bagheria, occupandosi maggiormente di diritto civile. Ha frequentato il corso di Alta Formazione su “il Curatore speciale del minore”; promotrice della cultura della legalità e di iniziative a sostegno della lotta alla mafia e contro la violenza sulle donne; ha aderito ai progetti di Alternanza Scuola – Lavoro promossi grazie al contributo del Consiglio dell’Ordine di Termini Imerese, diretti alla promozione dell’educazione alla legalità e delle pari opportunità.

Bia Cusumano nasce a Castelvetrano in provincia di Trapani. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio “G. Pantaleo” di Castelvetrano, si laurea in Lettere Moderne all’Università di Palermo. È docente di Lettere Italiane e Latine presso il Polo Liceale di Castelvetrano. Ha scritto e pubblicato diversi libri, sia romanzi che silloge poetiche. Scrive per diversi magazine: su primapagina castelvetrano.it nella rubrica Faro di posizione; per Loftcultura.it nella rubrica letteraria RossoBia insieme alla giornalista Jana Cardinale; per Il Corriere di Sciacca nella rubrica Il Vizio delle Parole; per La Sicilia di Catania e MalgradoTuttoweb. È presidente dell’Associazione Culturale PalmosaKore, e ideatore e direttore del Palmosafest, festival d’Arte e di Letteratura della città di Castelvetrano. È Accademica di Sicilia e ha ricevuto il premio Donna Siciliana 2023.

Aurora d’Errico è avvocato, scrittrice, perfezionatasi con master in criminologia e criminalistica, master in diritto di famiglia, giurista d’Europa. Nel 2019 ottiene il “Certificate Of Appreciation” dall’Ambasciata della Tunisia per il lavoro umanitario svolto in favore dei diritti civili. “Premio Alla Cultura” 2019, nella città di Cuneo, come “scrittrice”. Dal 2020 è uno dei redattori di Mobmagazine.it in cui tiene la rubrica “In salotto con Aurora”. È stata redattore per Sharing Tv e per Abruzzo Web Tv, oltre che Opinionista su Rai Tre, in “Buongiorno Regione Abruzzo”. Autrice di: “Amore, Adulterio e Separazione”; “Obsession Devil”; “Miele, Zenzero e poesia”; “Sentieri Virtuali”; “ Il Castello delle rose”, “Capriccio per i tuoi occhi”.

Anna Maria Esposito è giornalista pubblicista, erborista, scrittrice, esperta in training autogeno e massaggio olistico, pranoterapeuta, studiosa di astrologia e tarologia, ama gli animali e la vita in tutte le sue forme, praticamente caleidoscopica. Comunicativa per natura, sempre a caccia di curiosità incredibili, ma vere, potete seguirla nel suo programma “Blaterando” su Radio CRT. L’accesso ad un mondo surreale è garantito.

Francesca Romana Fragale è giurista di fama nazionale, presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura con sede a Roma, a capo dell’Effettismo (corrente di arti visive internazionale), già noto avvocato penalista, figlia d’arte, ed è pittore e scrittore. Ha pubblicato, tra gli altri libri, “Il processo penale” per la Giuffrè, la prima monografia sugli Organismi Geneticamente Modificati, il romanzo “L’ultima amante di Mozart” e il saggio l’“Effettismo” con la Gangemi editore.

Andrea Giostra è psicologo clinico, criminologo, editorialista culturale e project manager. Dall’inizio degli anni Novanta si occupa di progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali e di accoglienza in favore di donne e minori (vittime di abusi e maltrattamenti, in stato di abbandono, a rischio di devianza sociale e criminalità, a bassa scolarizzazione), di persone affette da dipendenze patologiche, di soggetti psichiatrici, di soggetti fragili e a rischio di marginalità sociale e lavorativa. Ha progettato e gestito corsi di formazione post universitaria, anche quale consulente di alcune Prefetture siciliane, in favore di giovani professionisti e di operatori delle forze dell’ordine, in diverse ambiti: criminologia, psicologia giuridica, gestione di servizi nei settori delle tossicodipendenze, dell’abuso e del maltrattamento a danno di donne e minori, della presa in carico e della cura di soggetti psichiatrici e a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Girolamo Lo Verso è full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, oltreché sulla fondazione di questa disciplina ha lavorato sulla Gruppoanalisi soggettuale e sulla psicologia dei fenomeni mafiosi. Ha svolto pratica professionale nella psicoterapia analitica individuale e di gruppo. Si occupa di formazione presso varie scuole di psicoterapia in Italia e all’estero. È stato presidente di varie società scientifiche, ed è autore di numerosi saggi, articoli e di 49 volumi sui temi succitati.

Emanuela Marra vive nella provincia di Ferrara. Appassionata da sempre di lettura e scrittura, fonda il blog letterario Sognano di Scrivere, in cui si occupa di servizi agli autori. Esordisce nel 2021 con il romance contemporaneo Un Sogno nel Vigneto (Land Editore), seguono diversi racconti pubblicati in raccolte romance. La Duchessa Millennial è il suo secondo romanzo, edito BookTribu.

Francesca Viola Mazzoni è attrice e autrice. Dopo la Scuola di Teatro Galante Garrone, continua la sua formazione in Italia e all’estero, lavorando poi con registi del calibro di Franco Zeffirelli e Giorgio Albertazzi. In qualità di autrice partecipa al romanzo corale “La città dei fossili” (Fernandel 2016) e con la casa editrice Il Pontevecchio pubblica il romanzo “Una mente insolente” (2014), la silloge “La fata sdentata” (2018), il romanzo scritto a quattro mani con Cinzia Messina “Io sono io” (2020) e la biografia “Gino Maioli, le Olimpiadi di un romagnolo” (2023). Nel 2019 esce la favola “Aiutami a volare”. Suoi racconti sono inseriti in varie antologie tra cui “Quello che ho da dirvi” (Einaudi Stile Libero, a cura di Giulio Mozzi e Silvia Ballestra). Nel 2016 vince il Premio Meglio Ridere. È tra le vincitrici del concorso “Il corpo c’è” indetto da Librati/Libreria delle Donne (2023).

Erica Muraca è coach della visione, autrice e regista trasformazionale, riconosciuta per la sua eccezionale abilità nel cambiare radicalmente la vita delle persone. Con una fervida passione per la spiritualità, l’Ho’oponopono e le tecniche più avanzate per trasformare la vita delle persone, combina saggezza, intuizione e creatività per guidare gli altri verso la realizzazione dei loro sogni. La sua personale storia di trasformazione, arricchita dall’amore per il cinema e le storie di vita, irradia ispirazione in ogni sua impresa. Ha diretto otto spettacoli teatrali, inclusa l’opera significativa “Luce – Era quello che volevo?” contro il femminicidio. Autrice del libro “Eco un miracolo: Trasformare il Dolore in Potere”, condivide la propria esperienza di trasformazione del dolore in forza. Appassionata di yoga e meditazione, influenza positivamente la vita di molti con la sua visione e determinazione.

Mariateresa Rotola nasce a Bari, per tanti anni vive fuori dalla sua regione, la Puglia, per scelta consapevole, che diviene sempre più solida: ama la sua terra ma capisce che deve spiccare il volo lontano dal nido. Ex ballerina, ha esercitato la professione di avvocato, esperienza che le ha permesso di consolidare il suo desiderio di scrivere non solamente di diritto. Ha intrapreso da numerosi anni un percorso di crescita spirituale in sintonia con lo studio del pianoforte e con la pratica della meditazione in numerose forme. La sua scrittura è finalizzata a diffondere l’interesse per una vita terrena consapevole e a coltivare l’amore per l’anima, il corpo e la mente.

Rosa Maria Sciortino è avvocato penalista, nata a Lercara Friddi (PA), vive a Bagheria (PA). Laureata alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Campobasso conseguendo poi l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È iscritta all’ordine degli Avvocati di Termini Imerese (COA), ha studio legale a Bagheria ed è patrocinante in Cassazione. Ha frequentato il IV corso biennale di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista e Civilista a.a. 2017/2018 ed è mediatore civile. Ha frequentato corsi in diritto civile e penale, conseguendo il titolo di curatore speciale per i minori. È Consigliere presso il direttivo della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie; componente del Comitato Pari Opportunità del COA di Termini Imerese, promotrice di numerosi progetti per la legalità e fautrice di manifestazioni contro la violenza sulle donne. Ha aderito ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, grazie al contributo dal COA di Termini Imerese, su temi quali promozione dell’educazione alla legalità, costruzione di una sana identità, consapevolezza di essere titolari di diritti e i doveri, diffusione e concreta tutela dei valori e dei principi fondamentali del diritto penale, civile e processuale penale.

Luigi Spinosa è Avvocato Vice-Presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Delegato dal COA di Termini Imerese all’Unione degli Ordini Forensi Sicilia e Componente del CDA della Fondazione Mandralisca di Cefalù.

Valeria Tufariello nasce a Capua e cambia diverse città prima di stabilirsi a Roma, dove vive dal 1982. Scrive da sempre, spinta dal bisogno di tracciare un filo invisibile che unisce i posti in cui ha vissuto e per ancorare a sé quei pezzi che ha dovuto lasciare, colmando – così – vuoti e distanze. Molteplici i riconoscimenti ottenuti nell’ambito di concorsi letterari, nazionali ed internazionali, conquistando il primo posto in diversi eventi, sia con la poesia sia con la narrativa. Tra questi: 1° posto sezione “Poesia in vernacolo” al Premio Internazionale di poesia “Francesco Forchia”-VI; 2 volte 1° posto al “Concorso letterario di Roccagloriosa (SA)”; 1° posto al “Concorso letterario Keramos”; 3° posto VIII edizione Premio Internazionale di Letteratura “Il Sigillo di Dante” 2022 città di Sarzana (La Spezia); e decine i altri ancora, oltre all’inserimento delle sue opere in varie raccolte antologiche AAVV, a diverse interviste in radio, tv e riviste a tema.