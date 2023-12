Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In scena Jazz Out Project 4et – venerdì 9 dicembre ore 21.30 – Blue Brass

Continua con successo la programmazione della stagione concertistica “Jazz at Spasimo”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, curata da Riccardo Randisi, coordinatore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Palermo, per ciò che riguarda il ciclo dedicato agli allievi e dei docenti dei Conservatori siciliani e da Sergio Munafò per le esibizioni degli artisti residenti inseriti nel ciclo di concerti denominato “Jazz Chamber Music” I due coordinatori dei cicli, Sergio Munafò e Riccardo Randisi, sono rispettivamente uno chitarrista e l’altro pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Sul palco del Ridotto dello Spasimo per questo fine settimana l’appuntamento sarà con l’artista palermitano

Appuntamento con la Jazz Chamber “Jazz Out Project 4et” il 9 dicembre alle ore 21.30. Sul palco Afredo Dini: Basso Antonino Anastasi: Batteria Marcello Cinà: Sax Francesco Leonardo: Chitarra Il gruppo nasce da un’idea di Francesco Leonardo, chitarrista fuori dagli schemi, con arrangiamenti originali di famosi standard jazz e fusion in chiave moderna, rivisitati con sonorità cubane, brasiliane o soul/funk, con l’apporto di Alfredo Dini, bassista di provata esperienza e del giovane e talentuoso batterista Antonino Anastasi, vengono creati anche arrangiamenti di brani più moderni di artisti come Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Azimuth, Miles Davis, Yellow Jackets, Weather Report, oltre ad alcuni significativi omaggi al maestro Chick Corea e a Whayne Shorter, recentemente scomparso. Recentemente la formazione si è arricchita della presenza di Marcello Cinà, sassofonista eclettico e di grande esperienza. L’interplay tra i musicisti e la cura nei dettagli, crea un sound intenso in grado di restituire atmosfere e sonorità che non mancheranno di coinvolgere il pubblico, l’attuale programma.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup