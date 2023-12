Giallo Piombino, la raccolta thriller di Gordiano Lupi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il mestiere di uno scrittore è ovviamente scrivere, ed è quello che per tutta la sua vita ha fatto Gordiano Lupi, autore del testo “Giallo Piombino”, una raccolta sensazionale dove i racconti sono stati ambientati a Piombino, e nella provincia labronica, che finalmente unendosi in un volume unico, presentano al lettore “tutto il thriller di Gordiano Lupi” in un lasso di tempo che va dal 2000 al 2020. Ecco che nasce questa raccolta, che con la sua copertina giallo canarino abbaglia i lettori, e presenta una produzione “di genere” considerevole.

Fin dalle prime pagine, l’autore è ben chiaro sulla sua missione: presentare ai lettori un testo capace di racchiudere una produzione thriller, seguendo la scia luminosa di racconti scritti nel testo, e che adesso accolgono il caloroso invito di riunirsi insieme. Sono molti i racconti che si avvicendano, ed ognuno di essi presenta una parte narrativa strutturata, che mescolandosi insieme con la cronaca locale e la leggenda, regala al lettore pezzi unici intrisi di sangue.

I racconti di Lupi, ben si prestano infatti, alla verità, raccontando storie realmente accadute o fatti liberamente ispirati. È il caso del “un ragazzo di nome Simone”. Il protagonista, sopraffatto dalle responsabilità lavorative, cede, e lascia spazio alla morte e alla disperazione. La paura di “guidare i pullman grandi”, prende il sopravvento, lasciandosi cadere nella morsa della disfatta, fino allo scoppio finale, dove a perdere la vita è la sua famiglia ed altra gente.

Nel testo di Lupi, vi è anche grande spazio per la leggenda, è il caso di “Belagaio”, dove i corpi di una famiglia massacrata furono rivenuti nel bosco. L’espediente letterario dello scrittore in cerca di un’idea, viene ben ripreso da Lupi, raccontando di un posto avvolto dal mistero, dove il sangue raggiunge i tempi contemporanei, fino al malinteso giudiziario che vede lo scrittore vittima di un fantasma assassino. Gli stessi argomenti ad alta tensione, vengono ripresi anche nel testo “la ragazza dal vestito rosso” e “Al supermercato”. Sono racconti macabri, capaci di tenere il lettore col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina.

Gordiano Lupi, sbalordisce i suoi lettori, e include nella sua raccolta momenti goliardici, come nel racconto “La spiaggia”, dove l’osservazione di nudità e corpi sensuali, sul finale lascia spazio all’epilogo sconvolgente di una mano armata. Anche il racconto “Il grande bordello”, se inizialmente sembrerà il progetto di una persona eccentrica, esso sul finale, lascerà spazio all’inaspettata morte di una giovane donna.

La scrittura di Lupi è intensa e veloce, capace di accompagnare i suoi lettori da un posto all’altro con repentina curiosità. Grande spazio anche “alle storie del cinema”. Con “Cappuccetto rosso”, storia ispirata dall’idea di Gianni Rodari, Lupi mette sotto sopra i ruoli, raccontando la storia vissuta dagli occhi del piccolo lupo Peter, a cui la malvagia cappuccetto rosso ha ucciso suo padre anni prima. La stessa sorte sembra toccare a lui, fino a quando l’istinto di sopravvivenza lo porta alla risoluzione del caso. Ancora sangue, anche in questo caso, accende i racconti di Lupi, che grazie alla sua maestria è capace non solo di inventare intrecci narrativi coinvolgenti, ma di fare luce su eventi del passato. È il caso dell’episodio di Nogaredo del 1646, quando cinque donne perseguitate per stregoneria furono brutalmente uccise. Queste e molte altre le storie che vi si troveranno in questa interessante raccolta.

È una scrittura moderna e fluida quella di Gordiano Lupi, capace non solo di intrattenere gli amanti del genere thriller, ma anche di avvicinare alla lettura dei suoi testi chiunque trovi piacere in mondi ad inchiostro a metà tra realtà e finzione.

Editore: Edizioni Il Foglio

Genere: Thriller

Numero di pagine: 285

Anno di pubblicazione: Novembre 2023

