Perché presentare le mie prime 90 interviste da “Editorialista culturale”?

È la domanda che mi sono posto pensando a questo articolo, che certamente è anche la domanda che si faranno (o si potrebbero fare!) tutti coloro che leggeranno il titolo del post che spunterà sui social e che porta a questo scritto.

Una risposta semplice non ce l’ho, come a tutto quello che mi passa per la testa! Per rispondere dovrei scrivere una decina di pagine, o forse di più, che sarebbero estremamente noiose e, forse, anche molto retoriche! Dovrei spiegare tante cose di questa mia attività dilettantistica di “Editorialista culturale”, come ho pensato di definirmi da qualche mese a questa parte considerato che non ho mai trovato altre definizioni migliori e alternative a quelle che impropriamente e con grande generosità mi vengono attribuite da amici reali e virtuali che mi seguono sulle mie pagine e profili social e leggono quello che scrivo, ovvero: “scrittore”, “giornalista”, ”artista”… In realtà non sono nulla di tutto questo, ma semplicemente un dilettante che si diverte a scrivere per piacere e per passione, e lo fa solo quando ha il tempo e la “pulsione” che lo spinge a sedersi davanti al PC e iniziare a digitare le lettere della tastiere per vedere poi cosa uscirà fuori leggendo la successione di parole che spunteranno nel monitor….

Ebbene, per tornare alle 90 interviste sul tema dell’arte e della cultura che ho fatto in questi recentissimi anni, quello che in pochissime righe posso dire (scrivere) è che riguardano quello che ha a che fare con questa mia appassionata attività di “Editorialista culturale”, ovvero, condividere e partecipare con i miei amici reali e virtuali, quella che è la mia esperienza e quelle che sono le mie piccole conoscenze del mondo dell’arte, della cultura, della psicologia, della letteratura e della scrittura. Sono le prime 50 interviste su questi temi che ho il piacere di elencare e condividere con chi mi segue e legge quello che scrivo.

Una attività dilettantistica e di passione che ha il grande potere di sottrarmi per pochi minuti, talvolta per qualche ora, alla dura quotidianità della vita reale che non fa mai tanti sconti a nessuno e che ci costringe sempre a tenere i piedi ben saldi per terra per evitare di ritrovarci improvvisamente ruzzolanti in burroni pieni di spuntoni taglienti e rovi affilati che lascerebbero solchi profondi non facili da cancellare.

Rai Radio Uno: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Auditorium-del-31052023-30-Andrea-Giostra-d113f410-82ac-497a-b3ba-94dab26434ea.html

https://youtu.be/9Cb7JfhEP24

https://fb.watch/l4oYLdAARQ/

Per chi avrà l’ardire e la curiosità di ascoltarle e di leggere queste interviste, eccole elencate in ordine temporale, con tutti i link di riferimento:

Le prime 90 interviste di Andrea Giostra da “Editorialista culturale”:

91. 01-12-2023 | Psicologia, Criminologia, Arte e Cultura ǀ Intervista ad Andrea Giostra di Maria Teresa De Donato

90. 03-12-2023 | Psychology, Criminology, Art and Culture – Interview with Andrea Giostra

https://www.dedoholistic.com/2023/12/03/psychology-criminology-art-and-culture-interview-with-andrea-giostra/

89. 03-12-2023 | Psychologie, Kriminologie, Kunst und Kultur | Interview mit Andrea Giostra von Maria Teresa De Donato

https://holistic-coaching-dedonato.blogspot.com/2023/12/psychologie-kriminologie-kunst-und.html

88. 24-11-2023 | Andrea Giostra su “Il caso Giulia Cecchettin” | In “Spunti di riflessione”, con Daniela Cavallini, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti | Venerdì 24 novembre 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

da YouTube “Andrea Giostra FILM”

https://youtu.be/W9j–lXnYm4

da Tik Tok “Andrea Giostra FILM”

https://www.tiktok.com/@andreagiostrafilm/video/7305750342887542048

da YouTube “Andrea Giostra FILM”

https://fb.watch/oyZPITpiMC/

da Facebook Watch:

https://fb.watch/oxvt0ODUSP/

da YouTube “Spunti di riflessione di Paolo Arigotti Giornalista”:

https://youtu.be/tqoI05qlGUg

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/11/ViolenzaControDonneAndreaGiostraPaoloArigotti.html

da Mobmagazine.it:

https://mobmagazine.it/blog/2023/11/il-caso-giulia-cecchettin-con-daniela-cavallini-e-andrea-giostra-conduce-paolo-arigotti/

da L’antioplomatico.it:

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-ex_generale_israeliano_invoca_la_peste_a_gaza_ridurrebbe_i_tempi_di_vittoria/8_51757/#google_vignette

87. 15-11-2023 | Patrizia Faiello intervista Andrea Giostra su “RADIO & TV web DREAM ON FLY” di Torino su “Violenza adolescenziale, modelli educativi, criminologia, psicoanalisi, cultura e letteratura” | Rubrica “Dai Sogni Ai Fatti Con La Patty” ideata e condotta da Patrizia Faiello | Mercoledì 15 novembre 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

da YouTube:

https://youtu.be/NjTwibFZrVs

da Facebook Watch:

https://fb.watch/omeTr89DsA/

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/11/PatriziaFaiellointervistaAndreaGiostra.html

da YouTube “RADIO & TV web DREAM ON FLY”:

https://youtu.be/D3z8053b8fo

da Spotify “RADIO & TV web DREAM ON FLY”:

https://open.spotify.com/episode/0MRiB4fvOdp3eIFq7PlpH7

da Mobmagazine.it:

https://mobmagazine.it/blog/2023/11/patrizia-faiello-intervista-andrea-giostra-su-radio-tv-web-dream-on-fly/

86. 17-10-2023 | “Cosa fare per contrastare la violenza adolescenziale?” | Cinzia Tattini intervista Andrea Giostra su “Radiomia” di Bari | Rubrica “Petali di Medicina del Quadrifoglio Rosa” ideata da Giuseppe Imbornone e condotta da Cinzia Tattini | Martedì 17 ottobre 2022 ore 19:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

da YouTube:

https://youtu.be/qUMXMV_YYMs

da Facebook Watch:

https://fb.watch/n-cF2CNi19/

85. 28-09-2023 | “Violenza adolescenziale e criminalità minorile” | Cinzia Tattini intervista Andrea Giostra su “Radiomia” di Bari | Rubrica “Petali di Medicina del Quadrifoglio Rosa” ideata da Giuseppe Imbornone e condotta da Cinzia Tattini | Martedì 3 ottobre 2022 ore 19:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

da YouTube:

https://youtu.be/S0uQhy6EyrE

da Facebook Watch:

https://fb.watch/nA9j–wq8J/

84. 28-09-2023 | Andrea Giostra su “Cusano Italia TV” parla di “Immigrazione” in “Pomeriggio con noi” | Conduce Tommaso Franchi, ospiti in studio Ennio Codini e Andrea Giostra | in diretta su DDT 264 o in streaming | giovedì 28 settembre 2023 ore 16:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/8RmxTzZ8aRw

https://fb.watch/ns4q0wrdWw/

83. dal 14.03.1998 al 29.11.2000 | 10 interventi di Andrea Giostra su Radio Radicale:

https://www.radioradicale.it/soggetti/88933/andrea-giostra

82. 29-11-2000 – dibattiti – “Educare al benessere, prevenire gli abusi, liberare dalle dipendenze. Terza Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope” (28-29-30 novembre 2000) org. Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri Cotone Congressi – Porto Antico

https://www.radioradicale.it/scheda/125951/educare-al-benessere-prevenire-gli-abusi-liberare-dalle-dipendenze-terza-conferenza

81. 14-03-1998 | dibattiti – “Eroina di Stato” tavola rotonda organizzata presso Palazzo Comitini (Via Maqueda)

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808879

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808881

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808888

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808889

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808891

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808894

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808897

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808898

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808898

https://www.radioradicale.it/scheda/115379/eroina-di-stato-tavola-rotonda-organizzata-presso-palazzo-comitini-via-maqueda?i=1808912

80. 23-09-2023 | “La nostra mente di compone di tante parti molte delle quali sono assolutamente sconosciute e indescrivibili…” | Patrizia Faiello intervista Andrea Giostra per “DiTutto.it” magazine | Questo a seguire il link per scaricare il pdf del n. 05, Anno VIII, settembre-ottobre 2023, pp. 6-9 | … per leggere clicca il link elencato a seguire:

https://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2023/09/DITUTTO-SETTEMBRE-2023.pdf

79. 22-09-2023 | Violenza giovanile e baby gang, lo psicologo: “Raccogliamo i frutti del buonismo” | Lucrezia Lombardo intervista Andrea Giostra | venerdì 22 settembre 2023

https://www.arezzonotizie.it/blog/coltivarcultura/violenza-giovanile-baby-gang-buonismo.html

78. 19-09-2023 | “Andrea Giostra: un patto fra Stato ed educatori per contrastare la violenza giovanile” | In “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti | Martedì 19 settembre 2023 ore 16:00 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/uaLVIE9fXp0

https://youtu.be/baP9wzMyfUs

https://fb.watch/n9RQ2DoKgi/

77. 19-09-2023 | “Violenza di genere | il Dott. Giostra, criminologo: Non esiste più il modello educativo tradizionale” | Andrea Giostra intervistato da Mariella Di Mauro per “La Voce dell’Jonio” | domenica 17 settembre 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://www.vdj.it/violenza-di-genere-il-criminologo-andrea-giostra-non-esiste-piu-il-modello-educativo-tradizionale/

76. 07-09-2023 | “Violenza e crimini adolescenziali: perché accadono e sono in aumento in tutta Italia?” | INTERVISTA COMPLETA | Andrea Giostra, psicologo e criminologo, su Medianews Tele One | TG di giovedì 7 settembre 2023 ore 14:00 | A cura di Alessandra Costanza | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/Br5bXkR8keE

https://fb.watch/m-__VwqEx3/

75. 30-08-2023 | Andrea Giostra su “Cusano Italia TV” parla di “Curtigghia di Sicilia e siciliani-Novelle brevi di Sicilia” | Conduce Tommaso Franchi in diretta su DDT 264 o in streaming | mercoledì 30 agosto 2023 ore 11:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/cPX82-4u-U8

https://fb.watch/m-TI7jBebq/

74. 07-09-2023 | “Violenza di genere: perché è in aumentano soprattutto tra i più giovani?” | Andrea Giostra, psicologo e criminologo, intervistato da Medianews Tele One | TG di giovedì 7 settembre 2023 ore 14:00 | Intervista a cura di Alessandra Costanza | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/7qFXyZe40mQ

https://fb.watch/mVEwqWBxEl/

73. 30-08-2023 | “Cusano Italia TV” intervista Andrea Giostra sul libro “Curtigghia di Sicilia e siciliani-Novelle brevi di Sicilia” | Conduce Tommaso Franchi in diretta su DDT 264 o in streaming | mercoledì 30 agosto 2023 ore 11:30 | Inizio intervista ad Andrea Giostra dal minuto 03:40 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/vjqr-YYi3Q4?si=yTIw64wgWayRaBAh

https://youtu.be/k9AwZnWTpw0

https://fb.watch/mLeCrCHaTE/

72. 29-08-2023 | “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra | con Paolo Arigotti e Daniela Cavallini | In “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti | Martedì 29 agosto 2023 ore 17:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/yLY_q5VzkiM?si=6lt3jH8Jn_HAYuwn

https://youtu.be/MF1o_KWp_LM

https://fb.watch/mJWKFn7YJR/

71. 21-06-2023 | “Il rifiuto e il ruolo dell’educazione familiare” | Paolo Arigotti intervista Daniela Cavallini e Andrea Giostra | In “Quattro chiacchiere…”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti | Mercoledì 21 giugno 2023 ore 17:00 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/rxm9G80A9g8

https://youtu.be/GMcO7YKnuI0

https://fb.watch/ljLJjWCwIR/

70. 31-05-2023 | Rai Radio Uno: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Auditorium-del-31052023-30-Andrea-Giostra-d113f410-82ac-497a-b3ba-94dab26434ea.html

https://youtu.be/9Cb7JfhEP24

https://fb.watch/l4oYLdAARQ/

69. 08-06-2023 | Rosanna Ingrassia intervista Andrea Giostra | Giovedì 8 giugno 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://open.spotify.com/episode/4l9SiIaKkNIXYSIaaEf1xp?fbclid=IwAR136tompjsH_w2pEp2up8V8-5ou5EGUaSgXXsaVEMpt2HfbfKrjla084DU

68. 24-05-2023 | Mariateresa Rotola chiacchiera con Andrea Giostra su “Relazioni pericolose e Narcisismo Patologico: prevenzione e difesa” | Mercoledì 24 maggio 2023 ore 21:00 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/445S9L4TSeI

https://fb.watch/kLbrC1r4YJ/

https://www.youtube.com/live/qCHtr2YU_wU?feature=share

67. 09-05-2023 | Emanuela Bompadre intervista Andrea Giostra su WEB LIVE TV | martedì 9 maggio 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

66. 08-05-2023 | “Cusano News 7” intervista Andrea Giostra sul libro “Curtigghia di Sicilia e siciliani” | conduce Gabriele Raho in diretta su DDT 234 lunedì 8 maggio 2023 ore 18:00 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/rVA8dnN_owc

65. 05-05-2023 | Intervento per la diretta Fb di “Segnalazioni Letterarie“ che festeggia i suoi 20 MILA follower | Venerdì 5 maggio 2023 ore 21:00 | (i miei interventi dai minuti: 1.40-2.00 | 26:15-32:00 | 50:10-1:01:20) | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/_5EaZq6bm-k

https://bit.ly/3VDET7X

https://youtu.be/-LdxKezkJ7o

https://www.facebook.com/1382617413/videos/786699913064092/

https://mobmagazine.it/blog/2023/05/20-mila-follower-per-segnalazioni-letterarie/

https://www.fattitaliani.it/2023/05/20-mila-follower-per-segnalazioni.html

64. 24-04-2023 | Radio Roma Capitale intervista Andrea Giostra su “Curtigghia di Sicilia e siciliani” presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino | Roma, martedì 24 aprile 2023 ore 13:05 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://www.radioromacapitale.it/articolo/podcast/andrea-giostra/

https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio-roma-capitale/episodes/Andrea-Giostra-e22u7ve/a-a9nigs2

63. 25-03-2023 | Gianfranco Iovino per Verona Sette intervista “Andrea Giostra: Il piacere di scrivere con talento e abilità” | Verona Sette, 25 marzo 2023 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

62. 17-03-2023 | Serena Derea Squanquerillo, per “DIALOGHI”, intervista Andrea Giostra | Venerdì 17 marzo 2023 ore 15:00 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

https://youtu.be/fggbmmvI1HQ

61. 07-03-2023 | “Viva la radio” di “Radiomia” di Bari | Cinzia Tattini intervista Andrea Giostra | “Femminicidio e Narcisismo Patologico: come difendersi e prevenire il problema?” | Martedì 07 marzo 2022 ore 19:30 | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

60. 23-02-2023 | L’Urlo news di Catania, Direttore Elisa Petrillo | Andrea Giostra premiato con la “Segnalazione di Alto Merito” per la Letteratura | di Giada Pagliari | … per ascoltare clicca in uno dei link elencati a seguire:

59. 06-02-2023 | Over There intervista Andrea Giostra | Cantastorie della Sicilia | Rubrica ideata da Silvia Azzaroli e Simona Ingrassia

https://www.overthere.it/andrea-giostra-intervista-cantastorie-sicilia/

58. 31-01-2023 | “Il fenomeno degli odiatori e dei Troll sui social” | Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra | In “Quattro chiacchiere…”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti

57 – 30/12/2022 IlSicilia.it | La cultura per il cinema e per i cortometraggi | Terza Parte

56 – 30/12/2022 IlSicilia.it | Il cinema è solo divertimento o è anche una forma di filosofia contemporanea? | Seconda Parte

55 – 30/12/2022 IlSicilia.it | Il cinema breve e le novelle: quale parallelismo artistico-letterario? | Prima Parte

54 – 25/11/2022 Medianews Tele One | TG delle 14:00 | Giornata mondiale contro la violenza sulle donne | Intervista di Alessandra Costanza

53 – 18/08/2022 Medianews Tele One | TG delle 14:00 | servizio di Alessandra Costanza

52 – 09/05/2022 “Web Raio Network” “L’isola che non c’è” | La Sicilia delle “Novelle” di Andrea Giostra | conduce Giorgia Catalano

https://youtu.be/r-rtg_6zFwE

51 – 13/08/2021 Telespazio Messina 611 | “Gran Galà in TV 2021” di Torregrotta (ME) SICILIA | conduce Giusy Venuti

Le mie prima 50 interviste da “Editorialista culturale”:

1 – 05/05/2022 “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” | “La Sicilia di Andrea Giostra. Novellistica o antropologia?” | conducono Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana

https://youtu.be/uZESspeSCd8

2 – 22/04/2022 “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” | “Editori e scrittori: perché i talenti in Italia non emergono?” | conducono Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana

https://youtu.be/uuKTMxfggWs

3 – 08/04/2022 “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” | “Letteratura, marketing e comunicazione” | conducono Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana

https://youtu.be/zTkTfocrqr4

4 – 23/03/2022 Canale di Sicilia | Le “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Joey Borruso

http://www.canaledisicilia.it/2022/03/23/intervista-allo-scrittore-palermitano-andrea-giostra/

5 – 09/03/2022 “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” | “Novelle brevi di Sicilia” | conducono Claudio Fontana, Valentina Zambon e Lidia Simonetti

https://youtu.be/jsuL8NWqaMY

6 – 08/03/2022 Radio CTR Lamezia Terme | “Amore e non Amore. Narcisismo Patologico e relazioni problematiche” | conduce Anna Maria Esposito

https://youtu.be/WGvspNABAUs

7 – 02/03/2022 “Lombardia TV” – “Occhio all’evento” | “Amore e non Amore. Narcisismo Patologico e relazioni problematiche” | conduce Laura Magnani

https://youtu.be/sjfL_iNMco4

8 – 18/02/2022 #GlitterPeople su “Radio in” | “Narcisismo Patologico e relazioni problematiche” | conducono Sara Priolo e Milvia Averna

https://youtu.be/85DkIgp5mUs

9 – 17/02/2022 Galleria d’Arte Moderna Aréa | “Simposio sull’Amore e non Amore Giorgia” | conduce Görner Enrile

https://youtu.be/5b6fq35Xe2Q

10 – 16/02/2022 Medianews Tele One 1^ edizione | “Simposio sull’Amore” | conduce Alessandra Costanza

https://youtu.be/WJ9hJ9tgwhs

11 – 08/02/2022 Radiomia di Bari “Viva la radio” | “Femminicidio e Narcisismo Patologico” | conduce Cinzia Tattini

https://youtu.be/1Oiedv9Y5VI

12 – 06/02/2022 “La Scintilla” rivista di Critica Letteraria | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Giuseppe Possa

https://pqlascintilla.wordpress.com/2022/02/06/intervista-ad-andrea-giostra-scrittore-siciliano/

13 – 28/01/2022 Segnalazioni Letterarie di Alberto Raffaelli | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Alberto Raffaelli

https://youtu.be/-22mLfGmzfg

14 – 12/11/2021 Tertuliaweb Leomar | “Novelle brevi di Sicilia” | condice Leonarda Brancato

https://fb.watch/9fJDqwbdx7/

15 – 19/11/2021 Radio One Time | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Fabia Tonazzi

https://youtu.be/tyyo3BxuQ6M

16 – 24/11/2021 “Istituto Comprensivo Novoli (Lecce)” | “Femminicidio” | conduce la Prof.ssa Marilù Murra

https://youtu.be/m9YwVimfac0

17 – 12/05/2021 Talk City Verona – La stella dei venti | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Flaviana Fusi

https://youtu.be/yn4AWKvO9yI

18 – 03/05/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Giusy Venuti

https://youtu.be/udPJVQ-aEhs

19 – 19/04/2021 Il salotto di Aurora – Mobmagazine.it | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Aurora d’Errico

https://mobmagazine.it/blog/2021/04/19/intervista-al-dott-andrea-giostra-sulle-novelle-brevi-di-sicilia-di-aurora-derrico/

20 – 07/04/2021 Intervistando …“I-6” Blog magazine | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Ilaria Sollazzo

https://www.i-6.it/intervistando-andrea-giostra/

21 – 04/04/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | “L’autismo” | conduce Giusy Venuti

https://youtu.be/bG-CEdqxSVA

22 – 27/03/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | “Il narcisismo patologico” | conduce Giusy Venuti

https://youtu.be/Da-KDze91HA

23 – 20/03/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | “I disturbi del sonno” | conduce Giusy Venuti

https://youtu.be/JGJmysNR1FI

24 – 15/03/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina I disturbi del comportamento alimentare Giusy Venuti

https://youtu.be/hMW6r2xqIzo

25 – 08/03/2021 La consulta delle donne di Bolognetta Le donne e il Quadrifoglio Rosa | conduce Giuseppa Di Fresco

https://youtu.be/pp7WEU9BIf0

26 – 01/03/2021 Media News di Tele One | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Alessandra Costanza

https://youtu.be/1Q-4vz7LG-w

27 – 12/02/2021 EMIA edizioni Intervista sul romanzo “Figlia della terra” | conduce|Italo Arcuri

https://youtu.be/NFBnp569jwU

28 – 06/02/2021 Raio In 102 – Arte a parte I racconti di andrea giostra Barbara Morana

https://youtu.be/RIvBRFAGUXs

29 – 03/02/2021 Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | “La salute mentale al tempo del Covid-19” | conduce Giusy Venuti

https://youtu.be/6TpoF–qbF8

30 – 03/12/2020 Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | “Il Tappeto persiano Gabbeh” e altri scritti… | conduce Anna Maria Esposito

https://youtu.be/kpa6G9pwhOQ

31 – 06/11/2020 Lombardia TV canale 99 – Occhio all’evento | “Novelle brevi di Sicilia” conduice Laura Magnani

https://youtu.be/vGnBaYamY1A

32 – 19/10/2020 Radio IN 102 – Arte a Parte | “Novelle brevi di Sicilia£ | conducono Barbara Morana e Rossana Ingrassia

https://youtu.be/hj0R0NQf7hQ

33 – 25/09/2020 Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | “I racconti e la scrittura” | conduce Anna Maria Esposito

https://youtu.be/Q9Z8DTgBe34

34 – 08/09/2020 Radio Antenna Uno di Torino – Bello è possibile | “Un affresco della Sua e Nostra Sicilia” | conduce Carla Canapè

https://youtu.be/KzbxBCtVBKc

35 – 08/08/2020 Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | “Novelle brevi di Sicilia” | conduce Anna Maria Esposito

https://youtu.be/1-zAeHydNxo

36 – 02/07/2020 Radio Antenna Uno di Torino – Bello è possibile | “Novelle brevi di Sicilia” conduce Carla Canapè

https://youtu.be/JAthydHkZ_k

37 – 16/05/2020 Radio IN 102 – Arte a Parte | “Novelle brevi di Sicilia” | conducono Barbara Morana e Rossana Ingrassia

https://youtu.be/iINn-Zhm-9A

38 – 27/07/2018 LF Magazine di Roma | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Merlene Loredana Filoni

https://www.lfmagazine.it/andrea-giostra-e-stata-mia-nonna-vita-a-trasmettermi-la-capacita-di-raccontare-storie-in-grado-di-rapire-la-mente-di-chi-le-legge/

39 – 12/05/2018 La voce di Milano Novelle brevi di Sicilia Daniela Cavallini “Dai racconti di Andrea…” letture leggiadre per riflettere sulle nostre emozioni | La Voce

https://www.lavoce.online/2018/05/12/dai-racconti-di-andrea-letture-leggiadre-per-riflettere-sulle-nostre-emozioni/

40 – 19/04/2018 Blog Letterario Il mondo incantato dei libri | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Teresa Anania

https://www.ilmondoincantatodeilibri.it/novelle-brevi-di-sicilia-di-andrea-giostra/

41 – 16/04/2018 Inchiestasicilia.it | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di di Joey Borruso

https://inchiestasicilia.com/2018/04/16/andrea-giostra-un-siciliano-premiato-a-pontremoli/

42 – 29/03/2018 iCrewPlay magazine | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Cristiana Meneghin

https://www.icrewplay.com/andrea-giostra-film/

43 – 21/02/2018 La Repubblica Palermo Alla GAM la mostra di Cartier Bresson | intervista di Licia Raimondi e Roberto Leone

https://youtu.be/jnDjfVa0LE8

44 – 18/02/2018 Svoltare Pagina – Recensione Libri.org | “Novelle brevi di Sicilia” | La Redazione

https://www.recensionilibri.org/2018/02/intervista-a-andrea-giostra-autore-de-novelle-brevi-di-sicilia.html

45 – 13/12/2017 LE Lady Bags blog magazine | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Ester Campese

https://campeyblog.wordpress.com/2017/12/13/andrea-giostra-scrittore-la-scrittura-e-un-modo-per-fissare-il-tempo-ed-ha-unazione-catartica/

46 – 29/11/2017 Canale 91 – Parliamone | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Dario Costantino

https://youtu.be/LucQ1qXUhnU

47 – 19/11/2017 Fattitaliani.it – Segna libro | “Novelle brevi di Sicilia” | intervista di Giovanni Zambito

https://www.fattitaliani.it/2017/11/segnalibro-andrea-giostra-fattitaliani.html

48 – 20/09/2017 Colors Radio Roma – Casa tua Il cinema | intervista di Maria Teresa Bruni

https://youtu.be/aQ5cZhiOc4g

49 – 02/01/2008 Feel Rouge informazione Progetto NAP Commissione Europea Redazione | intervista della redazione

https://youtu.be/riUD6Pm1tZM

50 – 02/08/2007 RAI3 – COMINCIAMO BENE ESTATE I minori vittime di abusi sessuali | intervista di Michele Mirabella

https://youtu.be/qxVlPuzsEYM