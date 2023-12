Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il nuovo romanzo di Simone Di Cola “Gli spietati” esplora tutti i lati dell’animo umano mettendo al centro della narrazione individui comuni e talvolta mediocri. I temi trattati nel romanzo sono l’incapacità di comunicare, di empatizzare e l’indifferenza verso il prossimo, caratteristiche che l’autore ritiene distintive del nostro tempo. Ambientato in una piccola cittadina di provincia e scritto con uno stile realistico, il libro descrive la vita nel condominio Belvedere in cui le persone si sfiorano, parlano e a volte si feriscono reciprocamente. Tra gli abitanti dello stabile ci sono anche i coniugi Zaid. “Samira Zaid, moglie di Hakim, era nata nell’anno della prima intifada, quella delle pietre. Era cresciuta sotto la seconda intifada, quella di Al-Aqsa e non appena scoppiò la terza intifada, quella dei coltelli, disse al marito che non poteva più sopportare quella situazione di guerra e che voleva scappare via dalla Palestina – scrive Simone Di Cola nel suo romanzo, riportandoci a situazioni di stretta attualità – Era il 2015 quando il loro villaggio vicino Be’er Sheva a sud di Hebron fu occupato e conquistato dagli israeliani. I coniugi Zaid, Hakim e Samira, fecero subito le valigie e si trasferirono in Italia. Scelsero di andare ad abitare nel condominio Belvedere, non serve puntualizzare che lo fecero più per ragioni economiche che estetiche. Vivevano dunque in Italia ma avevano lasciato testa e cuore in Palestina. Samira indossava ogni giorno lo hijab mentre Hakim aveva sempre indosso la kefiah. Non erano simbolo di lotta, ma di identità, di autenticità e appartenenza. Speravano in una rivoluzione ma senza guerra e senza combattimenti, in una rivoluzione di seta e cotone, in una pace tranquilla e beata che profumava di casa e di pane appena sfornato”. Nei rapporti dei coniugi Zaid con gli altri abitanti del condominio, Simone Di Cola mette in luce il fatto che la verità su vicende reali sia spesso soggettiva e lasci spazio a interpretazioni dettate dal pregiudizio. Con il suo libro l’autore vuole realizzare un ritratto della nostra epoca, un periodo in cui siamo diventati spietati senza neanche rendercene conto, un’epoca in cui abbiamo rinunciato a pensare e ci siamo trasformati in creature malvagie. “Gli spietati” è un romanzo che invita i lettori ad esplorare il proprio io per comprendere la propria vera natura. A volte, infatti, sono le persone inconsapevoli a compiere azioni efferate, trasformandosi così in individui crudeli.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Simone Di Cola nasce a San Benedetto del Tronto nel 1991. Ama le opere di Lev Tolstoj ma sarà la lettura de “Il giovane Holden” di Salinger a folgorarlo e a spingerlo a scrivere a partire dal 2013. Un’altra sua grande passione è il viaggio. L’autore Ha vissuto in Ungheria, Indonesia, Australia e Marocco apprendendo la lingua inglese, spagnola e un po’ di francese. Simone Di Cola ha esordito con il romanzo breve “Ferenc K.” (La Gru, 2019) seguito dalla raccolta di racconti “Il cavaliere Blu” (La Gru, 2021) e dal racconto lungo “Solitudine a due” (La Gru, 2022).

Il libro:

Simone Di Cola, “Gli spietati”, Transeuropa ed., 2023

Casa editrice: Transeuropa Edizioni

Genere letterario: romanzo/narrativa

Pagine: 208

Prezzo: 19 euro

Codice ISBN: 9791259901330

Simone Di Cola

