Il santuario del Sacro Cuore di Gesù | di Mariella Di Mauro

Il santuario del Sacro Cuore di Gesù nasce, agli inizi del secolo, in una zona periferica di Acireale affinché diventasse meta di pellegrinaggio per gli acesi. L’idea sorse durante il completamento del monastero delle suore Visitandine che si trova proprio a fianco alla chiesa. L’inizio dei lavori del monastero risalgono al giugno del 1925 e vennero ultimati nel 1930 grazie, anche, all’interessamento del vescovo, Mons. Fernando Cento.

La chiesa attigua al convento sembrò una bella idea, però, a causa degli eventi bellici dal 1940 al 1943 ed alle difficoltà nel reperire risorse finanziare che ne potevano permettere la realizzazione, il progetto venne portato a termine molti anni dopo grazie ai contributi attivati da parte dei fedeli, delle suore Visitandine e alla determinazione di tante figure ecclesiastiche locali, del vescovo Mons. Salvatore Russo e di don Tommaso Leonardi. I lavori della chiesa furono iniziati nel novembre del 1951 su disegno dell’ingegnere Mariano Grassi e furono ultimati nel 1962. In questi anni la zona periferica si era popolata, soprattutto, di edifici a carattere popolare e veniva chiamata “piano Pizzone”.

Adesso il quartiere è chiamato piazza Dante e il colle su cui sorge è rinominato “Colle del Sacro Cuore”. Oggi la zona è densamente popolata e ricca di palazzi, popolari e non, che partono dal centro della grande piazza Dante. La chiesa alla sua inaugurazione era abbastanza semplice e spoglia. Il prospetto è stato ultimato nel 1981 e presenta ai due lati due torri campanarie ed undici pannelli in terracotta raffiguranti scene bibliche che incorniciano l’ingresso. Un moderno orologio è stato posto, in seguito, in alto al centro della facciata e sulla sommità dell’edificio una grande croce. Anche gli interni del sacro edificio sono stati arricchiti nel tempo. Pregevole una nicchia al centro del presbiterio di Runggaldier di Ortisei con il tabernacolo incastonato con una cornice di onice del Messico. Nel 1910 Natale Longo, artista acese, ha realizzato attorno una nuova cornice a raggiera di cartapesta. In tutti questi anni la chiesa è stata condivisa con le suore Visitandine che però, da quasi un anno, sono state trasferite e il convento, adesso, è vuoto. Da pochi mesi un nuovo reggente del santuario, don Orazio Barbarino, sacerdote moto apprezzato e stimato dagli acesi.

Mariella Di Mauro