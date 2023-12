Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi, per l’ultima videointervista del 2023 sui miei canali, ho il piacere di avere come ospite il giornalista e scrittore saggista, Francesco Gallina, che ci presenterà il suo nuovo libro, “La Fisica del Rock”.

Il saggista di Messina mette in relazione musica, letteratura lovecraftiana e scienza, attestando ai massimi livelli come il rapporto tra arti più elevate e fisica sia addirittura fondamentale per comprendere il mondo reale. L’autore cita scienziati, scrittori e musicisti poco ricordati e altri che sono ormai leggenda.

Da Pitagora, Einstein e Lovecraft arriva così ai Tool, ai Nightwish e agli Epica, sfruttando wormhole mentali e connessioni a volte insospettabili. A fornirgli spunti di ulteriore interesse è poi un nome davvero conosciuto da tutti: Brian May. Un personaggio il quale ha dato un contributo importante alla questione.

Il libro tocca poi mondi musicali extra metal, con un particolare sguardo a quello del jazz, a un suo esponente di altissimo rango come John Coltrane e vari altri ambiti (il film Interstellar e le sue connessioni scientifiche e musicali, per esempio), con l’aiuto ospiti di prestigio. Fino ad arrivare a Bowie, Paperino, Borges e Calvino. La copertina è firmata da Steve Joester, acclamato artista americano, autore tra gli altri dello scatto dei Judas Priest all’interno di Screaming for Vengeance.

Francesco Gallina ha cominciato all’età di diciassette anni come speaker radiofonico e scrivendo inizialmente per la fanzine di Torino «Metal Fortress» poi diventata «Inferno Rock», la prima rivista dedicata all’heavy metal in Italia regolarmente diffusa in edicola. Dal 2005 scrive per la nota webzine metallized.it, per cui ha pubblicato a oggi oltre 2.000 tra recensioni, live report, articoli di approfondimento a sfondo sociale e culturale e interviste ad alcuni tra i personaggi più in vista della scena heavy-rock internazionale.

Ha pubblicato dei racconti brevi con Perrone Editore, è autore della prefazione della biografia Rory Gallagher, il bluesman bianco con la camicia a quadri, di Italian Thrash Metal Militia e Benvenuti all’inferno. Una sua recensione è compresa nel volume Italian rhapsody. L’avventura dei Queen in Italia e un suo lungo intervento sarà presente nel prossimo libro di poesie di Mario Di Donato.

Prima di La fisica del rock, nel 2019 è uscito il suo volume “Donne Rocciose” – 50 ritratti di femmine rock, seguito nel 2020 da “Adepti della chiesa del metallo” e nel 2021 da “Dipinto sull’acciaio”, del rapporto tra heavy metal e pittura, tutti per Arcana Edizioni.

