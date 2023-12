“KATABASIS il nuovo film di SAMANTHA CASELLA” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In questi giorni sono terminate le riprese del nuovo film di Samantha Casella. La regista e attrice di origini romagnole, reduce dal successo della pellicola “Santa Guerra” che ha collezionato oltre seicento premi nell’ambito di prestigiosi festival italiani ed internazionali è arrivata all’ultimo ciak per “Katabasis. Tutta la storia è ambientata a Faenza e precisamente nella Villa Laderchi, conosciuta anche come Villa Rotonda, i cui motivi architettonici e le forme geometriche circolari e ottagonali celano riferimenti esoterici e di chiara derivazione massonica. Villa Rotonda è un edificio storico sito in via Castel Raniero a Faenza. La villa fu edificata, per volere del conte Achille Laderchi seniore, nel 1798, sulla base del progetto dell’architetto neoclassico Giovanni Antonio Antolini .Denominata “Rotonda” per la pianta circolare del salone centrale, cui corrisponde un porticato semicircolare colonnato all’esterno, che fu oggetto di un ampliamento da ambo i lati tra il 1835 e il 1840. Fu trasmessa in eredità al conte Achille Laderchi iunior (1830-1906), sposo della nobile Anna dei Conti Zucchini, come il padre Francesco grande animatore del risorgimento delle Romagne, la villa fu in seguito comprata dai Conti Cavina, che la rivendettero nel corso del novecento.Di importanza simbolica anche le sculture di Mario Zanoni e un dipinto ricorrente di Piergiovanni Bubani.Il cast di questo nuovo lungometraggio dove è presente la stessa Casella, ha attori del calibro di Francesco Leone, Bruno Bilotta, Marina Rocco, Vanessa Marini, Jacopo Olmo Antinori, Reyson Grumelli, Roberto Rizzoni, Marco Iannitello, Giuditta Corsi e Matteo Fiori. Le riprese di “Katabasis” sono iniziate l’11 agosto e sono terminate il 30 novembre. Samantha Casella dichiara :” Provo un grande senso di gratitudine per essere stata messa nelle condizioni di girare un film così personale a un anno dal mio esordio. Mi sono state aperte le porte della sola location che avrebbe potuto ospitare un film di questo tipo e ho trovato anche negli attori persone complici, attente, disposte a seguirmi” Poi Samantha aggiunge: “In un film emotivamente tanto complesso avere accanto le persone giuste è stato essenziale”.”Katabasis”, come “Santa Guerra”, è prodotto da The Shadows Factory. Direttamente dal set di “Santa Guerra” anche il compositore delle musiche Enrico Maria Paolillo, la scenografa Claudia Drei e il trucco e parrucco di Claudio Graziani, qui affiancato da Zouhair Fnighri. Numerose le competenze di fama internazionale all’interno del cast tecnico: dall’ucraina Alena Chap per i costumi al turco Berat Artan che ha creato le maschere fino all’austriaca Caroline Hufnagel, creatrice di alcuni oggetti di scena. Il film si avvale anche di illustrazioni realizzate da Roberto Pavoni. Credo che sia interessante dire qualcosa anche sulla trama di Katbasis dove Aron, che è un giovane divo ha una relazione segreta con Nora, di vent’anni più grande e della cui esistenza sanno solo le persone che gravitano intorno alla maestosa villa in cui vivono. Quella casa-prigione diviene il teatro di segreti, bugie, inganni e ipocrisie. L’avversione che un manager cinico ha nei confronti di Nora sembra essere avvalorata da un passato oscuro che emerge tramite personaggi ambigui, oppressi da dolori inconsolabili e che mettono in bilico gli equilibri sottili tra Aron e Nora (rispettivamente interpretati da Francesco Leone e Samantha Casella). Quindi auguro a tutti una buona visione di questa nuova opera che uscirà nel 2024